Deze week… Tuigpaardhengsten stralen ook zonder publiek

Met elf voor de tweede bezichtiging aangewezen hengsten viel de oogst van de tuigpaardhengstenkeuring in Ermelo vorige week iets kariger uit dan vorig jaar, toen zeventien hengsten konden worden doorverwezen. “De kwaliteit in de breedte was dit jaar ietsje minder”, aldus juryvoorzitter Lammert Tel. “Maar we hadden er wel weer enkele echte toppers bij zitten. En daar gaat het uiteindelijk om.”

Het was een geolied verlopende keuring onder strikt corona-bewind, met alleen direct betrokkenen in de KWPN-hal. “Niemand kan er wat aan doen, maar het is toch jammer”, zegt Lammert Tel. “Bij tuigpaarden hoort publiek dat zich laat horen, waardoor de paarden zich optimaal tonen. Maar ook zonder publiek lieten de hengsten zich goed zien en konden we genieten van een mooie keuring.”

En zo was het. Er was thuis al aardig streng geselecteerd en de meeste hengsten toonden veel expressie in hun tuigtypische gangen.

WEF-seizoen trapt af vol veranderingen en verwachtingen

Het Winter Equestrian Festival is weer begonnen, maar in een jaar tijd is er veel veranderd. In The Horse Capital of The World, zoals Wellington trots naar buiten treedt, heeft de Global Equestrian Group van Andreas Helgstrand en Ludger Beerbaum inmiddels zowel de accommodatie, het Palm Beach International Equestrian Center, als het Winter Equestrian Festival overgenomen. De groep aast ook op het Global Dressage Festival. Ondanks al deze veranderingen is de sport nog steeds van hoog niveau, zullen er nóg meer topruiters en paarden zijn dan andere jaren en is publiek dit jaar weer welkom.

Albert Voorn is aan het einde gekomen van een fantastische reis

Albert Voorn behoort tot de groten van ons land. Misschien wel één van de beste springruiters die Nederland gekend heeft. De eigenzinnige winnaar van Olympisch zilver in Sydney maakte onlangs bekend een punt te zetten achter zijn carrière als springruiter. Samen met de Paardenkrant kijkt Albert Voorn terug op een roemruchte carrière. Met de nodige aanvaringen, maar ook met schitterende, helemaal zelf gecreëerde successen.

Samen tot beter plan komen voor eventingteam-NL

In korte tijd zag de Nederlandse eventingsport bij de twee topsporters Tim Lips en Merel Blom toppaarden vertrekken. Met een goede communicatie en wat goede wil had mogelijk nog één en ander voorkomen kunnen worden. Zowel Lips als Blom zijn van mening dat het tijd is voor een goed plan richting de toekomst. Daarvoor is een open dialoog en goed overleg tussen bond, eigenaren, coach en ruiters essentieel. Ook denken beiden dat het vooral aan de ruiters zelf is de zoektocht in te zetten naar de juiste paarden. Ze hopen op een geschikt paard voor de Olympische Spelen in Parijs, maar deelname is met de nodige kwalificaties te gaan nu wel een stuk onzekerder geworden.

Kim Emmen terug op vertrouwde nest Margaretha Hoeve

De 26-jarige springamazone Kim Emmen keert vanaf 1 februari weer terug op het voor haar zo vertrouwde nest bij De Margaretha Hoeve in Dinteloord. Na een uitstapje van twee jaar, wil ze met de springpaarden van Eric Berkhof op termijn weer meedoen op het allerhoogste niveau. “We gaan met elkaar gericht aan de toekomst werken, alle neuzen staan dezelfde kant op”, meldt Emmen verheugd.

Isabel Freese: ‘Succesvolle carrière met Total Hope doel en droom’

Met Total Hope – een zoon van Totilas uit Grand Prix-topmerrie Weihegold – won de Noorse Isabel Freese in december de finale van de Louis d’or Preis, de Duitse competitie voor acht- tot tienjarige paarden op Grand Prix-niveau. Met hem mikt ze dit jaar op kwalificatie voor het WK in Herning. De amazone zat ook in het zadel van onder andere de hengsten Vitalis (v. Vivaldi) en Bordeaux (v. United) en won in 2018 brons met Fürsten-Look (v. Fürstenball) op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo.

