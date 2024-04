Deze week… Tani Joosten vastbesloten om verder te komen in de topsport

Als een duveltje uit een doosje, zo voelde het voor sommige concurrenten in de ring. En inderdaad, de opmars van Tani Joosten (24) en Galdal Mé (v. Zambesi TN) ging snel. Na sterke optredens tijdens Jumping Amsterdam en de landenwedstrijd in Abu Dhabi bereidt het duo zich nu voor op het outdoorseizoen, met het NK voorop, waarin Joosten wederom mooie dingen hoopt te laten zien. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking met dit talent uit De Liemers.

Inmiddels besteedt Tani Joosten al haar tijd aan het rijden, heeft ze grootse ambities en zou ze ook niets anders meer willen. Maar drie jaar geleden had ze dit zelf nog niet kunnen dromen. “Ik heb een mbo-diploma marketing en communicatie en was bezig met een hbo-studie sportkunde. Tussendoor reed ik al wel wat paarden voor Hans Hendriks, vaak de wat kleinere paarden. Toen stalruiter Roy Weel vertrok reed ik er tijdelijk wat meer, tot er een nieuwe ruiter gevonden zou zijn. Hans vroeg me toen of ik dat niet wilde doen. Daar moest ik wel even over nadenken. Maar eigenlijk had ik toch al geen idee wat ik met die studie zou moeten gaan doen. Sport vind ik leuk, maar ik werk liever met paarden dan met mensen… Dus ik besloot er voor te gaan, en heb er geen moment spijt van gehad.”

Nederlandse springjeugd voortvarend van start

Met zilver voor de young riders en brons voor de junioren en pony’s in de landenwedstrijden in het Belgische Opglabbeek is de Nederlandse springjeugd sterk uit de startblokken gekomen. “Het EK heeft weinig te maken met dit niveau”, tempert de bondscoach van de young riders, Vincent Voorn, de verwachtingen. “Maar we moeten ergens beginnen en dit is een mooi begin.”

Van Manen maakt indruk met Dylano-zoon Parla Pardoux

Manege De Hoffmeijer in Ambt Delden stond afgelopen zaterdagmiddag en -avond weer bol van de aangespannen sport. De Twentse Tuigpaarden Dag kent een lange historie met naast de tuigpaarden ook Hackneys, tuigpaarden Fries ras en niet te vergeten de trekpaarden. Het hoogtepunt vindt traditioneel plaats aan het eind van de avond met de finale voor tuigpaardnieuwelingen. Voor publiek en organisatie was het jammer dat slechts drie van de zes geselecteerde finalisten terugkwamen, echter de spanning vergoedde veel. Dat deed ook de prachtige winnaar; de zwarte hengst Parla Pardoux (v. Dylano) van Aris van Manen.

Merel Blom timmert aan de weg met jonge garde

Voor Merel Blom is Parijs zeker niet het enige dat op haar sportieve agenda staat. Met een groot aantal jongere paarden timmert ze flink aan de weg voor opvolging, zo liet ze afgelopen weekend weer zien in het Poolse Strzegom. “Al mijn jonge paarden voldoen goed en lijken geschikt voor de grotere sport. Ik hoop zo straks een bredere groep viersterrenpaarden te hebben. In elk geval hebben de zes- en zevenjarigen nu al de kwalificatie voor het WK Jonge paarden in oktober in Lion D’Angers binnen en dat is fijn.”

Voor Parijs heeft Blom Vesuve d’Aveyro in de strijd die ze volgende week tijdens de observatiewedstrijd in Strzegom zal starten in de vierster. Daarnaast heeft ze Corminta vom Gwick achter de hand.

Stijger van de Maand Vivaldi: ‘Een Vivaldi kun je altijd verkopen’

De preferente Vivaldi is de top drie van de HorseTelex-ranking binnengedrongen en staat ook bij de WBFSH in de top tien. Hij leverde inmiddels 36 Grand Prix-paarden en meer dan honderd Lichte Tour-paarden. Nog invloedrijker is hij als hengstenvader, vooral ook in Duitsland waar de laatste jaren op de keuringen ongeveer één derde uit de lijn van Vivaldi komt. En dat alles deed hij zonder enorme dekaantallen.

“Over Vivaldi is in zijn jonge jaren heel veel gezegd. Hij zou te weinig kracht hebben, geen Grand Prix-vererver zijn, hij haalde zelf de Grand Prix niet en daarom zou zijn nafok dat ook nooit gaan doen. Inmiddels heeft hij het tegendeel bewezen: Vivaldi’s hebben misschien niet het sterkste achterbeen, maar ik denk persoonlijk dat dat ook niet het belangrijkste is. Ze kunnen de beweging namelijk wel overbrengen, Vivaldi geeft ontzettend veel voorkant en houding én het allerbelangrijkste: Vivaldi’s laten zich super bewerken”, zegt Joop van Uytert over de inmiddels 22-jarige hengst die nog altijd fit bij Van Uytert op stal staat.

‘Jongste meisje van de klas’ naar hoogste EPTM-score

Een select groepje paarden deed afgelopen vrijdag EPTM-eindexamen op het KWPN Centrum in Ermelo. Van de vijftien paarden die startten in de test, vielen er lopende het traject twee af. Hoewel er slechts vijf dressuurpaarden aantraden in de eindbeoordeling, werd de hoogste score wel in deze fokrichting behaald. Glamourdale-dochter Rivadale Buitenrust van fokster Astrid Coster uit Abcoude liep naar een totaalscore van 83,5 punten. Bij de springpaarden realiseerde Ryan Toltien fan ‘e Five (v. Karaldo VDL) de hoogste score (80,5 punten).

“We hebben de afgelopen tijd veel pech gehad met onze paarden en na deze goede prestatie van Rivadale kwam voor mij echt een ontlading”, vertelt Astrid Coster enthousiast. “Ik ben ontzettend blij met hoe alles is gelopen in de EPTM. Vooraf raadden een aantal mensen mij de EPTM af. Te duur, je moet afwachten wie er op je paard komt te zitten et cetera. Ik volg echter altijd m’n eigen gevoel. Als ik ergens aan begin, dan zet ik ook door. Zodoende bleef ik bij de EPTM voor Rivadale en ik kan daar alleen maar heel tevreden op terugkijken.”

