Deze week… Sport en fokkerij hand in hand op NK: Team Nijhof en VDL Stud vullen het podium

Met Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. op 1, Hessel Hoekstra met Comthago VDL op 2 en Jur Vrieling met Jourdain VDL op 3 vulden de twee grootste hengstenstations van Nederland, Team Nijhof en de VDL Stud, het podium op het NK Springen. Twee drijvende krachten achter het succes van het Nederlandse paard, zorgen daarmee ook voor succes van de Oranje ruiters. Mooier kan de cirkel niet rond.

Niemand opgewassen tegen Greve en Grandorado in vorm

Tegen Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. in vorm is niemand opgewassen; dat maakte het duo afgelopen weekend op het NK in Deurne maar weer eens heel duidelijk. Twee jaar geleden pakte Greve de titel voor het eerst met Highway TN, dit jaar eiste de ‘oudere broer’ de hoogste podiumplek op. Mooi voor Greve, fijn voor de bondscoach en eigenlijk goed nieuws voor alle TeamNL-fans. Want richting de Olympische Spelen begint het er steeds zonniger uit te zien voor het oranje-legioen.

Het kampioenschap was geen doel op zich, laat Willem Greve weten. “Natuurlijk ben ik heel blij met de overwinning en reed ik het eerste parcours donderdag geen oefenrondje. Maar ik zag Deurne vooraf eigenlijk vooral als mooi concours in de opbouw van dit seizoen voor Grandorado. Ik ben vooral blij met de manier waarop het liep, en de laatste ronde waarin hij het beste sprong. Dat is het beste nieuws.”

Comthago VDL en Jourdain VDL

Misschien niet raar, maar wel opmerkelijk was de nummer twee in het kampioenschap senioren. Comthago VDL won met Hessel Hoekstra in het zadel zilver in het allereerste 1,60 m.-parcours dat hij sprong! De zoon van Comme il faut deed het ogenschijnlijk gemakkelijk, ongelooflijk meewerkend met de jonge ruiter met wie hij pas sinds eind januari een combinatie vormt.

Ook de winnaar van het brons is verrassend. Misschien niet voor de eigenaren van VDL Stud, die al langer overtuigd zijn van de kwaliteiten van Jourdain VDL, maar toch. De ruin staat met Jur Vrieling wel op de longlist, maar had nog wel wat te bewijzen. Het blokje van de muur was even jammer, want het kostte de combinatie het zilver. Maar met een, in Vrielings woorden, ‘zeldzaam goed karakter’ en meer dan genoeg vermogen komt dat in de toekomst ongetwijfeld goed. En zo zijn er nog een aantal combinaties die ‘veel goeds’ beloven.

Junior Leemans domineert NK young riders

De zeventienjarige Siebe Leemans kan nog een jaar door bij de junioren. Daar reed hij dan ook twee paarden tijdens het NK afgelopen week, waarbij kleine foutjes hem net van het podium hielden. Maar in het laatste jaar als junior mag je ook alvast starten bij de young riders, en van die mogelijkheid maakte Leemans maximaal gebruik.

Hij werd Nederlands kampioen young riders met Kobalt (v. Harley VDL) en eindigde op de tweede score met Estoril du Cedre (v. Jarnac). Een ‘onmogelijke score’, want tweemaal op het podium in een Nederlands kampioenschap is niet toegestaan.

Lees alles over het NK Springen in de Paardenkrant van deze week!

Interview Cees Roozemond: ‘Er moeten keuzes gemaakt worden’

Na zes jaar als voorzitter van het KNHS-bestuur is Cees Roozemond nu ad interim-directeur van diezelfde bond. Een opvallende stap, vooral gemaakt omdat er eigenlijk geen andere keuze was na het vertrek van voormalig directeur Patrice Assendelft.

In een exclusief interview met de Paardenkrant vertelt Roozemond onder andere: “Er is een visie die staat, we zijn bezig met ‘van hand veranderen’ (de titel van het in 2018 gepresenteerde meerjarenbeleidsplan, red.), en daar gaan we mee door. Daarbij hebben we te maken met de nodige uitdagingen, met name als het gaat om de druk op de omzet en toenemende kosten. En om die uitdagingen het hoofd te bieden en de continuïteit van de vereniging te garanderen moeten er wel keuzes gemaakt worden. Keuzes die we eerder voor ons uitgeduwd hebben, mede door de coronaperiode. Die periode zijn we dankzij de overheidssteun goed doorgekomen, maar nu moet wel er wat gebeuren om ervoor te zorgen dat de organisatie toekomstbestendig is.”

Lees het hele interview in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

‘Dat gaat nooit een springpaard worden, zeiden ze’

Zoals het een sportman betaamt was Lars Kersten even flink teleurgesteld na de balk die viel in de laatste ronde van het Nederlands Kampioenschap met Funky Fred van het Mariënshof (v. Fantomas de Muze). Het kostte het duo zilver, maar doet niets af aan de kwaliteit die de tienjarige NRPS-goedgekeurde hengst in Deurne opnieuw liet zien. En de KWPN-erkenning voor de hengst is in de maak.

Lees alles over Funky Fred in de Paardenkrant van deze week.

Indian Rock tot nu toe beste papieren voor Parijs

Met vier gereden concoursen in 2024 en een duidelijk opgaande lijn qua scores zal Emmelie Scholtens hoog op het lijstje staan van bondscoach Patrick van der Meer. Met Indian Rock (v. Apache) zette Scholtens afgelopen weekend in Fontainebleau zijn eerste 75+-score neer in de Grand Prix, en versloeg daarbij ook nog eens Charlotte Fry met KWPN-hengst Everdale.

Dat de jury Indian Rock nu, nog geen honderd dagen voor Parijs, met scores boven de 75% beloont (en een klassering boven onder andere Charlotte Fry) maakt de hengst tot één van de zekerste kandidaten voor het Nederlandse team.

Scholtens zelf wil uiteraard graag naar Parijs, maar blijft ook nuchter. “Natuurlijk zou ik het fantastisch vinden om in Parijs te rijden, maar het is niet zo dat ik me er vooraf al helemaal op vast wil pinnen. Als ik er nuchter naar kijk denk ik dat we goed op weg zijn: met deze scores en de stijgende lijn, met de regelmaat waarmee we op concours zijn geweest, met de vorm van Indian Rock – we kunnen een eind komen”, zegt de amazone die tot nu toe op twee Wereldkampioenschappen (Tryon 2018 en Herning 2022) en twee Europese kampioenschappen (Rotterdam 2019 en Riesenbeck 2023) reed.

Lees alles over Fontainebleau in de Paardenkrant van deze week

Febe van Zwambagt verwezenlijkt dromen op eigen locatie

Grand Prix-amazone Febe van Zwambagt was in het verleden werkzaam als stalamazone voor onder andere Ferienhof Stücker en Stal van Silfhout, maar is inmiddels twee jaar lang volledig zelfstandig. De amazone droomde er al jaren van om haar eigen accommodatie te hebben en dat is inmiddels gelukt. Ze is de trotse eigenaresse van een boerderij in Beuningen, waarmee ze grootse plannen heeft.

Lees een interview met Van Zwambagt in de Paardenkrant van deze week

Hennie Roffel: ‘Heel gaaf dat Remy zo goed meedraait’

Meerdere potentiële Parijs-kandidaten gebruikten Horses & Dreams in Hagen als eerste buitenconcours richting de Olympische Spelen. Daarvan was Charlotte Dujardin de grote winnares. Maar er was nog veel meer meer: onder andere de Friese hengst Remy Martin TKJ (v. Alwin), die in Hagen veel ogen op zich gericht kreeg en 8ste werd in de Lichte Tour onder Hennie Roffel.

In de Prix St. Georges reed Hennie Roffel naar 68,941% en daarmee het beste Nederlandse resultaat. “De Prix ging eigenlijk heel goed en ik denk dat dit één van onze beste proeven was. Het was heel harmonieus met veel lossigheid en ontspanning. We hadden een paar kleine rommels, maar dat mag geen naam hebben”, vertelt Hennie Roffel.

Lees alles over Hagen in de Paardenkrant van deze week.

Vader en dochters Post gaan voor mooi gebruikspaard met talent

Vader Gerardus (73) en dochter Nienke (44) kom je regelmatig samen tegen op paardenevenementen. De paardenpassie spat er vanaf en dat delen ze met zus Josien en moeder Gea, de stille kracht achter alles. Vanuit het verleden houdt de familie van het mooie, moderne rijpaard en van keuringen. Naast de drukte die de hengstenhouderij met zich meebrengt, verwachten ze dit jaar de nodige veulens: elf in totaal, zowel in de dressuur- als springrichting. De eerste zes zijn al geboren en één merrie staat op springen. Daar genieten ze met z’n allen van en ook van het hele proces eromheen.

De serie Fokkersvreugde is weer gestart in de Paardenkrant met deze eerste editie een bezoek aan familie Post.

Verrassende ontknoping tuigpaard-IBOP

Hoewel op de startlijst van de IBOP-tuigpaarden een tiental interessante merries stond, wist het publiek vorige week vrijdag verbazingwekkend genoeg slechts mondjesmaat de weg te vinden naar Lunteren. Op de lijst stonden halfzussen van de goedgekeurde hengsten Idol en Oberon en diverse NMK-voorlopig keurmerries. De middag werd afgesloten met een optreden van de nationaal kampioene Proud Marry en NMK-reservekampioene Perle Vie, die onlangs al naam maakte in de nieuwelingenklasse.

Lees alles over de IBOP in de Paardenkrant van deze week

En verder in dit nummer onder andere:

NK Springen als ideale start van het outdoorseizoen

Mark de Groot en Dylano domineren koningsklasse op Koningsdag

Marion Schreuder: ‘Men neemt niet de tijd om gewoon goed te leren rijden’

