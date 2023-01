Deze week… Twee interessante hengsten voor Nederland van DSP-keuring

De DSP-keuring in München-Riem stond afgelopen weekend niet bol van de goede paarden, maar de top van de dressuurcollectie had ook net zo goed op de keuringen van Hannover, Oldenburg en Westfalen bovenaan kunnen staan. Reesink Horses komt met twee (voor Nederland) interessante hengsten thuis: de (teruggekochte) premiehengst cat.nr. 59 (Fürst Samarant uit de moeder van Rock Forever I en II v. Landstreicher) en de voor 350.000 euro aangekochte premiehengst cat.nr. 68 (Secret x Dancier).

“Een dressuurpaard van topklasse”, zo omschreef Jörg Schrödter, de voorzitter van de dressuurcommissie de hengst. “Lichtvoetig, altijd in balans en je kunt nu eigenlijk al zien dat hij zich met een perfecte aanleuning laat rijden. Hij lijkt zeer werklustig, is altijd losgelaten, taktzeker en beweegt met veel expressie.”

Lees de verslaggeving van de DSP-keuring in de Paardenkrant van deze week.

Nieuwe namen kleuren Wereldbeker Leipzig

De jonge Duitsers Richard Vogel en Gerrit Nieberg vochten een robbertje uit in de barrage van hun Wereldbekerwedstrijd voor eigen publiek in Leipzig. Lang leek Vogel de winst naar zich toe te trekken, maar Aken-winnaar Gerrit Nieberg dook met zijn groot galopperende Blues d’Aveline CH (v. Baloussini) als laatste starter nog onder de tijd van Vogel en schreef de Wereldbeker-etappe op zijn naam. Lars Kersten was de enige Nederlander in de barrage, maar kreeg snel twee fouten met Hallilea (v. VDL Zirocco Blue) en werd uiteindelijk twaalfde. Verder werd de wedstrijd gekleurd door een aantal debutanten.

Het artikel over de Wereldbeker in Leipzig staat deze week in de Paardenkrant.

Generale repetitie in Leipzig pakt goed uit voor Nederlandse vierspanrijders

Voor het eerst in dit Wereldbekerseizoen kwam de gehele internationale vierspantop gelijktijdig aan de start in de kwalificatiewedstrijd in Leipzig. Voor de top vier een ware generale repetitie voor de Wereldbekerfinale die over twee weken in Bordeaux plaatsvindt, voor de andere menners een laatste kans om zich voor die finale te kwalificeren. Deze ingrediënten maakten de wedstrijd in Leipzig extra spannend.

Lees het verslag van de menwedstrijd in Leipzip in de Paardenkrant van deze week.

Logan Fiechter: ‘Ik heb maar één doel: heel goed worden’

In 2021 was Logan Fiechter (16) zeer succesvol met zijn pony’s. Het jaar erop werden de pony’s verkocht en transformeerde Logan zichzelf razendsnel tot een springruiter om rekening mee te houden bij de paarden, ook tussen de senioren. Zo werd hij in de afgelopen paar weken zesde in de tweesterren Grand Prix van Opglabbeek en vierde in die van Mechelen. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking met het in België gevestigde Nederlandse talent.

In de Paardenkrant van deze week een interview met Logan Fiechter.

Stal de Mersken wil goede sportpaarden fokken

Het behalen van een bijzondere titel komt bij velen vaak als een verrassing. Bij Age en Marieke Okkema uit Siegerswoude, die anderhalve week geleden tot KFPS Fokkers van het Jaar 2022 uitgeroepen werden, was dat echter niet per definitie het geval. “Eén van onze klanten attendeerde ons ongeveer een maand voor de hengstenkeuring op onze prestaties en toen hebben wij zelf ook al een optelsommetje gemaakt”, licht Age Okkema toe.

Deze week in de Paardenkrant een interview met de familie Okkema.

