Deze week… Triple voor Van Asten op NK met afwezige toppers

Gemoedelijk, spannend, toegankelijk en van hoog niveau. Het zijn de vaste ingrediënten voor het Nederlands kampioenschap in Mierlo. De enige wisselvallige factor is eigenlijk de deelnemerslijst. De vraag is welke topnamen verstek laten gaan. Aan het niveau van het kampioenschap deed dat overigens niet af. Wat ook geldt voor de klinkende derde NK-zege van Leopold van Asten. Hij werd dit keer vergezeld door een zilveren Kevin Jochems en de bronzen Jeroen Dubbeldam.

Mierlo staat garant voor topsport op het hoogste niveau. En dat onder de meest gemoedelijke omstandigheden denkbaar. Het doet niets aan het concours af dat het na afloop tijdens de persconferentie ging over de afwezigen op het kampioenschap. “Ik zie hier drie toppers aan tafel zitten”, laat bondscoach Rob Ehrens weten. “Zij hebben in ieder geval laten zien dat ze op dit moment de vorm hebben om een vijfsterrenparcours te springen. Zoals ik er uiteraard meer gezien heb op dit kampioenschap. Van degene die er niet waren weet ik het niet. Zij hebben een kans gemist. En dat kan ze gedurende het seizoen misschien wel opbreken.” Verder lezen over het NK Mierlo kan nu al online.

Laura Tomlinson: ‘Capri Sonne zit als een sofa’

De Britse Laura Tomlinson-Bechtolsheimer verscheen in Hagen sinds lange tijd weer aan start met Duval’s Capri Sonne Junior (v. Rhodium), die in Nederland eerder succesvol in de Lichte Tour werd uitgebracht door Dinja van Liere. De hengst werd vier jaar geleden verkocht, presteerde met Tomlinson goed in de Lichte Tour, maar op enkele Grand Prix-starts na bleef het vervolgens stil. Een allergie bij ‘Cas’ (zoals Capri Sonne door Tomlinson wordt genoemd) én haar zwangerschap hielden het duo even uit de ring.

Groene seizoen tuigpaarden sterk geopend

De 38e editie van het Oranjeconcours op terrein Jagtlust aan de Soestdijkseweg in De Bilt werd een sterk openingsconcours van het nieuwe tuigseizoen. De perikelen rondom de onenigheid tussen KNHS en VTN werden aan de kant gezet en de focus lag weer duidelijk op het zo mooi mogelijk presenteren van de ‘atleten’. De tuigpaarden lieten zich al direct heel sterk zien.

Van Olst: ‘Het kwartje moet vallen bij de fokkers’

Precies tussen de veiling en de hengstenshow in opende Gertjan van Olst de deuren van zijn hengstenhouderij voor de laatste Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag van dit jaar. De aanwezigen kregen een open en eerlijk verhaal en werden getrakteerd op een uniek kijkje achter de schermen van het bedrijf. Een bedrijf met een even unieke aanpak: alle jonge aanwas komt uit eigen opfok.

Opnieuw één eerste premie op Friese stamboekkeuring

Op het fraaie Equestrian Centre de Peelbergen werd de tweede stamboekkeuring van het nieuwe seizoen gehouden. Het aanbod Friese paarden was nog behoorlijk divers, maar duidelijk is wel dat fokkers heel goed weten wat hun beste materiaal is. Dat bewaren ze nog even voor de nog te komen fokdagen later in het seizoen.

