Deze week… Vaders van scherpe, snelle paarden onderscheiden zich

Conclusies trekken uit de resultaten van het WK voor jonge springpaarden is gevaarlijk. Er is geen sprake van een gesloten systeem van afvaardigingen, zoals bij het WK voor jonge dressuurpaarden, maar belangrijker nog: genetisch gesproken dendert de fokkerij dwars door alle stamboek- en landsgrenzen heen. Maar een paar trends en ontwikkelingen dienden zich afgelopen weekend wel aan.

De vraag welke vaderpaarden op het WK van zich deden spreken is makkelijker te stellen dan te beantwoorden. De aantallen in Lanaken actieve nakomelingen hangen immers sterk samen met de aantallen geboren veulens. En die zijn – stamboekoverstijgend – niet compleet en alleen met enig kunsten giswerk te reconstrueren. Bij de veeldekkers met elk meer dan 1.500 nakomelingen uit de betreffende jaargangen hadden Cornet Obolensky (33) en Kannan (32) een dikke vinger in de pap. Diamant de Semilly was met 23 nakomelingen uit ruim 1.000 in 2015, 2016 en 2017 geboren veulens behoorlijk vertegenwoordigd.

Dubbele familieband levert Belgisch WK-succes

Twee volle zussen in één finale. Sterker nog: in de barrage van die finale. Het lukte de familie Ceulemans/Spits met Paulien Dwerse Hagen en Precious Dwerse Hagen (Cornet Obolensky x Casall) afgelopen zondag bij de zevenjarigen op het WK jonge springpaarden in Lanaken. Twee toch heel verschillende paarden, beide in goede handen.

Droom-WK voor outsider Olivier van der Vaart

De uitslagenlijst van het WK jonge springpaarden voor de vijfjarigen bevat een verrassende naam: Olivier van der Vaart met zijn BWP'er Ristretto van de Heffinck (Aldo de Plessis x Cooper vd Heffinck). Hij wist van de maar liefst achttien barragekandidaten in de finale de op één na snelste tijd neer te zetten en pakte daarmee de zilveren medaille. Vóór Christian Ahlmann, om maar een naam te noemen. Van der Vaart deed dit ook nog eens met zijn eigen paard. De jonge paarden-opleider uit Terheijden lijkt uit het niets op het podium te verschijnen – het laatste internationale optreden was in 2015, ook in Lanaken – en het verhaal naar het WK toe is bizar.

Ondanks veel pech goud en zilver op WK vierspannen

Na de sportieve deceptie van Tryon (2018) en de afgelasting van het WK in Valkenswaard (2020) waren er afgelopen weekend in Pratoni del Vivaro eindelijk weer mooie successen voor het vierspanteam van bondscoach Ad Aarts. Koos de Ronde, Bram en IJsbrand Chardon stuurden hun paarden knap naar het teamgoud, en IJsbrand Chardon voegde weer een zilveren medaille toe aan zijn lange erelijst. Boyd Exell veroverde zijn zesde wereldtitel op rij.

Marc Pierard: ‘Stop met klopjes geven op de hals!’

“Als jullie hier vandaan meenemen dat je een paard niet meer op de hals gaat slaan wanneer je hem wilt belonen, maar door de manen strijkt of op de hals kriebelt, dan ben ik tevreden”, zei dr. Marc Pierard op het KNHS Instructeurscongres tijdens Horse Event. Pierard is paardengedragsdeskundige en was door de KNHS gevraagd een lezing te geven over vragen zoals: ‘Hoe leert een paard?’ en ‘Hoe passen we deze kennis toe bij het geven van instructie?’

Tuigpaardfeest in topsporthal HJC-manege geweldige afsluiter van concoursseizoen

Ook de tweede editie van het groot Nationaal indoorconcours van Tolbert was een groot succes. In het eerste ‘post-coronajaar’ draaiden organisatoren Bea Dijk, Louwe Mulder en Lammert Tel weer een schitterend programma in elkaar, met veel kampioenschappen. De wedstrijdring was vergroot en het publiek kon langs twee lange zijden genieten van prachtige aangespannen rubrieken voor tuigpaarden, Hackneys en Friezen. Lees in de Paardenkrant van deze week meer over de winnaars.

