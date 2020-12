Deze week… Totilas bracht mensen tot extreme emoties

Legendarische paarden zijn nu eenmaal omgeven met mythes en legenden. Zoals Bucephalus, het paard waarmee Alexander de Grote het land Macedonië uitbouwde tot wereldmacht. Of Man O’War, het beste renpaard uit de Amerikaanse geschiedenis, dat bij zijn begrafenis in 1947 tweeduizend man op de been bracht. Legendarische paarden zijn ‘larger than life’. Ze laten de fantasieën van mensen op hol slaan, zijn verbonden met dromen en emoties, zingen zich los van de feiten. Zo’n paard is op 14 december 2020 overleden.

Totilas was veel méér dan het beste dressuurpaard van zijn tijd. Hij bracht mensen tot extreme emoties, positief én negatief. Voor dat laatste was nooit een feitelijke reden, maar feit was dat mensen door Totilas uit hun dak gingen. Van pure bewondering, maar ook uit een voor de paardenwereld ongekende haat. Haat tegen de Duitsers die ‘m kochten, haat tegen de ruiters die ‘m reden. Allemaal emoties die geen enkel dier dat gras en hooi eet normaal gesproken opwekt.

Greeve en Guan GJB doen het weer: vierde zege op rij

Wat een mooie afsluiter van het jaar voor Michael Greeve zondag in Lier. In de barrage van de Grote Prijs haalde hij met Guan GJB (v. Namelus R) de zege naar zich toe. “Beter kan niet”, beseft Greeve. “Guan GJB heeft duidelijk de vorm te pakken.”

Sandra Nuxoll overdonderd door Louisdor-winst

De Oostenrijkse amazone Sandra Nuxoll reed in de finale van de Louisdor-Preis – een Duitse Grand Prix-competitie voor acht tot tienjarige paarden – dit weekend haar eerste Grand Prix-proeven ooit. Daarmee won ze met ruim 77% direct de finale. Dat deed ze met de KWPN-er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux). De leerlinge van de Duitse assistent-bondscoach Johnny Hilberath kon na afloop amper een woord uitbrengen: “Ik ben totaal overweldigd”, stamelde ze. Ze verwees routiniers Hubertus Schmidt (met Denoix) en Dorothee Schneider (met First Romance) naar plek twee en drie.

Terug in de tijd: 65 jaar tandemkampioenen tuigpaarden

De tuigpaardensport bestaat al veel langer dan honderd jaar en kende vele kampioenen. Vanaf 1946 werden alleen nog titels in het enkelspan verreden, later kwam daar het kampioenschap dekhengsten Gronings en Gelders type bij en vanaf 1956 ook de titelstrijd voor de tweespannen en tandems. In deze artikelserie een terugblik op bijna 65 jaar tandemkampioenen met in deze krant deel twee; de periode 1990 tot en met 2019.

Overzicht: coronajaar 2020 in vogelvlucht

Het jaar 2020 is misschien wel het meest bijzondere jaar ooit, niet alleen voor de paardensector, maar voor iedereen wereldwijd. Het was het jaar waarop grenzen werden verlegd, uitersten werden gevraagd en mondkapjes het nieuwe normaal werden. Ook was het het jaar waarin de Olympische Spelen voor het eerst in de geschiedenis een jaar opgeschoven werden. De redactie van de Paardenkrant zette een aantal belangrijke momenten in vogelvlucht op een rijtje.

