Deze week… Tristan Tucker stelt radicale veranderingen voor: ‘Ik zie teveel paarden én mensen lijden’

Al twintig jaar zet Tristan Tucker zich in om mensen te helpen met hun ‘probleempaarden’. Problemen die het gevolg zijn van de huidige manier van paarden opleiden en uitbrengen op wedstrijden. Een nieuwe jonge paardencompetitie, waarin de focus ligt op het écht opleiden van paarden, is nodig om daar verandering in te brengen, betoogt Tucker. En dat is hoog tijd, volgens hem. “We lopen jaren achter.”

De toekomst van de paardensport is waar het de van oorsprong Britse trainer om te doen is. “In de eerste plaats gaat het me om de paarden, en de ruiters. Ik ben al twintig jaar de ‘guy’ die mensen helpt met de problemen die ze hebben met hun paarden. Ik zie daardoor veel paarden en ruiters die lijden. Dat in combinatie met de paarden die vandaag de dag gefokt worden – elektrischer, met extremere bewegingen, dichter bij hun natuurlijke instinct – maakt het van groot belang dat er dingen gaan veranderen.”

De opzet van jonge paardencompetities draagt niet bij aan een goede opleiding van jonge paarden. “Men wil, tijdens jonge paardencompetities, een ‘af’ product presenteren, terwijl jonge paarden zich in een ontwikkelingsfase bevinden. Negenennegentig procent van de paarden op het WK voor jonge dressuurpaarden heeft een gespannen bewegingspatroon. Waarom zijn er zoveel blessures, waarom zien we een groot deel van deze paarden niet terug op het hoogste niveau? De paarden missen informatie, maar ruiters hebben geen tijd om zich te concentreren op wat voor paarden écht belangrijk is in de opleiding; ze moeten zorgen dat ze in de ring laten zien waarvoor ze nu beloond worden: extreme gangen, talent, expressie. In de huidige proeven wordt een ontspannen paard nergens beloond.”

Een week voorafgaand aan het FEI Sports Forum in Lausanne heeft de International Jumping Riders Club (IJRC) de aanval geopend met een document over aanstaande of al bestaande reglementswijzigingen die paardenwelzijn moeten bevorderen. De dressuurruiters mogen dan de naam hebben dat ze niets willen weten van verandering, anno 2025 lopen ze mijlenver voor op hun springcollega’s blijkt uit dat document. Waar de dressuurwereld zo langzaamaan het verzet opgeeft, graven de springruiters zich verder in.

De één na laatste dag van de KNHS Indoorkampioenschappen, met de strijd in de hoogste springklassen bij de paarden, leverde vorige week vrijdag verrassende kampioenen op. Een deeltijds hippisch docent en een Olympisch eventingamazone bleken het sterkst in respectievelijk het 1,40 en 1,35 m. Daarnaast toonde de Drentse springamazone Renate Beuving haar vorm in het 1,30 m., wat ze won, en het 1,20 m. (derde).

Op de internationale menwedstrijd in Exloo reed de 64-jarige vierspanrijder Anne Okkema zijn eerste internationale menwedstrijd. En met succes, want hij won de tweesterrenrubriek voor vierspannen met zijn eigen gefokte ‘Topspeed Friezen’ voor de wagen. “Het was echt geweldig, niet te geloven”, luidde de samenvatting van de menner uit Friesland.

Anne Okkema ment met eigen fokproducten. “Ik heb in Duitsland een Russische Orlov draver gekocht en die hebben we op een aantal Friese merries gezet. De Friezen missen het uithoudingsvermogen voor de marathon, maar met deze kruising krijgen de paarden een groter uithoudingsvermogen en een goede galop terwijl ze wel het rustige karakter behouden. Deze paarden houden gewoon niet meer op met lopen. Ik heb jaren geprobeerd om snellere paarden te fokken, en nu heb ik snelle paarden en kan ik het zelf niet meer bijhouden”, grinnikt Okkema.

De zestienjarige Sezuan (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro) is inmiddels al enkele jaren geen hengst meer; in 2022 besloot eigenaresse Arlette Jasper-Kohl de drievoudig wereldkampioen te ruinen. Nu, anno 2025, breken zijn nakomelingen door in de internationale sport. Op de HorseTelex Results Rankings staat hij tweede op de B-ranking en dringt hij bijna de top tien van de Wereldranking binnen (plaats 11). Daarmee is hij onze nieuwe Stijger van de Maand.

Fokkersvreugde: Familie Andeweg houdt fokkerij graag exclusief

De familie Andeweg heeft naast hun voorbrengcarrière ook naam gemaakt in de dressuurpaardenfokkerij, met de Grand Prix-hengst Desperado als grote vaandeldrager, diens volle zus Fanita als hoogst scorende IBOP-topper ooit (95 punten) en haar goedgekeurde premiezoon Neil (v. Governor). Nog steeds fokken ze in Randwijk jaarlijks een behoorlijk aantal veulens, die ze met hun eigen opfok het liefst zo lang mogelijk in eigen beheer houden. De eerste vier veulens dartelen alweer in de wei. Drie worden er dit voorjaar nog verwacht.

