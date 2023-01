Deze week… Sönke Rothenberger verdient uitgegeven euro’s opa Gordijn terug

Adrie Gordijn spekte de Oldenburger Verbandskas in het verleden behoorlijk met zijn aankopen in Vechta en verkocht zelden paarden. Anno 2023, twee generaties verder, haalde kleinzoon Sönke Rothenberger de uitgegeven euro’s terug en deed super zaken. Hij verkocht de kampioen voor 1.250.000 euro, een tweede goedgekeurde dressuurhengst voor 200.000 euro en ook nog een geprimeerde springhengst voor 95.000 euro.

“Ik heb wel vaak aan m’n opa gedacht op de keuring”, zegt Sönke Rothenberger. “Het voelt een beetje als voortzetten van zijn passie. Hij had nog nooit de kampioen op de keuring en zou het prachtig hebben gevonden als hij dit had meegemaakt.”

Fenomenaal gaande Jurre 495 weer niet te verslaan

“Het mag toch niet zo zijn dat een hengst die al vier keer kampioen is geweest niet nóg een keer kampioen mag worden?!”, zeiden KFPS-juryleden Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Popke van der Meulen tegen elkaar vlak voordat ze afgelopen zaterdag het belangrijkste besluit van de dag moesten nemen. En zo ging het publiek in het WTC Leeuwarden uit hun dak: Jurre 495 greep de KFPS-titel voor de vijfde keer. Als verrassende reservekampioen kreeg hij outsider Arent 515 naast zich.

Ruime aanwijzing jonge Friese hengsten richting voorrijdagen

De KFPS-hengstenkeuringscommissie, bestaande uit Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel, kreeg afgelopen weekend exact honderd jonge Friese hengsten te keuren in de tweede bezichtiging bij het WTC Expo Centre in Leeuwarden. De insteek was een ruime selectie mee te nemen richting de voorrijdagen, met vooral een grote variatie aan vaders. Met 53 vergeven tickets is dat ruimschoots gelukt. Een viertal werd doorverwezen naar de nakeuring.

Gebruik sensoren op concours stap dichterbij

Van alle kanten klonk afgelopen vrijdag een positief geluid na het hippische evenement Nextquestrian dat bij Manege de Hooge Weg in Raalte werd georganiseerd. Deelnemers en organisatie zagen dat het werkbaar is om met sensoren op paard en ruiter een wedstrijd te houden. Wetenschappers verkregen veel data om uit te zoeken en de jury werkte graag mee door met een speciale bril hun blik te laten volgen. Dat alles om met behulp van objectieve metingen het welzijn en de fijne interactie tussen paard en ruiter ook op langere termijn te bevorderen.

Monty Roberts: ‘We kunnen niet stoppen met paardrijden’

De 87-jarige ‘paardenfluisteraar’ Monty Roberts is geschrokken van het feit dat er, vooral in Europa, steeds meer kritiek komt op de paardensport. Over de mensen die willen dat de paardensport wordt afgeschaft, zegt hij: “Ik bewonder ze om het feit dat ze misstanden zien in de paardenwereld. Ze moeten er alleen redelijk over zijn. Verbannen is nooit de oplossing. Liefhebben is het antwoord. We moeten alles op een liefdevolle manier doen met wie of wat dan ook. Met mensen en met dieren is het altijd beter om vanuit liefde te werken dan geweld te eisen of geweld te gebruiken.”

