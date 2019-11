Deze week … Tuigpaardrijders en KNHS tóch samen verder

Bijna een jaar lang leefden de Vereniging Tuigpaardrijders Nederland (VTN) en de KNHS in onmin. Nadat de VTN in april 2019 besloot om af te scheiden, is er in de loop van het jaar toch opnieuw toenadering gezocht en gevonden en begin oktober bereikten de twee partijen overeenstemming.

Afgelopen maandagavond werd het toekomstplan gedeeld met de leden. De nieuw op te richten Vereniging Eigenaren en Tuigpaardrijders (VERT) werd met applaus ontvangen. Verder lezen kan nu al online.

Remco Been via camping naar professionele sport

De passie voor de sport dreef hem naar het niveau waar hij momenteel actief is. Al ging dat met vallen en opstaan. Remco Been koos in het hippisch landschap zijn eigen route. Wat hem in het zadel van Holland van den Bisschop bracht naar het winnen van meerdere Grote Prijzen.

Egbert Kraak: ‘Als ze blijven lukt het wel’

Met zo’n vijftien paarden op stal heeft Egbert Kraak genoeg te rijden. Maar zodra zijn paarden wedstrijdklaar zijn, komen er kopers voorbij. Daardoor verscheen Kraak de afgelopen 25 jaar nog maar sporadisch in de ring. Dat de 56-jarige ruiter uit Zwaanshoek het proeven rijden zeker nog niet verleerd is, bewees hij afgelopen weekend op de Subtopwedstrijd in Utrecht. Daar maakte hij met Bingo (v. Goodtimes) met ruim 68% een geslaagd debuut in de Intermédiaire II. Hoewel Kraak, die zich al decennia lang bezighoudt met de handel in toppaarden, voor zichzelf een carrière in de grote sport niet ziet zitten, heeft hij zeker nog ambities.

Grote diversiteit in nieuwe lichting KFPS-stamboekhengsten

Het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek heeft er sinds afgelopen weekend zes nieuwe fokkerijvertegenwoordigers bij. Het eindexamen van het Centraal Onderzoek, dat startte op 10 september met 23 deelnemers, werd uiteindelijk afgelegd door zeven hengsten. Zes daarvan deden dat ook succesvol en werden ingeschreven. De nieuwe groep hengsten biedt qua exterieur, maar ook fokkerij-technisch veel variatie.

