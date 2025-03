Deze week… Uitzonderlijk: Delestre en Cayman winnen twee 5* Grote Prijzen in 7 dagen

In de huidige vorm die de springsport heeft aangenomen en met de huidige concurrentie op het hoogste niveau leverde Simon Delestre met zijn dertienjarige Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) afgelopen weekend een hoogst uitzonderlijke prestatie, waarschijnlijk een unieke prestatie. Zeven dagen na de winst in de Rolex Grand Prix in Den Bosch won Delestre in Grand Palais in Parijs de vijfsterren-Grote Prijs op Saut Hermès. Die Grote Prijs won Delestre voor de derde keer en daarmee schreef hij in ieder geval geschiedenis, net zoals hij een week eerder in Den Bosch had gedaan door als eerste Franse ruiter een Rolex Major te winnen.

De redactie van de Paardenkrant heeft geen voorbeelden kunnen vinden van een combinatie die in de recente geschiedenis twee vijfsterren-Grote Prijzen in zeven dagen heeft gewonnen, maar of Delestre dit weekend in Parijs geschiedenis heeft geschreven is ook niet met zekerheid te schrijven.

In de tijden van Jappeloup en Milton was het iets eenvoudiger om Grote Prijzen op rij te winnen, anno 2025 is dat praktisch uitgesloten. De concurrentie op het topniveau is zo moordend, er zijn zoveel extreem goede paarden en ruiters onderweg, dat zelfs de grootste kenners van de springsport er bij het voorspellen van een uitslag praktisch altijd naast zitten.

De 43-jarige Delestre hield het bij zichzelf in Parijs: “Twee Grote Prijzen in zeven dagen winnen, dat is mij nog nooit gebeurd. Ik heb altijd geloofd dat Cayman een exceptioneel paard is. Hij heeft een paar tegenslagen gehad de afgelopen jaren (door een blessure liep de ruin de Olympische Spelen mis afgelopen zomer, red.), maar ik heb het gevoel dat hij nu tot honderd procent van zijn potentie komt.”

Geert-Jan Raateland: ‘We hebben echt stappen gezet’

Totilas-zoon VMF Gladiator (mv. Havidoff) is een paard met alles in huis. Dat komt onder Geert-Jan Raateland ook steeds meer tot uiting in de ring. In de nationale Grand Prix scoorde de combinatie al boven de 75% en ook internationaal zitten de scores in de lift. Dit seizoen volgde het debuut in het Wereldbekercircuit en op The Dutch Masters in Den Bosch was er een nieuw PR in de Kür, met nog veel rek omhoog. “Grand Prix rijden is een hele weg en we zijn nu lekker op weg”, vertelt Raateland.

Geert-Jan Raateland en VMF Gladiator komen inmiddels drie jaar uit in de internationale Grand Prix en afgelopen februari reden ze in Neumünster hun eerste Wereldbekerwedstrijd. Vervolgens kregen ze ook een startplek voor de Wereldbekerwedstrijd in Den Bosch. “Over Den Bosch ben ik eigenlijk hartstikke tevreden. Tuurlijk zijn er echt nog dingen die niet helemaal top gingen, maar het hele beeld en hoe Gladiator zich gedroeg, gaan heel goed vooruit.”

Kevin Jochems: ‘Heel blij dat ik voor Ocala heb gekozen’

De einduitslag in de Longines League of Nations – opnieuw de negende plaats, net als in Abu Dhabi – stemt vrij treurig. Het Nederlandse team werd feitelijk laatste, aangezien de Zwitsers niet aan de start verschenen. Toch waren er ook lichtpuntjes; zo kunnen we Kevin Jochems met Camilla van de Helle (v. Crumble) inmiddels bestempelen als stabiele kracht in het Oranjeteam.

Als eerste Nederlandse starter in de landenwedstrijd in Ocala reed Jochems een ronde uit het boekje met zijn inmiddels elfjarige schimmelmerrie Camilla van de Helle. Vier strafpunten – de voorste balk van het middelste element van de driesprong – weerhielden het duo van een foutloze ronde. Jochems rekent het zichzelf aan. “Ik gaf iets te veel been. Het was best een zware driesprong en het was in eerste instantie nog licht, wat veel schaduwen opleverde. Er gebeurde daar het een en ander bij collega’s, waardoor ik iets te veel ging rijden. Wel zonde, want Camilla sprong verder super.” Zoals altijd eigenlijk. De ruiter liet eerder al optekenen: “Ze is iedere dag hetzelfde, waardoor je echt op haar kan rekenen. De karaktereigenschappen rustig, verstandig en betrouwbaar zijn echt op haar van toepassing.”

Liv Linssen (14) vanuit Spanje op weg naar het NK

Veel Nederlandse springruiters pakken in het winterseizoen hun spullen bijeen om af te reizen naar de Andalucia Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Voor de pas veertienjarige Liv Linssen is deze tour eigenlijk een soort van ‘thuiswedstrijd’ te noemen, want samen met haar ouders verblijft ze nu al een aantal jaar op rij de winterperiode in Spanje. “We wonen ongeveer een uur van de Sunshine Tour vandaan, dus we zijn hier zo”, vertelt de nog piepjonge amazone, voor wie met name de afgelopen weken zeer succesvol zijn verlopen.

Janneke Boonzaaijer presenteert jonge paarden ijzersterk

Horse Trials Ede vormde afgelopen weekend voor meerdere combinaties een super seizoenstart. Janneke Boonzaaijer reed er met succes meerdere jonge paarden en hield daar een lekker gevoel aan over. In het grote deelnemersveld van de CCI2*-S met ruim honderd starts werd ze vierde met Eddy Ready, zesde met ACSI Moreno Grove en elfde met Only Coconut. De zege ging naar de Belgische Claire Nosal.

Niet alleen het weer zorgde voor veel vrolijke gezichten, ook de goede faciliteiten met springen en dressuur op het hippisch centrum in Ermelo en zeker de mooie cross op het prachtige terrein De Valouwe droegen daaraan bij. “Het is bij mij om de hoek, ideaal! En je weet wat je hier te verwachten hebt. Echt een fijne cross die soms iets uitdagender mocht zijn, maar voor de jonge paarden echt top is. Een heel fijne wedstrijd waarbij we de organisatie moeten koesteren zodat ze dit blijven doen”, begint Janneke Boonzaaijer haar verhaal.

Veel variatie op AES-voorjaarshengstenkeuring

De voorjaarshengstenkeuring van het AES leverde afgelopen vrijdag op de thuishaven in Schijndel een gevarieerde groep nieuwe hengsten op. “Het gevarieerde aanbod maakte het een leuke keuring, die evenals bij alle andere stamboeken kwalitatief iets matig was. Wel was er sprake van twee uitschieters”, aldus jurylid Koen Olaerts. De twee uitschieters waar hij op doelt zijn kampioen Extra VDW (v. Eldorado van de Zeshoek) en Gem by OK Z (v. Grandorado TN) die uitblonk onder het zadel.

Deze week in De Paardenkrant: Dossier ‘Naar buiten’

In de Paardenkrant nr. 13 is een speciaal voorjaarskatern ‘Naar buiten’ opgenomen met daarin onder meer:

(Weer) de wei in: hier moet je op letten

Dierenarts Annemarie Kroekenstoel: ‘Zorg voor langzame overgang als paard weer wei op gaat’

‘Soms krijgen we overdag meerdere paarden met koliek’

Flexibel rijden voor springruiters grootste reglementswijziging

Airjackets steeds populairder, ook onder springruiters

‘Als je onder je paard komt heb je niks aan je bodyprotector’

