Deze week… Specialisatieswitch levert opnieuw Drentse veulenkampioen

Eén van de meest aansprekende rubrieken op de CK van Drenthe afgelopen maandag was die van de dressuurveulens. Deze rubriek kreeg tevens een bijzondere kampioen in Sofia. Fokkers Geke en Hans Lufting leverden vorig jaar met hengstveulen Rav nog de Drentse kampioen bij de springveulens. Een geslaagde ‘specialisatieswitch’, hoewel ze altijd wel met een dressuurmerrie fokten en dat ook nog steeds doen met hun springstam.

Op de keuring was wel duidelijk dat de veulens voorgeselecteerd waren. Er verschenen desondanks grote groepen in de baan en de kwaliteit was hoog. Dat er slechts vier veulens werden uitgenodigd voor de NVK kwam iets karig over. De finalegroep met elf kandidaten kende een heel goede top drie, waarbij Sofia een echte blikvanger is. “Een goed ontwikkeld, aansprekend veulen met veel lengte, dat sterk vanuit het achterbeen met veel techniek en houding beweegt”, lichtte Floor Dröge de kampioen namens de jury toe.

Jur Vrieling: ‘Dit is niet de manier waarop je teamplaats wil afdwingen’

De afgelopen week was een rollercoaster van emoties voor Jur Vrieling. De ruiter uit Holwierde kreeg in het begin van de week te horen als meereizende reserve mee te mogen naar de Wereldkampioenschappen in Herning. Door de onfortuinlijke val van Willem Greve in Zuidwolde schoof hij op naar een plaats in het team. Als klap op de vuurpijl won hij op zondag ook nog de GP van CH De Wolden. Het hoeft geen betoog dat Vrieling straks met een goed gevoel naar Denemarken afreist. Al is een val van een collega uiteraard niet de manier waarop je een plaats in het team wil afdwingen, verduidelijkt Vrieling. “Het is echt een dubbel gevoel. In de eerste plaats leef je vooral mee met je collega.”

Blue Hors Zackerey drukt stempel op CK Noord-Holland

Op de Centrale KWPN-keuring in Middenbeemster streden afgelopen zaterdag negentien driejarige dressuurmerries om de hoogste eer in de Koninginnenrubriek. In de kampioenskeuring ging de strijd uiteindelijk tussen twee dochters van Blue Hors Zackerey (Blue Hors Zack x Sandro Hit). Olivia Marein E (mv. Charmeur) werd terecht als kampioene aangewezen en de reservetitel was voor haar halfzus Orylinda (mv. Negro).

Albert Minkema wordt kampioen klavertje drie in herfst van carrière

Slechts tweemaal eerder mocht de 65-jarige Albert Minkema een ereronde rijden met voor zich één of meerdere eresjerp-dragende paarden. In 2006 lukte hem dat met Germ (v. Olof 315) in de nieuwelingencompetitie en in 2019 bij de regionale rijders met het tweespan Zafirah (v. Hessel 480) en Melle van de Lits (v. Wimer 461). Afgelopen zaterdag kwam daar een derde moment bij, toen hij werd uitgeroepen tot kampioen klavertje drie op de Hynstedagen Tytsjerksteradiel in Garijp.

