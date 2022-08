Deze week… Toptalent Michael Pender pakt eerste vijfsterren GP-zege

In wat gerust een razendspannende ontknoping van de Global Champions Tour in Valkenswaard mag worden genoemd, stond er afgelopen weekend geen maat op de jonge Ierse ruiter Michael ‘Mikey’ Pender. Het nog steeds maar 23-jarige toptalent nam alle risico’s in de wending naar de voorlaatste hindernis in de barrage, gleed bijna weg in de bocht, maar slaagde er toch in om zijn elfjarige ruin HHS Calais (v. Cavalier Royale) foutloos aan de andere kant te krijgen. De concurrentie stond erbij en keek ernaar.

Voor wie de springsport van nabij volgt, is de Ier Michael Pender geen onbekende. De huidige nummer 58 van de FEI Wereldranglijst staat immers al jaren te boek als een groot talent. Dat begon toen hij in 2016, als zeventienjarige, al twee medailles won op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken. Zijn palmares oogt ondanks zijn jeugdige leeftijd al behoorlijk indrukwekkend. Met zijn zege in Valkenswaard staat er nu ook een vijfsterren Grote Prijs op zijn palmares. Het zat er al even aan te komen: vorige week op het CSIO5* in Dublin won hij al twee bijrubrieken.

Lees de reactie van Michael Pender op zijn overwinning in de Paardenkrant van deze week.

Mart IJland hoopt op kwalificatie WK Zangersheide

Met drie zesjarige en twee zevenjarige springpaarden uit de stal van Daan van Geel en Mareille Schröder ging Mart IJland maandag van start in de Blom Cup op de KWPN Kampioenschappen in Valkenswaard. Met de drie zesjarigen liep het op de openingsdag gesmeerd; ze bleven allemaal zonder fouten. De zaterdag achttien jaar geworden ruiter hoopt zich door een goede klassering te kunnen plaatsen voor het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Tonnie Cazemier: ‘Hippiade mennen is mooie afsluiting van roerig seizoen’

Menner Tonnie Cazemier gaf vorige week dinsdag op de Hippiade mennen alle concurrentie in het ZZ voor enkelspanpony’s het nakijken. Dat deed hij met zijn pony Rans Coca Cola en met de titel sloot Cazemier een seizoen dat ups, maar ook diepe downs kende, succesvol af. “Tien dagen voor de Hippiade werden we negende op het NK samengesteld mennen en daar had ik in de dressuur voor mijn gevoel wat punten laten liggen”, aldus de kersverse Hippiade-kampioen. “Dus voor de Hippiade zette ik samen met Hergen van Hall nog wat puntjes op de i, en met resultaat.”

Lees het hele interview met Tonnie Cazemier deze week in de Paardenkrant.

Teamspirit vergroten met meertallen en verenigingskampioenschap

Paardrijden een individuele sport? Een gebrek aan sfeer op de KNHS-kampioenschappen? Wie de Hippiade bezocht op zaterdag 20 augustus herkent zich daar niet in. De vier- en zestallen en de verenigingskampioenschappen zorgden voor volop gezelligheid, veel bezoekers en een geweldige teamspirit binnen de verenigingen. Hoe krijgen die dat voor elkaar? Lees het in de Paardenkrant van deze week.

Poetspaard Conquestador naar finale WK Herning

“Vanaf het moment dat hij de ring betreedt, doet hij echt alles voor je wat hij kan”, omschrijft de Italiaanse ruiter Antonio Maria Garofalo de enorme vechtlust van zijn toppaard Conquestador (v. Nabab de Rêve). De combinatie haalde onlangs op het Wereldkampioenschap springen in Herning de individuele finale en werd uiteindelijk 21e. Een bijzonder verhaal, omdat de ruin als jong paard door ataxie ongeschikt leek te zijn voor de sport en als poetspaard naar Italië vertrok.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »