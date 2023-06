Deze week… Smolders wint GP Zwitserland, landenteam stelt teleur

Het weekend begon niet geweldig voor de Nederlanders die zich in Sankt Gallen verzameld hadden. De eerste 5* FEI Nations Cup van het seizoen werd jammerlijk verloren, Nederland eindigde op de achtste en laatste plaats. Gelukkig lieten Harrie Smolders en Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) zondag de Nederlandse vlag wapperen na afloop van de Grote Prijs van Zwitserland.

De Zwitsers hadden een mooi rijtje cracks opgesteld en wonnen de landenwedstrijd in eigen huis voor het tweede jaar op rij. Steve Guerdat en Bryan Balsiger leverden ieder twee foutloze omlopen af in de Nations Cup, maar er moest wel een barrage met Brazilië aan te pas komen voor de zege. Martin Fuchs sprong daarin naar de winst met Leone Jei (v. Baltic VDL). Harrie Smolders was met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) de beste Nederlandse combinatie in de landenwedstrijd, met één balk over de twee rondes. Jur Vrieling kreeg in beide rondes één springfout met Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino). Voor Sanne Thijssen en Loewie Joppen verliep de strijd vrijdag minder goed.

Lees alles over St. Gallen, Uricas van de Kattevennen, de visie van Vincent Voorn, de Nations Cup-wedstrijden in De Wolden en JPM International in de Paardenkrant van deze week.

Eventingbondscoach trekt kar in Nations Cup-wedstrijd

“Quite pressurizing”, beschrijft Andrew Heffernan zijn positie van afgelopen weekend. Als bondscoach van de eventingsenioren maakte hij zelf deel uit van het Nederlandse Nations Cup-team dat van start ging in het Ierse Millstreet. Het pakte, met de vierde plek voor het team en individueel de zesde positie, goed uit.

In de Paardenkrant van deze week Andrew Heffernan aan en het woord, en een interview met Elaine Pen.

Esmee Janssen: ‘Ik leg de lat nu heel anders’

Nadat dressuuramazone Esmee Janssen vorig jaar februari door een ongeluk met een paard ernstig gewond raakte, was het eerste wat ze zei: “Ik heb 21 breuken, maar een mensenlichaam heeft 350 botten, dus het valt reuze mee.” Die optimistische instelling kwam goed van pas toen de amazone lange tijd in het ziekenhuis en een revalidatiekliniek moest verblijven. Hoewel Janssen nog steeds niet volledig is hersteld, komt ze na een pauze van vijftien maanden sinds kort weer uit in de sport. Daarbij heeft ze haar competitieve instelling voorlopig aan de kant gezet.

Het interview met Esmee Janssen lees je deze week in de Paardenkrant.

Dekhengst Oberon begint goed aan nieuwelingencompetitie

Het terrein van Hippisch Centrum Exloo stond afgelopen zaterdag in het teken van de tuigpaardsport. Het nationale concours hippique Exloo bood een non-stop programma met aangespannen rubrieken voor tuigpaarden en Hackneys. Onder de meest ideale weersomstandigheden kreeg het publiek veel paarden te zien want bijna alle rubrieken zaten bomvol. Voor de nationale nieuwelingen stond de eerste competitiewedstrijd op het programma en het waren Robbie van Dijk en Oberon (v. Icellie) die de eerste tien punten pakten.

Lees in de Paardenkrant van deze week meer over de KWPN-stamboekkeuringen.

Connor: Stempelhengst in wording

De Holsteiner Verbandshengst Connor (Casall uit de volle zus van Corrado I) werd in 2016 verpacht aan het Franse station France Etalons. Vorig jaar werd hij teruggehaald naar Holstein om weer te dekken bij het Holsteiner Verband. En dat gebeurde niet zonder reden, de inmiddels zeventienjarige hengst is hard op weg een nieuwe stempelhengst te worden. Op de HorseTelex Results Ranking is Connor de nieuwe nummer één van de C-ranking én onze nieuwe Stijger van de Maand.

Stijger van de Maand Connor staat deze week in de Paardenkrant.

