Deze week… Tokio-doel Rob Ehrens: ‘Wij gaan voor een medaille’

In de tweede Nations Cup van het seizoen kon team Oranje opnieuw geen vuist maken. Onder toeziend oog van chef d’equipe Rob Ehrens bleef de schade in La Baule na de eerste omloop beperkt tot acht strafpunten, maar liep het totaal met negen in manche twee op tot zeventien. En met slechts twee wedstrijden op Nations Cup-niveau en een derde op het CHIO in Rotterdam in aantocht, zijn de meetmomenten richting Tokio voor keuzeheer Rob Ehrens beperkt. “Qua prestaties zitten we nog niet in een juichstemming”, laat Ehrens optekenen.

“De meetmomenten zijn schaars”, vervolgt Ehrens. “Na twee edities moet ik eigenlijk al een balans op maken. Richting het CHIO in Rotterdam volgt de laatste wedstrijd op Nations Cup niveau. En dan zal er definitief beslist worden.” De vijver waar de chef d’equipe momenteel uit kan vissen bevat negen combinaties. Het volledige team van Sankt Gallen met Marc Houtzager, Willem Greve, Frank Schuttert en Harrie Smolders. En de overige kaderleden Kevin Jochems, Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Bart Bles. Het doel in Tokio is in ieder geval nog altijd onveranderd. “Wij gaan voor een medaille. We hebben goede paarden én goede ruiters. Al ontbreekt er op dit moment misschien een duo in booming vorm. Anderzijds, die heb ik bij andere landen ook nog niet gezien. Het geloof in mijn ruiters en paarden is er in ieder geval. En samen met de achterban kijken we ernaar uit om de strijd aan te gaan. En er een zo hoog mogelijk resultaat uit te halen.”

Rieky Young: ‘Reining zou voor veel dressuurruiters goed zijn’

Met reiningamazone Rieky Young aan haar zijde reed Dinja van Liere de afgelopen maanden naar grote successen in de dressuurring. Veel dressuurruiters, onder wie Van Liere, weten de weg naar Burgmeijer Quarterhorses inmiddels blind te vinden. Het lijkt een opmerkelijke combinatie, maar daar wil Young niets van weten. Wat maakt haar succesvol als dressuurcoach? Ze lacht: “Reining is ook gewoon paardrijden en ook gewoon dressuur. Ik voel me een paardenvrouw. Geen dressuurtrainer.”

Dirk de Haas: ‘Jureren en rijden zijn twee verschillende dingen’

Met de zin ‘My new age started today’, liet Dirk de Haas, voor veel ruiters vooral bekend als dressuurjurylid, eind mei weten zijn rentree gemaakt te hebben in de wedstrijdring. Met de eigengefokte Bernini, waarvoor eigenlijk al langer een Grand Prix-debuut op de planning staat, reed het Grand Prix-jurylid in Neerijnen een Intermédiaire II-proef om er weer even in te komen na een lange wedstrijdpauze. “Ik heb zelf nog heel weinig ervaring op dit niveau en dan is zo’n proef best lastig, helemaal na zo’n lange tijd. Er zaten echt nog een aantal fouten in, maar ik weet nu waar we staan en daarmee kan ik verder”, aldus De Haas.

Toekomstige KWPN-inspecteur Stan Creemers over zijn nieuwe rol

Ambitie en doorzettingsvermogen, die twee eigenschappen blijven hangen na een gesprek met de nieuwe KWPN-inspecteur in spé Stan Creemers. Althans, als het gaat om de fokkerij. De 27-jarige fokker, die de afgelopen twee jaar ervaring opdeed bij Zangersheide, gaat voor het hoogst haalbare en heeft genoeg chauvinisme om graag een bijdrage te leveren aan het succes van het Nederlandse sportpaard.

Tim Hendrix: ‘Een succesformule hebben én houden’

Het onderwerp dat in de voorgaande edities van de Kettingbrief is aangeroerd, wordt door springruiter Timothy Hendrix van Stal Hendrix in Baarlo voortgezet. Hij organiseert samen met zijn familie en springruiter en trainer Yves Houtackers, de briefschrijver van vorige week, de veiling Dutch Sport Horse Sales. In zijn brief richt hij zich op de toekomst van de handel in combinatie met de training. Maar Timothy brengt met name ter sprake hoe hij het de afgelopen jaren heeft beleefd om het stokje van zijn vader en oom over te nemen bij Stal Hendrix. Aankomende week spreekt zijn generatiegenoot, springruiter Maikel van der Vleuten, zich uit.

