Deze week … Toto jr. moet KWPN-kar trekken in Den Bosch

Met elf aangewezen hengsten moet Glock’s Toto jr., geboren uit de Grand Prix-genen van Totilas, de Trakehner Grand Prix-hengst Gribaldi van Edward Gal en via moederszijde Desperados FRH van Kristina Sprehe, het gezicht van de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch voor het buitenland gaan bepalen. Het heterosis-effect tussen de Nederlandse fokkerij en de Hannoveraanse lijkt een succesformule.

Verder lezen over de zonen van Glock’s Toto jr. op de eerste bezichtiging kan al online.

Markus 491 krijgt meeste zonen doorverwezen

Voor de zevenjarige Friese hengst Markus 491 is de eerste bezichtiging goed verlopen. Zijn oudste zonen lieten een heel goede eerste indruk achter. Vorige week donderdag werden in Drachten al zes zonen ster verklaard en op vrijdag kwamen er daar nog eens elf bij.

Enorme potentie in nieuwe jaargang NSPS-minimaat

Na de turbulente fase waarin het Nederlands Shetland Pony Stamboek verkeerde, was de hengstenkeuring voor de mini en kleine maat hengsten van de nieuwe jaargang een stap in de juiste richting. Vele bezoekers uit binnen- en buitenland, veel kwaliteit met name in de minimaat en veel belangstelling voor de aangewezen hengsten.

Peutz: ‘We nemen alle ideeën en input mee’

Monique Peutz, jeugdbondscoach dressuur, jurylid en selectiecommissielid voor het WK Jonge Dressuurpaarden, blikt in deze aflevering terug op het afgelopen WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. In de vorige editie bracht paardeneigenaar Theo Driessen van Driessen Dressage Horses ter sprake dat de begeleidingscommissie ieder jaar behoort te evalueren met alle betrokken partijen van het WK om steeds maar weer te verbeteren. Monique Peutz licht in de Kettingbrief toe op welk gebied daar nog winst te behalen valt. Daarna wendt zij zich tot Willeke Bos van Stal 104 in Wijdewormer.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »