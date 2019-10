Deze week… Springteam NL kan tij niet keren

In de Nations Cup-finale heeft Oranje tijdens de seizoensafsluiter geen vuist kunnen maken. De springequipe miste de kans om zich voor de finale van zondag te plaatsen en moest daar voor het eerst sinds de aanstelling van Rob Ehrens verstek laten gaan. Ook in de troostfinale viel er één balk teveel en moest men genoegen nemen met het zilver.

Na een seizoen waar de Nederlandse springequipe achter de feiten aanliep kan Rob Ehrens slechts één conclusie trekken. “Het was teleurstellend.” Oranje plaatste zich in eerste instantie voor het eerst sinds jaren niet voor de Nations Cup-finale in Barcelona. Maar mocht door het vrijkomen van startplaatsen toch aantreden in Spanje. “Ik wil niet spreken van een kadootje”, vertelt Ehrens. “Het was jammer dat we er in eerste instantie niet bij zaten. Dat was namelijk de allereerste keer. Net zoals we voor het eerst de finale op zondag missen. Nu we er waren, hadden we er ook bij moeten zitten.” Verder lezen over de Nations Cup-finale kan nu al online.

Effectief instructie geven met behulp van ‘ruitervoorkeuren’

“Mijn doel is om niet alleen het paard te verbeteren en soepel te houden, maar de ruiter ook”, begon dressuurtrainer en -coach Suzanne Heemskerk afgelopen donderdag haar ‘collegetour’ op het KNHS-centrum. Wat volgde was een wonderlijk en enigszins complex verhaal over de verschillende voorkeuren die mensen hebben op het gebied van lichaamsgebruik, motoriek, kijken en aanwijzingen krijgen. Aangeboren voorkeuren die bepalen of de training en instructie werkt voor iemand. De theorie werd gedemonstreerd bij vier proefruiters, soms tot hilariteit of zelfs verbijstering van het publiek.

Uwe Heckmann: ‘De grootste hippoloog van deze tijd’

De hal van het Oldenburger paardencentrum in Vechta was afgelopen vrijdag tot de nok toegevuld. Het veertigjarig dienstjubileum van de man die in grote mate bepalend was voor het (commerciële) succes van het stamboek, veilingmeester Uwe Heckmann (67), werd gevierd. Tegelijkertijd was het waarschijnlijk zijn afscheid voor groot publiek, Heckmann kampt namelijk al jaren met gezondheidsproblemen.

Holsteiner Verband wil gebruik jonge hengsten afremmen

Het Holsteiner Verband, het enige Europese stamboek dat nog een eigen hengstenhouderij bedrijft, wil het gebruik van jonge hengsten die zich nog niet hebben bewezen in de sport of fokkerij afremmen. “De successen van de stamboeken om ons heen hebben er volgens ons mee te maken dat er daar in de fokkerij met name is ingezet op hengsten en merries die zich zelf in de sport bewezen hebben. Het ‘uitproberen’ van jonge hengsten heeft in mindere mate plaatsgevonden”, zegt Norbert Boley, chef van de Holsteiner hengstenhouderij.

‘Het enige dat ze je nooit af kunnen nemen is kennis’

Tal Milstein is allang geen onbekende naam meer. De Israëliër heeft een onconventionele methode van werken in de wellicht wat traditionele paardenwereld. Niet alleen de manier waarop de hengsten aangeboden worden aan de fokkers, maar zeker ook hoe hij zijn veiling The Ten organiseert, is nieuw en verfrissend. Dat die manier werkt blijkt, want onder andere steeds meer Nederlanders weten de weg naar zijn dekstation te vinden en op de laatste editie van The Ten werd er maar liefst een miljoen dollar betaald voor de zevenjarige Cachemire (v. Quality Touch).

