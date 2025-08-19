Deze week… Succes in Nations Cup eventing, Hippiade mennen en dressuur én jonge fokkers die niet onderdoen voor oude garde

Nederland presteerde met een jong eventingteam knap afgelopen weekend in de Nations Cup (CCIO4*) in Arville. Met na de cross op de derde plek, vielen ze op een haar na van het podium na het springen. Duitsland won met overmacht voor de Verenigde Staten en Australië. Nederland bleef Groot-Brittannië, Oostenrijk en Frankrijk voor. De beste Nederlandse prestatie (dertiende) met een foutloze cross binnen de tijd kwam op naam van de 25-jarige amazone van Stal Lips: Jillian Giessen met de volbloed Seattle Park.

Giessen ging na haar opleiding marketing bij Stal Lips aan de slag, werkte vervolgens anderhalf jaar op een stal in Engeland en is nu weer een jaar terug bij Stal Lips. Ze kreeg Seattle Park vlak na haar terugkeer ter beschikking. “Martin Lips had hem gezien onder een Australische amazone die zich met twee paarden voorbereidde op de Olympische Spelen in Parijs. Ze moest een van de twee weer verkopen om de terugreis te bekostigen en zo kwam hij bij ons. De dressuur was nog wel een dingetje, maar we hebben de gok gewaagd.” Er werd veel tijd in de dressuur gestoken. “Ik had van de vorige eigenaresse een lijst gekregen hoe zij met hem omging. We hebben met heel veel rust en vertrouwen aan de basis gewerkt. Dat wordt nu beloond.”

Jeannette Chardon blijft leermeester Michael Jung voor

Ook een opvallende prestatie in Arville leverde Jeannette Chardon in de korte CCI2* voor deelnemers ouder dan dertig. Zij zegevierde met IJsbrand (v. Denzel van het Meulenhof) en bleef dankzij stalen zenuwen in het springparcours haar leermeester Michael Jung voor. Daarbij werd ze tevens derde met haar andere troef Kim la Sina (v. Carrera VDL).

Hippiade dressuur en mennen

Astrid Langeberg kreeg Nitro L.E. (v. Ferdinand) anderhalf jaar geleden op stal, maar door haar zwangerschap en verhuizing lieten de sportieve prestaties even op zich wachten. De combinatie begon dit voorjaar in het ZZ-Licht en dat gaat als een speer: na kampioen van Noord-Holland werd ook op de Hippiade de titel in het ZZ-Licht binnengehaald. De zevenjarige hengst geldt voor Langeberg als een talent voor de toekomst: “Ik heb heel hoge verwachtingen van hem.”

Isabella Karajkovic kwam met First Hummer (v. FS Mr. Right) als titelverdediger naar de Hippiade in Ermelo en had niet verwacht opnieuw als kampioen gehuldigd te worden. Maar met zowel de zege in de landenproef als in de Kür gebeurde dat op overtuigende wijze. Daarmee stond de amazone voor het tweede jaar op rij op de hoogste trede van het podium van de hoogste klasse voor pony’s, Z2 categorie D/E.

Judith Olsman-Hans gaf zichzelf een mooi verjaardagscadeau op de Hippiade mennen vorige week in Ermelo. Met de door haar vader gefokte Gentle (v. Alexandro P) won ze de dressuur in de klasse ZZ. “Mijn streven was altijd om een keer in het ZZ te mogen rijden op de Hippiade. Dat ik kampioen zou worden had ik dit jaar nog niet verwacht. Nu moet ik gaan nadenken over mijn volgende doel”, vertelt de Overijsselse menster.

Jonge fokkers die niet onderdoen voor de oude garde

De 33-jarige Yolien van Maasacker fokte in 2013, op 21-jarige leeftijd, haar eerste veulen. Dat veulen schopte het direct tot goedgekeurde KWPN-hengst: Inverness (v. Everdale). “Toen zeiden mensen al tegen me: geniet er maar van, want zoiets maak je maar één keer mee.” Maar het bleef niet bij één keer: Van Maasacker is namelijk ook de fokster van Proud James (v. Jameson RS2). Met een recordscore van 91 punten ingeschreven bij het KWPN én sinds begin augustus wereldkampioen vijfjarige dressuurpaarden.

Op de Nationale Merriekeuring in Ermelo diende zich een nieuwe naam aan het front van de fokkerij: de Kjento-dochter Sarai Verdoni van Verdoni Stables pakte de reservetitel bij de driejarige dressuurmerries. Een droom die uitkomt voor Nikki Verdoni, die zich pas enkele jaren geleden in de fokkerij stortte. Hoewel ze zichzelf nog geen doorgewinterde fokker durft te noemen, komt het succes niet uit de lucht vallen.

