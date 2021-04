Deze week… Snoeiharde strijd op instant-topevenement

“Dit was een heel andere editie van The Dutch Masters”, concludeerde organisator Marcel Hunze met gevoel voor understatement na afloop van de historische versie van 2021. “Normaal doen we ons uiterste best om zoveel mogelijk mensen naar binnen te krijgen. Nu deden we er alles aan om zo min mogelijk mensen toe te laten.”

De historische editie 2021 (“Nou, die van vorig jaar zal ik ook nooit vergeten hoor!”, aldus Marcel Hunze) kon alleen onder de strengste veiligheidsmaatregelen plaatsvinden. Met een ter plekke uitgevoerde corona-sneltest, een dagelijks herhaalde temperatuurmeting, een waarschuwingsapparaat om de nek van alle aanwezigen dat luid begon te piepen, flikkeren en trillen als mensen zich binnen 1,5 meter van elkaar bevonden, zo kon de organisatie garanderen dat het coronavirus zich in de Brabanthal niet zou verspreiden.

En doordat de mondiale springtop ook met graagte naar Den Bosch was gekomen, kon de organisatie zelfs absolute topsport garanderen. Het was een soort instant-topevenement, zonder de gebruikelijke voorbereiding op voorgaande concoursen. En toch werd er op het hoogste niveau gereden, met een uitdagend parcours in de Grote Prijs en snoeiharde strijd in de barrage.

Governor en de opkomst van de G-jaargang

Sentower Park vormde een waar internationaal debutantenbal voor veel nieuwe Nederlandse Grand Prixcombinaties. Eén van de opvallendste was wel het debuut van Adelinde Cornelissen en de KWPN-hengst Governor-STR (v. Totilas). Waar zijn even oude Totilas-broers Toto Jr. en Go Legend nationaal al de baan hadden betreden, vormde de wedstrijd in Opglabbeek voor Governor de grote vuurdoop.

Fotopagina: wat bijna niemand zag van The Dutch Masters

Het meest essentiële was er: de paarden, de ruiters, het zand en de hindernissen. Maar het op één na belangrijkste ontbrak dit jaar op The Dutch Masters: de sfeer van publiek. Een vreemde gewaarwording; alsof je je in een grote televisiestudio bevond met decor, licht en camera’s. Tegelijkertijd was iedereen blij en enthousiast om eindelijk weer aan de slag te kunnen. In de Paardenkrant van deze week een beeldimpressie achter de schermen van fotograaf Arnd Bronkhorst.

WK-selectietraject jonge dressuurpaarden van start

Begin vorige week en deze week stonden de KNHS-dressuurbanen in het teken van de jonge dressuurpaarden. De eventuele kandidaten voor het WK stroomden naar Ermelo met het oog op de eerste selectiemomenten voor het WK dat eind augustus in Verden zal plaatsvinden. Er was zoveel animo voor dit eerste selectiemoment dat men drie dagen inplande om iedereen de revue te laten passeren.

Dekadvies: ‘We moeten ons niet laten afleiden door bijzaken’

Vorige week waren de dressuurfokkers al aan de beurt, maar ook de springfokkers die daar behoefte aan hebben helpen we natuurlijk graag op weg. Topfokkers Nico Schulpen en Roelof Bril hebben zich verdiept in de ingezonden merries. In deze eerste editie in de Paardenkrant van deze week twee merries die zichzelf al bewezen hebben in de sport, waarvoor soms veel te kiezen valt. “Als je vindt dat je merrie veel vermogen heeft, moet je daar toch zeker niet op interen.”

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »