Deze week… Stralend Nederland terechte winnaar Nations Cup-finale

“Ik wist wat ik moest doen”, lachte Harrie Smolders vlak na zijn cruciale rit in de finale van de Nations Cup met Monaco (v. Cassini II) zondag. En waar het publiek bijna flauwviel van de spanning, hield Smolders het hoofd juist koel. “Als je in zo’n goede uitgangspositie zit, wil je het team niet teleurstellen. Ik wilde mijn eigen ronde rijden. Niet defensief, maar juist een beetje aanvallend.”

Die goede uitgangspositie was onder meer te danken aan Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique). Ehrens koos ook in de finale voor Van der Vleuten als eerste teamruiter en dat pakte goed uit, al kreeg de Brabander het niet cadeau. Op cruciale momenten plaatste Van der Vleuten zijn elfjarige perfect voor de hindernissen. Beauville bleef foutloos – net als in de eerste ronde. Het leverde zijn ruiter, als één van drie dubbel foutlozen, een bonus van 33.000 euro op.

Willem Greve: ‘Ik heb zoveel aan Carambole te danken’

Willem Greve liet in de Nations Cup zien dat de zeventienjarige Carambole (v. Cassini I) in uitstekende vorm verkeert. Het paard werd tot in de puntjes begeleid door Greve, die zondag bij de finish explodeerde van vreugde. “Ik ben heel blij dat hij de hele wereld nu kon laten zien hoe goed hij is, met zijn zeventien jaar. Hij verdiende deze overwinning”, aldus een stralende Greve, die Carambole al dertien jaar rijdt. De grote vraag is wat nu de plannen zijn met Carambole. Greve: “Ik heb zo veel aan dit paard te danken. Ik heb een plan gemaakt richting Barcelona en dat heeft goed uitgepakt.” Aan een pensioen wil Greve nog niet echt denken: “We gaan eerst dit vieren. Ik wil hem op zijn hoogtepunt uit de sport halen, en dat is dit wel. Maar eerst thuis eens kijken wat we gaan doen.”

Nick van den Broek: ‘Ik heb vooral levenservaring opgedaan’

Op het WK jonge springpaarden in Lanaken was Nick van den Broek (28) met Kaspar R (Eldorado van de Zeshoek x Baloubet du Rouet) de succesvolste Nederlandse combinatie bij de zesjarigen. Met een twaalfde plaats in een rubriek waarin 260 combinaties deelnamen, liet hij zien dat ervaring een grote rol speelt. Die deed Nick op bij VDL Stud en HBC Stal, alvorens hij in 2018 weer terugging naar huis. Nu runt hij Stal van den Broek met zijn vader Henk en zus Monique.

Eric van der Vleuten over nieuwe uitdaging bij KWPN

Een introductie heeft Eric van der Vleuten niet nodig. Maar nu hij per 1 november aan de slag gaat als lid van de KWPN Hengstenkeuringscommissie, zijn we toch benieuwd naar de beweegredenen van de internationale topruiter en ‘vader van’. Wat is de belangrijkste reden voor Van der Vleuten bij het aanvaarden van deze functie? “De sport evolueert, dus het is belangrijk dat we kritisch kijken wat we nodig hebben.”

CO-KFPS: Met wetenschappelijk trainingsschema richting zadelpresentatie

Het Centraal Onderzoek van het KFPS startte op 7 september. Woensdag 22 september en vrijdag 1 oktober zijn gastruiters Marten Luiten en Frans van den Heuvel in Exloo geweest om de jonge hengsten te rijden. Dit waren tevens de eerste observatiemomenten voor de hengstenkeuringscommissie. Met drie afvallers en twee instromers zijn inmiddels zestien hengsten onderweg naar het zadelexamen op 16 oktober 2021. Het voorkomen van verzuring bij de jonge Friese hengsten is een terugkomend thema in het lopende CO. Vorig jaar werd uitgebreid onderzoek gedaan door Dr. Carolien Munsters van Moxie Sports/Faculteit Diergeneeskunde. Munsters adviseert in stamboekblad Phryso maximaal drie keer per week onder het zadel te trainen, maximaal 20 tot 25 minuten. Tussendoor adviseert Munsters hersteldagen met vrije beweging of licht longeren. Naber: “Na het CO van 2020 hebben we geëvalueerd met alle wetenschappers. Alle resultaten zijn doorgesproken en er is een nieuw trainingsschema ontworpen. Daarmee kunnen we de paarden beter begeleiden en fit houden over de totale periode.

