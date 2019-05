Deze week… Tactische keuze levert Lips maximale punten op

Tim Lips reed naar eigen zeggen vijf jaar geleden zijn beste cross ooit met Keyflow: de op één na beste tijd in Badminton. Dit jaar koos hij voor Sopot waar hij de CCI4*-L won met Bayro en zo kostbare punten voor de wereldranglijst verzamelde. “Wie weet, volgend jaar zou een mooi jaar zijn voor Badminton”, zegt hij. Nu is het vizier volledig gericht op kwalificatie voor Tokio, zowel individueel als met een team.

Bayro verkeert in elk geval in topvorm. Een maand geleden won de combinatie in Strzegom de viersterrenwedstrijd en afgelopen weekend was het weer raak in Polen. “Het was echt een tactische keuze die niet beter kon uitpakken, alles liep perfect. Ik reed deze wedstrijden voor de punten om zo individuele kwalificatie voor Tokio zeker te stellen. Het is voor tachtig procent zeker dat we een individuele startplek hebben. Nu kan de focus volledig op teamkwalificatie. Met Bayro kan ik nu even rustig aan verder trainen. Het kan nog beter, zeker in de dressuur kunnen we hoger scoren.” Verder lezen over de eventingwedstrijd in Sopot kan nu al online.

Slecht onderhoud en weinig ervaring zorgen voor trailerongelukken

Paard ingeslapen na trailerongeluk op snelweg. Twee paarden gewond door gekantelde trailer. Paard gewond na ontsnapping op snelweg. Drie Horsesberichten uit de afgelopen maand over ongelukken met trailers. Toeval, of is dit een – zeer ongewenste – trend? Cijfers zijn er nauwelijks, maar één ding is zeker: het is er niet veiliger op geworden de afgelopen jaren.

Op non-actief gestelde Werner Schade speelt het hard

De Hannoveraanse fokkerijleider dr. Werner Schade werd op vrijdagmiddag 27 april op per direct non-actief gesteld door het bestuur van het Hannoveraanse stamboek. In eerste instantie hielden het bestuur en Schade wijselijk hun mond, maar inmiddels wordt er met modder gegooid. Vooral door Schade, die er nu ook een lokale politicus bij heeft gesleept.

Van veulen naar veulen: Even stilte voor de veulenstorm

Dit seizoen volgen we in de serie Van veulen naar veulen bij Stoeterij Beltmanshoeve in Wilp het wel en wee rondom de geboorte van de veulens, hengstenkeuze en inseminaties van de merries. Voortplantingsspecialist Paard, Karin Hendriks verzorgt er voor Paardenkliniek De Graafschap Dierenartsen de veterinaire begeleiding en deelt haar bevindingen over de situaties die betrekking hebben op haar vakgebied. “We hebben vier mooie merrieveulens waar we blij mee zijn”, vertelt Stephan Haarman. Er zijn geen nieuwe veulens bijgekomen, maar er staan wel drie merries op springen. De eerste merries zijn inmiddels alweer drachtig gescand, maar er zijn er ook een aantal al voor de tweede keer geïnsemineerd.

Stijger van de maand: United

United (v. Krack C) kreeg in het verrichtingsonderzoek een 8 voor de stap en een 9,5 voor de draf, galop en geschiktheid als dressuurpaard. Als hij al in het nieuwe systeem had deelgenomen, was dat waarschijnlijk een recordscore geworden. Zelf maakte de hengst die hoge verwachtingen niet waar in de sport, maar zijn nakomelingen doen dat nu wel. Op de dynamische HorseTelex-wereldranking staat United sinds kort op de zesde plaats en daarmee is hij de Stijger van de Maand.

