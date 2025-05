Deze week… Speciale editie boordevol interviews en diepgang

Deze week heeft de Paardenkrant een speciale editie. De Bevrijdingsdagspecial van de Paardenkrant staat in het teken van paard en oorlog, met artikelen over het oorlogsverleden en -heden. En daarnaast vooral veel interessante interviews en verhalen zoals een interview met Piet Raijmakers, artikelen over over dierenartsprijzen, geschillen tussaen gemeentes en paardenhouders en het KWPN keuringsseizoen 2025, het levensverhaal van Gotilas du Feuillard en een uitgebreid artikel over de scheiding van de KNHS en de FNRS: hoe staat het er nu voor?

Tachtig jaar geleden werd Nederland bevrijd. Afgelopen periode is dat al in verschillende provincies en gemeenten gevierd, met afgelopen zondag en maandag traditioneel de jaarlijkse nationale herdenking en Bevrijdingsdag. Er zijn steeds minder ooggetuigen die hun herinneringen aan de oorlog kunnen delen en in deze Paardenkrant proberen we op verschillende manieren terug te blikken op de oorlog en bevrijding. Zo komt operatie Manna, die in april/mei 1945 onder meer werd uitgevoerd op Duindigt in Wassenaar voorbij (bijna duizend Engelse en Amerikaanse vliegtuigen dropten voedselpakketten en dekens).

Tragisch was het ook dat in de oorlog veel paarden werden gevorderd door de Duitse bezetter met het oog op de ondersteuning van hun artillerie. Dankzij het historische verzamelwerk Paardenland Nederland van Henk Bouwman komt dit onderwerp uitgebreid aan bod. Ook is er aandacht voor de persoonlijke noot en wordt in het kader daarvan het verhaal van trekpaardhengst Nico van Melo opgetekend, die eigenzinnig als hij was zijn eigen pad koos in de oorlog. Dat oorlog ook vandaag de dag nog dichterbij is dan we zouden willen, is te lezen in het artikel over Animal Heroes, een stichting die een medisch team in Gaza hulp biedt bij de ondersteuning van zieke en gewonde paarden aldaar.

‘Ich woll dein Pferd haben’ – Paardenvorderingen in de Tweede Wereldoorlog

In deze week nadat we de Tweede Wereldoorlog herdenken en de bevrijding van Nederland vieren én in een tijd waar er weer oorlog is op het Europese continent, blikken we in De Paardenkrant terug op de Tweede Wereldoorlog. Hoe was die tijd voor paardenhouders? Henk Bouwman beschrijft dat uitgebreid in zijn boek Paardenland Nederland – Een brede verzameling van de hippische geschiedenis in Nederland. Met toestemming van Bouwman beschrijven we in de Paardenkrant van deze week de ‘paardenvorderingen’ in de Tweede Wereldoorlog.

Nico van Melo ontsnapt na vordering door Duitse bezetters

Trekpaardhengst Nico van Melo (1935-1953) haalt dankzij zijn roemrijke verleden allerlei herinneringen boven. In deze tijd, tachtig jaar na de bevrijding, is het verhaal van zijn vordering door de Duitse bezetters en zeker hoe hij wist te ontsnappen, zeer bijzonder. Dat gecombineerd met zijn uitzonderlijke kwaliteiten, die in het verleden veelvuldig beschreven werden, maakten hem tot één van de grootsten in zijn discipline.

‘Paardenvoer is hier onbetaalbaar’

De situatie in de Gazastrook is uitzichtloos. Voor de mensen die er leven, maar ook voor de paarden en ezels die een steeds belangrijkere rol krijgen. Er zijn grote tekorten aan voer en drinkwater, terwijl de dieren dagelijks hard moeten werken. Een lokale dierenarts van de Nederlandse noodhulporganisatie Animal Heroes doet met zijn team wat hij kan.

Deze speciale editie van de Paardenkrant is nu digitaal beschikbaar, natuurlijk gratis voor abonnees en te bestellen in onze webshop voor 5,75 euro.

De gescheiden wegen van de FNRS en de KNHS: hoe staat het ervoor?

Sinds dit jaar gaan de FNRS en de KNHS gescheiden wegen. Partners in Paardrijden, de samenwerking tussen de KNHS en de FNRS die werd opgestart in 2016 en nog eens voor vijf jaar werd verlengd in 2020, stopte per 1 januari 2025. Het initiatief daartoe kwam vanuit de FNRS. Na de relatief openbaar uitgevochten ‘vechtscheiding’ zijn de twee organisaties nu meer dan vier maanden uit elkaar. Hoe staat het ermee? Dat vroeg de Paardenkrant aan de KNHS en de FNRS. FNRS-directeur Haike Blaauw en KNHS-manager manegesport Esther Hendriksen beantwoorden een aantal vragen van de Paardenkrant.

Is de dierenarts echt te duur? – Frustratie bij dierenartsen over onbegrip over tarieven

Het is een onderwerp waarmee je makkelijk scoort op verjaardagen: de belachelijk hoge rekening die je kreeg van de dierenarts. ‘Een kort consult, één prikje en ik mocht honderden euro’s neerleggen. Dat was snel verdiend.’ Bij paarden is het minder ernstig dan bij gezelschapsdieren, maar ook daar komen de hoge tarieven, opgeteld bij de toch al hoge kosten voor hooi, stro en personeel, regelmatig ter sprake. Hoe terecht is dat?

Piet Raijmakers: ‘Ik wil niet sterven in schoonheid’

De vraag kwam van niemand minder dan Nelson Pessoa: of Piet Raijmakers aan de slag wilde als bondscoach van de Braziliaanse springruiters. De voormalig Nederlandse topruiter nam de uitdaging aan en is tot en met de Olympische Spelen in Los Angeles verantwoordelijk voor het Braziliaanse team. De geformuleerde medaillewensen zijn niet onmogelijk, meent Raijmakers. “Ik heb echt goede ruiters, die graag willen.”

Lubbert van Oene en Simone Jongbloed bouwen in Amerika aan hun paardenbedrijf

“Als je zoiets wilt, moet je uiteindelijk de knoop doorhakken en niet wachten tot je tachtig bent en spijt hebt van dingen die je niet hebt gedaan.” Aan het woord zijn tuigpaardrijder en -trainer Lubbert van Oene (47) en zijn partner Simone Jongbloed (36), die enkele maanden geleden de koe bij de horens vatten en emigreerden naar Amerika. Daar zijn ze in Millersburg, Indiana bezig om een eigen paardenbedrijf – in de breedste zin van het woord – op te zetten.

Enthousiast vertelt Lubbert van Oene: “Zelf wilde ik twintig jaar geleden al wel emigreren naar Amerika, maar Simone was er nooit zo van. Gelukkig ging ze de afgelopen jaren steeds verder om, totdat ze zei: ‘laten we de stap maar wagen!’.” Simone vult aan: “Door de jaren heen verkochten we steeds vaker paarden naar Amerika en zo bouwden we een vast klantenbestand op. We leerden meer en meer mensen kennen en waar anderen één keer per jaar op vakantie gaan naar de zon, vlogen wij één keer per jaar naar Amerika. Deels om te netwerken, maar ook om onze kennissen te bezoeken. Doordat we er vaker kwamen, ontdekte ik ook dat je hier in Amerika als ondernemer toch meer kansen hebt. Daarnaast delen Lubbert en ik dezelfde passie en konden we de keuze makkelijker maken omdat we geen kinderen hebben. Dus op een gegeven moment ging ook bij mij de knop om. Ik weet niet of dat per se knap is, of dapper. Het is gewoon iets wat we zijn gaan doen!”

Centrale Keuringen KWPN samengevoegd: hoe gaat het in z’n werk?

Drie KWPN-regio’s in het zuiden van het land (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) en drie regio’s in het midden van het land (Flevoland, Gelderland en Overijssel) organiseren komend merriekeuringsseizoen gezamenlijk de Centrale Keuring en in de Zuidelijke provincies worden ook de stamboekkeuringen gezamenlijk georganiseerd. Het is een soort pilotproject, het KWPN wil namelijk dat de verschillende regio’s per 2026 meer samenwerken. Enerzijds om kosten en inspanningen te besparen en anderzijds vooral om aantrekkelijke keuringen te blijven organiseren in een tijd waarin de keuringsdeelname terugloopt. De Paardenkrant sprak met voorzitters van verschillende regio’s over hoe deze samenwerking tot stand kwam en hoe de keuringen er in de praktijk uit gaan zien.

Stijger van de Maand: Sir Obolensky Z

Stakkato Gold (Stakkato x Werther x Libero H) is op de HorseTelex Wereldranking inmiddels aangekomen in de top: de 24-jarige hengst staat sinds kort op de tiende plaats van de A-ranking. Op de E-ranking doet zijn zoon Sir Obolensky Z goede zaken. De inmiddels dertienjarige schimmelhengst, van wie de eerste nakomelingen nu negen zijn, staat tweede op de ranking voor de jongste verervers. Sir Obolensky Z is zodoende onze nieuwe Stijger van de Maand.

Fokkersvreugde: Familie Verwegen-Spierings gaat voor pittige, eerlijke sportpaarden

Een ontvangst met beschuit met muisjes op de Kreitsberg Stables in Zeeland geeft meteen aan dat er nieuw leven te verwelkomen is bij Ine (74) en Herman (77) Verwegen-Spierings. Ook kleindochter Minke (13), die haar hart aan de paarden heeft verpand, geniet van een beschuitje. Dat nieuwe leven betreft merrieveulen Virginia dat kortgeleden geboren werd uit hun oude vertrouwde Ginia-stam. Twee weken eerder was het een merrieveulen uit de stam van V-Obertje die het levenslicht zag. Met gepaste trots worden de veulens na de koffie buiten getoond.

25-jarige Welshhengst Orchard Boginov nog niet aan wedstrijdpensioen toe

Orchard Boginov. Wie kent de stoere Welsh NWR-hengst niet? Al vele jaren prijkt zijn naam veelvuldig op de startlijsten van keuringen en wedstrijden. En niet alleen als vader van, ook zelf is de hengst op 25-jarige leeftijd nog altijd actief op het hoogste niveau in de dressuursport. Zo verscheen hij begin maart nog aan de start op de KNHS Indoorkampioenschappen. In de klasse Z2-dressuur maakte hij zijn opwachting onder het zadel van Michelle Verbij.

