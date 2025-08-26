Deze week… Unieke prestaties van Nederlandse ruiters en menners

Nederlandse ruiters en menners zetten afgelopen weekend topprestaties neer. Harrie Smolders won de Global Champions Tour in Valkenswaard, menner Stan van Eijk én het Nederlandse team wonnen brons op het WK tweespannen, eventingamazone Sophie Weening bemachtigde brons op het EK voor young riders en springamazone Lieselot Kooremans won zowel de hoogste klasse bij de pony's als bij de paarden op de Hippiade. Je leest er alles over in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Once-in-a-lifetime paard Monaco is ‘als goede wijn’

Harrie Smolders had zijn zinnen gezet op de overwinning in de Global Champions Tour Grand Prix bij Jan Tops, op minder dan dertig kilometer van huis. Vorig jaar was er een tweede plek, maar dit jaar moest het gebeuren. Het plan was goed en Monaco (v. Cassini II) gaf zijn ruiter in de opbouwfase het gevoel dat het kon lukken. Maar zoals Smolders na afloop zei: “Dan moet alles ook wel meezitten.” Gelukkig voor hem én de daverende Brabantse tribunes was dat het geval.

Smolders was echt uit op deze GCT-overwinning. “Ik ben niet naar het EK geweest omdat ik me onder meer wilde concentreren op dit concours. Dat heeft perfect uitgepakt. Er komen niet zoveel gelegenheden meer met hem dat ik zo’n grote Grand Prix kan rijden voor thuispubliek. Een paar weken geleden waren we al hier in de vierster om weer wat routine op te bouwen. Deze week voelde hij al heel goed, scherp. Hij is zestien, maar hij wordt nog altijd beter. De meeste paarden pieken tussen hun tiende en vijftiende, maar hij is net goede wijn. Van mij mag dit altijd zo doorgaan, dit gevoel wil je voor altijd bij je houden.”

In de Paardenkrant nr. 35, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro, vertelt Harrie Smolders over zijn opbouw naar de GCT en hoe bepalend zijn paard is voor de plannen die hij maakt.

De mensport wint goud op WK tweespannen

Het WK voor tweespannen dat afgelopen week in Beekbergen verreden werd, gaat de boeken in als een bijzondere editie. Er was een prachtige strijd, het kreeg met Martin Hölle een geweldige winnaar, er waren twee bronzen medailles voor Nederland, de marathon was paardvriendelijk en heel veel bezoekers genoten van de prachtige sport en de vele shows op de openingsavond.

Stan van Eijk won zijn tweede individuele bronzen medaille in Beekbergen. “Al verprutste ik mijn medaille bijna in de vaardigheid door dat rommelige lijntje op weg naar de finish. Maar derde worden op het WK, dat word je niet zomaar, dus ik ben er erg blij mee”, vertelt Van Eijk. “Ik heb een medaille op een kampioenschap in eigen land met zoveel Nederlandse toeschouwers. Ik heb daar enorm van genoten”, aldus Van Eijk, die samen met Erik Evers en Rens Egberink ook brons veroverde in de landenwedstrijd.

Lees het hele verslag van het WK tweespanmennen in de Paardenkrant nr. 35

Lastige cross helpt Sophie Weening aan EK-brons bij young riders

Na een teleurstellend begin in de dressuur verwachtte Sophie Weening afgelopen weekend helemaal geen medaille meer te halen op het EK eventing voor young riders in het Poolse Strzegom. De twintigjarige amazone had haar gedachten al richting het volgende seizoen. Maar met een cross zonder hindernis- of tijdfouten en een foutloos springparcours won ze tóch de bronzen medaille, waarmee ze trots op het podium staat.

Hoe het EK verliep, ook voor de junioren? Je leest het in de Paardenkrant nr. 35

Unieke prestaties van Lieselot Kooremans op Hippiade springen

“Elke keer als ik win, denk ik: dit kan toch niet blijven duren. Ik moet er wel van genieten zolang het nog kan”, vertelt Lieselot Kooremans, die op Hippiade afgelopen donderdag en vrijdag kampioen werd in de hoogste klassen. Donderdag won ze met haar schimmel Lola-Jay ES (v. Golden Dream) het 1,40 m. bij de paarden en vrijdag met ‘good old’ Elando van de Roshoeve het 1,30 m. bij de pony’s.

Hoe de amazone tot deze resultaten kwam en of ze nog bij de pony’s blijft rijden, vertelt ze in het interview in de Paardenkrant nr. 35

Lees alles over de tuigpaardconcoursen en keuringen bij de Friezen, Shetlandpony’s en Welshpony’s van afgelopen week in de Paardenkrant nr. 35, met daarin verder:

Column met Rixt van der Horst over het aanstaande EK paradressuur in Ermelo

Springamazone Amanda Slagter slaat nieuwe weg in

Ella Wolleswinkel en MyBella prolongeren Hippiadetitel

Merel Blom mikt op WK jonge paarden

Fokkerij Gebroeders Bosch blijft zich manifesteren in de grote sport

Welsh sectie B-jaarling Parallels Alenka pakt nationale titel

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop