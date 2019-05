Deze week… Tiende titel voor Gal en ijzersterke Zonik

Na een verloren winterseizoen stonden ze er dit weekend weer: Edward Gal en Glock’s Zonik (v. Blue Hors Zack). Met Zonik won hij zijn derde NK-titel op rij, zijn tiende in totaal. “Elke titel is anders, elke titel is speciaal, maar een tiende is wel heel bijzonder”, reageert de ruiter. De meeste concurrentie kreeg hij van zijn partner Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi). Nog een derde goedgekeurde hengst sloot als bronzen medaillewinnaar aan: Apache (v. UB40) met Emmelie Scholtens.

Zowel de Grand Prix als de Kür op muziek schreven Gal en Zonik op hun naam. In de Grand Prix liep Zonik al goed, maar in de Kür zagen we hem eigenlijk als nooit tevoren. “Eindelijk kon ik nu ook in de ring het gevoel van thuis vasthouden”, vertelt Gal. “In de Grand Prix van vrijdag werd het bijna meer een ‘trainingsrondje’, omdat hij zo lang niet mee was geweest. In de Kür hebben we er écht voor gereden. Ik voel echt dat Zonik sterker in zijn lijf is geworden. Eerder nam hij het nog wel eens van me over, nu kon ik alles goed controleren.” Verder lezen over Edward Gal en Zonik kan nu al online.

Populariteit OPU/ICSI-behandeling neemt toe

Voor veel paardenfokkers is de OPU/ICSI behandeling nog een ver-vanhun- bed show, desondanks neemt de behandeling in populariteit toe. Het noemen van cijfers is voor veel van de aanbieders nog moeilijk midden in het seizoen, maar dat het drukker is dan vorig jaar is duidelijk. Hoe komt het dat deze toch kostbare methode steeds populairder wordt? En vormt deze behandeling een bedreiging voor de ‘normale’ embryotransplantatie? De Paardenkrant sprak verschillende klinieken en fokkers over OPU/ICSI.

Jabiola stelt familie Smolders niet teleur

De verwachtingen waren hooggespannen toen Jabiola (Emerald van ’t Ruytershof x Spartacus) in Berlicum aan haar IBOP begon. Ze had immers als driejarige op de stamboekkeuring 95 punten vergaard bij het vrijspringen. Die score haalde ze nu niet, maar wel de hoogste dagscore met een 8,5 voor alle springonderdelen.

Pittige bevalling Zwinging Alpha met goede afloop

Dit seizoen volgen we in de serie ‘Van veulen naar veulen’ bij Stoeterij Beltmanshoeve in Wilp het wel en wee rondom de geboorte van de veulens, hengstenkeuze en inseminaties van de merries. Voortplantingsspecialist Paard, Karin Hendriks verzorgt er voor Paardenkliniek De Graafschap Dierenartsen de veterinaire begeleiding en deelt haar bevindingen over de situaties die betrekking hebben op haar vakgebied. De bevalling van Zwinging Alpha die niet wilde vlotten ging met de nodige zorg. Gelukkig maken de jonge Jardonnay en moeder het nu prima. De draagmoeder voor Orleans bracht vlot een veulen van Jersey. Zo werd er aan het vrouwenbestand tot nu toe twee knappe hengstjes toegevoegd.

De rest van de wereld moet uitkijken

De Australische paardentrainer en Grand Prix-dressuurruiter Tristan Tucker heeft het stokje overgenomen van westernamazone Minou Geurts. In deze aflevering vertelt hij meer over zijn eigen achtergrond. Daardoor komen we erachter hoe het paardenleven van Tristan Tucker eruitzag toen hij nog in Australië was en wat de reden is dat hij zich in Nederland heeft gevestigd. Is er in zijn werk een bepaald persoon waar hij tegen opkijkt? Wat zijn volgens hem de allerleukste en minder leuke kanten aan de dressuursport en welke doelen heeft hij zichzelf gesteld? De Kettingbrief belandt uiteindelijk in handen van fokker Sjefri van Esch.

