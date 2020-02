Deze week… Tuigpaardensport van de regen in de drup

Met het convenant tussen VERT en KNHS leek de kou uit te lucht in de tuigpaardwereld. Maar niets is minder waar: de KNHS heeft niet alleen de officials en juryleden aangespannen sport zonder informatie opgeofferd aan de nieuwe Commissie Aangespannen Sport (VERT, VHN en VFT), maar lijkt ook een loopje te nemen met haar eigen reglementen.

Het gedoe begon begin vorig jaar allemaal met het plan van de KNHS tot afschaffing van hulpmiddelen als oordoppen en opzet. Goedwillende voorzitters Dick van Laar (VTN) en Johan Wilmink (Vereniging van Hackneyrijders Nederland) alsmede Etiënne Raeven (vicevoorzitter VTN), die mede onder de maatschappelijke druk dierenwelzijn in de sport hoog in het vaandel hadden staan, stapten vorig jaar op. De Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland (VTN) dreigde zich af te gaan splitsen van de KNHS. Per 18 november 2019 richtte Lammert Tel – die zich terugtrok als KNHS-jurylid toen er een schorsing in de lucht hing – vanuit de oude VTN de nieuwe Vereniging van Eigenaren en Rijders Tuigpaard (VERT) op met als taak promoting van tuigpaarden in wedstrijdverband en behartiging van de belangen van tuigpaardrijders. De to-do-list van de nieuwe vereniging bevat onder meer de hot items: jurering en handhaving.

In de vergadering van de VERT van 18 november meldde Theo Fledderus, algemeen directeur KNHS, dat de drie verenigingen (tuigpaarden, Hackneys en Friezen) in 2020 onder de vlag van de KNHS en binnen de KNHS-reglementen blijft opereren, maar dat de drie gezamenlijk autonome verantwoordelijkheid krijgen over de aangespannen sport. Zo zullen zij gaan over de opleiding van nieuwe juryleden en het disciplinereglement aangespannen sport. Daarnaast krijgen zij de bevoegdheid om besluiten te nemen over het al dan niet handhaven van juryleden en precies daar lijkt de tuigpaardensport van de regen in de drup gekomen. Er is een informele jurylijst in omloop waar de VERT 29 nieuwe juryleden opvoert en oude KNHS-officials links laat liggen.

De redactie van de Paardenkrant ging in gesprek met een aantal van deze ‘aan de kant gezette’ officials. En vroeg de KNHS om een reactie.

Wendy Askes: ‘Internationaal rijden is nu het eerste doel’

Na een pauze vanwege haar zwangerschap en de geboorte van haar dochtertje keerde dressuuramazone Wendy Askes onlangs succesvol terug in de wedstrijdring. Met de elfjarige Zizi Top-dochter Ella Bella won Askes zowel vorige maand in Houten als afgelopen weekend in Benningbroek de Prix St. Georges met scores van ruim 68%. “Voor mijn zwangerschap hadden we ook al een paar keer Lichte Tour gestart, maar om zo weer terug te komen is natuurlijk hartstikke leuk”, vertelt Askes enthousiast.

Hengstenkeuze: Lijstjes, schrappen en last minute beslissingen

Wie denkt dat gerenommeerde dressuurpaardenfokkers eind februari al weten welke hengsten hun merries dit seizoen mogen dekken, heeft het mis. Ze maken lijstjes, vullen aan en strepen door, om uiteindelijk – na lang wikken en wegen – soms pas een half uur voor het bestellen van het sperma hun definitieve keuze te maken. De Paardenkrant sprak vijf dressuurpaardenfokkers die zodoende nog niet veel namen noemen, maar wel de overwegingen die ze maken bij het kiezen van de hengsten voor hun merries delen.

Esmeray IJbema: ‘Het lijkt soms wel een droom’

Na een winterperiode vol selectiewedstrijden vond afgelopen weekend dan eindelijk de ontknoping plaats in de Horses2Fly/KFPS indoorsportcompetitie dressuur voor Friese paarden. Manege De Caprilli in Sonnega was wederom sfeervol ingericht voor een gedegen finale. Verdeeld over drie dagen kregen de finalisten de kans zich goed in de kijker te rijden. De bijna zestienjarige Esmeray IJbema presteerde heel goed en wist de extra ereprijs, een award voor het beste jonge talent in de wacht te slepen.

Rob van Puijenbroek: ‘Je moet je honderd procent kunnen richten op één ding’

Deze week staat de realisatie van de Begijnhoeve 2.0 centraal in de Kettingbrief. In de vorige aflevering kreeg Rob van Puijenbroek van Hilde Vautmans, Europees parlementslid en voorzitster van de MEP Horse Group, het verzoek om uitleg te geven over dit nieuwe toonaangevende Europese centrum voor fokkerij en dressuursport waarvan de deuren in augustus worden geopend. Van Puijenbroek vergelijkt de totstandkoming van de oude Begijnhoeve in Retie met de Begijnhoeve 2.0 in Postel (Mol). Hij vertelt ook waarom het bedrijfsmanagement door de jaren heen is veranderd.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »