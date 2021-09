Deze week… Thieme: ‘Niets is vergelijkbaar met deze titel’

Het was één en al ‘feel good’ op de Europese kampioenschappen voor springruiters in Riesenbeck. De vuurdoop van de nieuwe mega-accommodatie van Ludger Beerbaum en Philipp Heereman kon dankzij een sprookjesachtige atmosfeer en zinderende springsport rekenen op louter bewonderende reacties. En op het podium stonden louter ruiters met de gunfactor. Enige dissonant: Nederlandse ruiters waren in geen velden of wegen te bekennen.

De hoofdprijs was voor André Thieme, de bijzonder sympathieke ‘Ossie’ uit Mecklenburg-Vorpommern. De bijna twee meter lange zoon van de Obersattelmeister van het Gestüt Redefin bouwde zonder hulp van enige sponsor een carrière die hem naar de Olympische Spelen bracht. En de Europese titel opleverde. “Toen ik met Nacorde de Derby van Hamburg won, dacht ik: dit is het absolute hoogtepunt van mijn leven”, vertelde Thieme nadat in het stadion van kasteel Surenburg het Duitse volkslied voor hem was gespeeld. “Maar vervolgens won ik ’m nog twee keer. En toen ik in Saugerties de Million Dollar Grand Prix won, dacht ik: dít is het hoogtepunt van mijn leven. Maar al die successen zijn helemaal niets vergeleken met Europees kampioen worden in eigen land.”

Ioli Mytilineou: ‘Zonder Levis zou ik hier niet staan’

Ze was dé verrassing van Riesenbeck, de 24-jarige Ioli Mytilineou met de perfect springende tienjarige BWP-hengst Levis de Muze (v. Elvis ter Putte). Er was een kleine opmars via Wellington en Rotterdam aan het EK voorafgegaan, maar wie had gedacht dat een jonge Griekse de finale van het EK zou bereiken? De Paardenkrant sprak met Mytilineou, voorafgaand aan de finale op zondag. De amazone stond op dat moment vierde in het tussenklassement.

Bram en IJsbrand Chardon samen op EK-podium

Het stond hoog op het verlanglijstje van Bram Chardon: samen met zijn vader op het podium van een groot kampioenschap. In Boedapest werd het afgelopen weekend waarheid, want Chardon jr. werd net als twee jaar geleden Europees kampioen bij de vierspannen en vader IJsbrand stond met zilver naast hem op het ereschavot. Het Nederlandse team won na een spannende strijd de gouden teammedaille.

De ‘tweede golf’ Negro’s is in opkomst

Gertjan en Anne van Olst beleven dit jaar een topseizoen. Eerder dit seizoen maakte Glamourdale een fantastisch debuut in de internationale Grand Prix, Everdale won teambrons op de Olympische Spelen in Tokio en Kjento goud op het WK in Verden. Negro, die aan de basis staat van die drie hengsten, staat sinds kort aan kop van de HorseTelex Ranking. “Ik loop al zo lang mee dat ik weet dat het met de paarden allemaal in golfbewegingen gaat, maar ik moet toegeven: het valt allemaal wel op z’n plek nu. En er komt ook nog meer aan.”

Moment van de waarheid voor Fjordenpaardenstamboek

Bijna twee jaar na haar aantreden heeft het bestuur van het Fjordenpaardenstamboek haar taken begin augustus per direct neergelegd. Een groep leden van de circa negenhonderd leden tellende vereniging heeft daar snel op gereageerd; zij willen dóór, op de ingeslagen weg. De vereniging ‘de 21e eeuw binnenloodsen’. Tweehonderd leden hebben zich achter hen geschaard, maar wat willen de circa zeshonderd leden die zich nog niet hebben laten horen? Op de hybride Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 15 september moet het duidelijk worden.

