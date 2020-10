Deze week… ‘Tijd dat scores voor ‘happy athlete’ mee gaan tellen’

De discussie is niet nieuw, maar blijft actueel. Want hoewel termen als welzijn en happy athlete te pas en te onpas voorbij komen, wordt er concreet in de dressuurring niet veel mee gedaan. Waardoor er ruimte blijft voor duizend-en-één meningen. En de lobby van bijvoorbeeld Dier&Recht, die met behulp van foto’s en video’s haar punt heel goed weet te maken. Kathalijne Visser, lector HumanAnimal Interactions aan Aeres Hogeschool Dronten, legt uit welke mogelijkheden er zijn om ethologische kennis in te zetten in de praktijk.

“De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor non-verbale communicatie”, begint Kathalijne Visser haar verhaal. “Niet alleen mensen, maar ook paarden communiceren onderling op die manier met elkaar. Door technologische ontwikkelingen kunnen we betere foto- en videobeelden maken, waardoor het ook gemakkelijker is geworden om bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen te bestuderen en vergelijken. Daar is ook al onderzoek naar gedaan. We weten dus heel veel, maar gebruiken die kennis nog niet in het beoordelen van combinaties op wedstrijden. Althans, niet systematisch.”

Jaap van der Meulen verkoopt tuigpaarden

De tuigpaardhengsten Hubert VDM en Heliotroop VDM en de merrie Funita zijn verkocht. Daarmee neemt Jaap van der Meulen definitief afscheid van de tuigpaardensport, die zich volgens hem op een hellend vlak bevindt. Bovenal is Van der Meulen teleurgesteld in de manier waarop de drie disciplineverenigingen – VERT, VHN en VFT – en de KNHS met mensen omgaan. “Juryleden die al dertig of veertig jaar jureerden, zijn met niet meer dan een mailtje ter kennisgeving van de lijst verwijderd. Als zij menen dat je zo met mensen kunt omgaan, wil ik daar niet meer bij horen.”

Mensport verliezer door gedoe rondom afgelasting WK

Een paar dagen voor aanvang van het Wereldkampioenschap voor vierspannen besloot de burgemeester van Valkenswaard uiteindelijk geen vergunning voor het evenement te verlenen. Een aderlating voor de deelnemers en de organisatie, die meent dat een bericht in De Telegraaf, waarin Nederlandse rijders geciteerd werden, niet geholpen heeft bij de beeldvorming over de wedstrijd. Het persbericht over de afgelasting maakte dat op niets verbloemende wijze duidelijk.

Indoorseizoen 2020-2021: flexibiliteit gevraagd

De internationale springsport gaat een zeer onzeker indoorseizoen tegemoet. Veel topconcoursen annuleerden hun editie 2020-2021 al, een enkeling kondigt aan ook met de coronabeperkingen een evenement te zullen organiseren en sommigen twijfelen nog. Het reguliere Wereldbekerseizoen ligt door de vele afzeggingen van kwalificatiewedstrijden helemaal op de kop en het is maar de vraag of er een alternatieve competitie met finale gehouden kan worden.

KFPS-bestuur bindt in na roerige zomer

De zomermaanden stonden bol van de discussies tussen de Ledenraad en het bestuur van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek. Dat liep eind vorige week uit op het vertrek van bestuursvoorzitter Wiebe Wieling, gevolgd door een Buitengewone Ledenraadsvergadering. Conclusie: het KFPS-bestuur wordt de komende tijd versterkt door drie mensen uit de Ledenraad.

