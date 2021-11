Deze week… Sportief en financieel spektakel in Praag

Alsof het zo moest zijn. De paarden die op de andere grote evenementen dit jaar al de dienst uitmaakten, waren ook op de GCT/GCL-Playoffs in Praag overmachtig. Onder hen natuurlijk Explosion W (v. Chacco-Blue). Het hoeft weinig betoog dat de KWPN’er, gefokt door Willy Wijnen, de laatste jaren een van de beste springpaarden ter wereld was, zo niet het beste. Hij krijgt sinds dit jaar echter wel stevige concurrentie van een andere vos: King Edward (v. Edward 28).

Groot, groter, grootst. De opzet van de Global Champions Tour, intussen ettelijke jaren geleden, was om de paardensport sportief en financieel naar een hoger echelon te brengen. Daar lijkt Jan Tops wonderwel in geslaagd. De Global Champions Tour-wedstrijden, uitgebreid met de Global Champions League, worden telkens betwist op het scherpst van de snede en kunnen zonder uitzondering bogen op een indrukwekkend deelnemersveld. De geldpotten die er te verdelen zijn, zullen daar wat mee te maken hebben. Klap op de vuurpijl, sinds een aantal jaar, zijn de GCL-Playoffs waar miljoenen te verdelen zijn onder de gelukkige prijswinnaars.

Springruiters reageren op vertrek Rob Ehrens

De KNHS maakte vorige week bekend na ruim zestien jaar afscheid te nemen van Rob Ehrens als bondscoach van de springruiters. “Er moet sportinhoudelijk wat gebeuren”, luidde in eerste instantie de korte uitleg van Iris Boelhouwer, directeur Topsport bij de KNHS. De Paardenkrant vroeg topruiters Jeroen Dubbeldam, Willem Greve, Sanne Thijssen en Maikel van der Vleuten om een reactie op het vertrek van de bondscoach en naar hun visie op het invullen van de ontstane vacature.

Geen evaluatie van Olympische Spelen op FEI-vergadering

Na het dramatisch verlopen springkampioenschap van de Olympische Spelen had FEI-voorzitter Ingmar De Vos een grondige evaluatie aangekondigd. Die had vorige week woensdag moeten plaatsvinden op de hybride General Assembly van de FEI in Antwerpen. Maar dat werd een teleurstelling.

Nieuw hoofdstuk in hoofdpijndossier Welsh-stamboek

In de laatste ledenraadsvergadering besloot het hoofdbestuur van het Nederlandse Welsh Pony & Cob Stamboek (NWPCS) af te treden. Dat een meerderheid tegen de invoering van nieuwe statuten en reglementen stemde, was voor hen blijkbaar de druppel. Sindsdien hult zowel de Ledenraad als het bestuur zich in stilzwijgen; want ‘een broedende kip moet je niet storen’.

Israël: Friese hengst met 25% inteelt

De hengst Israël (v. Omer 493) deed vorig jaar stof opwaaien. Dit jaar staat hij opnieuw op de startlijst voor de eerste bezichtiging van het KFPS, die op 29 november begint. De hengst is gefokt uit Omer en diens moeder, Zandra fân Bartlehiem. Deze moeder-zooncombinatie geeft een inteeltpercentage van maar liefst 25%. Eigenaresse Stephanie Dietrich krijgt er veel vragen over, want hoe kan een zo sterk ingeteelde hengst iets voor het Friese ras betekenen? De Paardenkrant sprak met haar en de fokker van Israël, Peter Visser.

