Deze week… Toegevoegde waarde afstammelingenkeuring beperkt

Achttien springhengsten en elf dressuurhengsten toonden afgelopen zaterdag op Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo hun eerste jaargangen op de afstammelingenkeuringen. Daar komen fokkers nog steeds in groten getale op af, maar om er wijzer van te worden waren ze vooral aangewezen op hun eigen ogen.

Samen zijn de 29 hengsten waarvan de nafok werd beoordeeld verantwoordelijk voor 689 veulens dit jaar (396 springen/293 dressuur),

zo’n zes procent van het totaal. Dat is heel wat minder dan vijftien jaar geleden en van veel jonge hengsten werden tussen de vijf en twintig nakomelingen geboren dit jaar. Populatietechnisch verwaarloosbaar dus, maar toch blijft zo’n afstammelingenkeuring een keuring waar fokkers wel degelijk iets aan kunnen hebben. De potentie en toegevoegde waarde die in zo’n afstammelingenkeuring zit (namelijk de verschaffing van een eerste indruk van de verervingskwaliteiten van een hengst door vakmensen – de hengstenkeuringscommissies), komt in veel gevallen weinig tot uiting. Fokkers zijn meer aangewezen op hun eigen waarneming, dan dat ze klare taal te horen krijgen van de commissies. Verder lezen over de KWPN afstammelingenkeuring kan nu al online.

Yvonne de Haan: ‘Nu tijd om m’n kansen te grijpen’

Op jonge leeftijd verliet Yvonne de Haan haar geboorteplaats Heerhugowaard en reisde jarenlang de wereld rond. Na haar werkzaamheden op verschillende stallen in Amerika, Duitsland, Australië en Nieuw-Zeeland ontmoette ze, eenmaal weer terug in de States, de liefde van haar leven in Florida. Daar runt De Haan haar eigen dressuurstal. Hoewel ze er helemaal gesetteld is, zette de ambitieuze amazone haar vijf paarden voor een trainingstrip op het vliegtuig naar Nederland. Inmiddels neergestreken in Noord-Brabant combineert ze de trainingen bij Leida Collins-Strijk met wedstrijden in de Subtop.

Riekus en Ilonka Veninga zetten Drentse dressuurrichting op de kaart

Riekus en Ilonka Veninga hebben zeker een positieve impuls gegeven aan de dressuurfokkerij in Drenthe. Geheel out of the blue gingen ze samen het avontuur aan in de paarden. Met Houston aan de basis, Ferdinand als kampioenenmaker en Kaiser Weltino als hoop voor de toekomst weten ze als kleine hengstenhouderij het hoofd boven water te houden. “We doen eigenlijk alles, hebben ook alles, maar wel in beperkte mate.” Vorig jaar was het hun eigen Kato die als Drents kampioen naar de NMK mocht, nu is het Loliane, ook een Ferdinand-dochter van klant Jan Minze Zomer, die ze mogen voorbrengen. Daarnaast laten ze altijd van zich horen in de veulenrubrieken.

Special EK Rotterdam

Het EK Rotterdam staat op het punt te beginnen. De wedstrijdlocatie in het Kralingse Bos is al vaker decor geweest van kampioenschappen. In deze speciale uitgave blikt Rob Ehrens terug op zijn deelname aan de alternatieve Olympische Spelen van 1980 in Rotterdam. Voor Jos Lansink was in 1989 het eerste EK dat hij reed. Nu, dertig jaar later, rijdt zijn werknemer Frank Schuttert voor het eerst mee en deelt Lansink zijn ervaringen. Daarnaast Adelinde Cornelissen aan het woord over het EK-goud dat ze in 2011 in Rotterdam behaalde en gaan we terug in de tijd hippische geschiedenis van Rotterdam.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »