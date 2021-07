Deze week… Special Olympische Spelen

Nog een paar dagen en dan is het eindelijk zover: de Olympische Spelen gaan van start. Tokyo 2020, zoals het evenement nog steeds heet, opent op 23 juli met de openingsceremonie. Direct de dag erna, op zaterdag 24 juli, begint de dressuur. De eventing gaat op vrijdag 30 juli van start en het springen op dinsdag 3 augustus. De paardensport vindt plaats op het Equestrian Park en de Sea Forest CrossCountry Course in Tokio.

De Paardenkrant van deze week bevat een special katern met alles over de Olympische Spelen. Hierin lees je onder meer hoe het rollercoaster-jaar van olympisch dressuuramazone Marlies van Baalen eruitzag, hoe Willem Greve van de ‘onrijdbare’ Zypria N.O.P. een Olympiadepaard heeft gemaakt en waar bondscoach paradressuur Joyce van Rooijen-Heuitink op de Spelen voor gaat. Ook vertellen teamveterinair eventing Leendert Jan Hofland en olympisch eventingamazone Merel Blom over de voorbereiding op een Spelen in een warm klimaat. De teams worden uitgelicht en komt de olympische locatie in beeld. Dit en meer lees je in de Olympische Spelen-special die deze week in de Paardenkrant zit. Bestel ‘m snel!

Zoniks overlijden verlies voor sport en fokkerij

Het overlijden van GLOCK’s Zonik, vorige week dinsdag, kwam kort na het vertrek van Zoniks ruiters Edward Gal en Hans Peter Minderhoud richting de Olympische Spelen. Gelijktijdig vertelden Gal en Minderhoud in de NRC over het verlies destijds van Totilas. Dat het toch iets anders is als zoiets gebeurt met een paard uit je eigen stal. Het was een duivelse timing dat precies op dat moment Zonik verongelukte in zijn recovery box.

Leon Thijssen en Faithless MVDL rijgen goede prestaties aaneen

Met de Olympische Spelen in zicht richten een aantal van de Nederlandse vaandeldragers in de springsport hun pijlen op Tokio. Maar geen nood, er staan nog genoeg combinaties in de rij om het gat te vullen. Neem nu Leon Thijssen. Met zijn elfjarige merrie Faithless MVDL (v. Ukato) rijgt hij de topprestaties de laatste maanden aaneen. De laatste in het rijtje? Een zesde plaats in de driesterren Grote Prijs van Falsterbo.

Dick van de Laar: ‘Aangespannen sport hoort thuis bij de KNHS’

Na een radiostilte kwam er onlangs nieuws naar buiten over de aangespannen sport onder de vlag van de KNHS. De Nationale Vereniging voor de Aangespannen Sport (NVAS) gaat het organiseren en heeft ambitieuze plannen. Met als voornaamste speerpunten: vernieuwing en géén hulpmiddelen. Voorzitter Dick van de Laar geeft een toelichting. “Zo hebben we een veel beter fundament om nog jaren te kunnen genieten van het samenspel tussen mens en dier.”

Nout scoort weer met Zabola: 85-90 voor dochter Nabola

‘Thuis’ bij de meest succesvolle keuringsstal, MT Stables van Marcel en Tamara van Manen, was wat te verwachten. Maar de opbrengst van 42 stermerries (van 53 aangeboden merries) en tien NMK-merries na twee keuringsdagen blijft toch bijzonder. De hoogste score werd vergeven aan Roeland en Mariska Nouts Nabola (Intro K x Rhodium): 85-90.

