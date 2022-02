Deze week… Stilte in Amsterdam, mooie sport in Exloo

In het weekend dat het weer had moeten bruisen in de Amsterdamse RAI bood Exloo een alternatief voor de springruiters. Michael Greeve maakte daar dankbaar gebruik van. Met Eurohill’s Fyolieta (v. Carambole) won hij de tweesterren Grote Prijs, nadat hij eerder op de dag al de eenster Grote Prijs op zijn naam had weten te zetten met Keep It Cool SSS (v. Zirocco Blue VDL). “Mijn paarden zijn goed in vorm”, concludeert de nuchtere ruiter uit Veeningen.

“Het was enerzijds pijnlijk”, vertelt Irene Verheul, sportief directeur van Jumping Amsterdam over afgelopen weekend. “Omdat we natuurlijk hoopten en ook heel lang gedacht hebben dat we er weer zouden staan met z’n allen. Tegelijkertijd was het ook bijzonder om te merken hoe enorm veel ruiters, vrijwilligers en bezoekers met het evenement bezig zijn. Ik werd overladen met berichtjes en ook op social media werden veel herinneringen gedeeld. Bovendien staan we er heel goed voor; zowel de kaarten als de hospitality waren volledig uitverkocht en de meeste afspraken blijven staan voor volgend jaar. Dat geeft mij de moed en inspiratie om positief te blijven en vooruit te kijken. We gaan er in 2023 gewoon een nog mooier feest van maken!”

Sabine Schut-Kery over haar trainingsmethode

Met haar lichte en vriendelijke manier van rijden was dressuuramazone Sabine Schut-Kery samen met de bloedmooie hengst Sanceo (San Remo x Ramiro’s Son II) een openbaring op de Olympische Spelen in Tokio. De combinatie was een groot deel van de gevestigde orde de baas en met het Amerikaanse team won ze een zilveren medaille. Nieuwsgierig naar haar trainingsmethode zocht de Paardenkrant de van oorsprong Duitse amazone op in Florida, waar ze overwintert op een paar kilometer afstand van het Global Dressage Festival. Het werd een gesprek over ‘good old horsemanship’, over het Skala der Ausbildung en over heuveltraining in het Napa wijngebied in Californië.

Wijze van losrijden telt mee in KNHS-Hartog Trophy

De KNHS-Hartog Trophy neemt al jaren het voortouw in het goed begeleiden van de springjeugd. Vorig jaar werd in deze rijstijlcompetitie al een start gemaakt met coaching op het voorterrein, dit jaar neemt een jurylid plaats langs het losrijterrein. Het cijfer voor het losrijden maakt deel uit van het uiteindelijke rijstijlcijfer. “Losrijden is een belangrijk onderdeel van het op concours rijden, daarom doen we dit”, meent jeugdbondscoach Edwin Hoogenraat.

Dressuurfokker Ad van der Veeken: ‘Merrie moet dominant zijn in vererving’

Volgens dressuurfokker Ad van der Veeken moeten de goede eigenschappen van een fokmerrie duidelijk herkenbaar zijn in haar nakomelingen. Met die filosofie hoopt hij een gerenommeerde stam verder uit te bouwen dan wel nieuw leven in te blazen. Ondersteund door zijn vrouw Nicol Avontuur runt hij AniCare Sport Horses. Het streven is het fokken, opfokken en trainen van talentvolle paarden waarbij zowel mens als paard plezier beleven aan het hele proces. Deze week is Van der Veeken met twee zelfgefokte en keuringsklaar gemaakte dressuurhengsten van Glock’s Toto jr present op de KWPN Hengstenkeuring.

Veterinair Edwin Enzerink over fokkerij: ‘Het gaat goed, maar ik heb genoeg leergeld betaald’

Wie de uitslagen van IBOP’s, stamboekkeuringen en de hengstenkeuring bijhoudt, komt de naam Edwin Enzerink regelmatig tegen. Zowel in de dressuur- als in de springrichting fokt de teamveterinair van de dressuurpaarden van de senioren uit merrielijnen met bovengemiddeld veel sport. Eddie (Emerald van ’t Ruytershof x Casall), deze week te bewonderen in de kooi in Ermelo, is daar een goed voorbeeld van.

Mark van Kleef wil de allerbeste springpaarden fokken

Mark van Kleef (43) en zijn vriendin Kelly van Wijk (30) timmeren hard aan de weg in de springpaardenfokkerij met Stoeterij Van Kleef. Ze proberen alles in eigen hand te houden, schuwen het niet om te investeren en hebben ondertussen merries uit de beste stammen naar Ede gehaald. De lat ligt zo hoog als maar kan: “We willen paarden fokken voor de Olympische Spelen.” En om dat te bereiken heeft Van Kleef onlangs nog twee super interessante merries aangekocht: de halfzus van Levis de Muze (de 1,60 m-merrie Kitona de Muze) en de volle zus van Orient Express (de 1,45 m-merrie Sapho 3).

