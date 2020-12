Deze week… Van de Lageweg: ‘Jaargang schept verwachtingen’

Er is nog geen springdag voorbij gegaan zonder dat die werd geopend door de mannen uit het Noorden. Steevast als eerste op de straat met een hengst: VDL-trainer- en voorbrenger Eelke Bruinsma en Wiebe-Yde van de Lageweg met de zweep. De Paardenkrant sprak met Van de Lageweg over de eerste bezichtiging van dit jaar en hoe het is in Ermelo.

“Natuurlijk mist de gezelligheid en het zien van klanten, kameraden en bekenden, maar we moeten er het beste van maken. Daarbij is het voor ons om te werken prima zo. We presenteren al onze hengsten ’s morgens en zijn dan om half één weer klaar. Dan rijden we weer naar huis en hebben we ’s middags ook nog wat tijd om andere hengsten te trainen en te wassen enzovoort. Dat schema past perfect.” Van de 61 voor de tweede bezichtiging geselecteerde hengsten zijn er dertien van VDL Stud. “Tot nu toe loopt het goed. Ik moet ook zeggen dat ik denk dat dit een fijne jaargang wordt. Van wat ik er van gezien heb zitten er een aantal goede hengsten bij. Ook bij ons zijn er een aantal door waarvan we hoge verwachtingen hebben.”

Jeff Heijstek: ‘Het puzzelen is het allerleukst’

Grand Prix-ruiter Jeff Heijstek verschijnt zelf niet meer zo vaak in de Subtopring, zijn laatste optreden dateert alweer van een jaar geleden, maar stilzitten doet hij zeker niet. De ruiter, die voorheen drie paarden in de Zware Tour uitbracht en twaalf in de Lichte Tour, richt zich nu vooral op het begeleiden van zijn leerlingen. “Ik vind het rijden heel erg leuk, maar het lesgeven ook”, aldus Heijstek. “Ik heb lang getwijfeld over wat ik nou het leukst vind en ik denk dat dat toch het lesgeven is.”

Just Wimphof doorstaat eerste toets glansrijk

Zijn vrije bloedlijn (bovendien uit de bekende Finnländerin-stam van onder andere Don Schufro), een goede verrichtingstest én het juiste station maakten van Just Wimphof (De Niro x Riccione) één van de meest dekkende hengsten van de afgelopen jaren (totaal al 743 KWPN-geregistreerde veulens!). Vorige week woensdag op de eerste bezichtiging van het KWPN kwam het allereerste officiële meetmoment van de nafok en dat doorstond de hengst glansrijk: zijn veertien voorgestelde zonen overtuigden in de breedte met mooie modellen, fraaie fronten en souplesse, lichaamsgebruik en balans in beweging. Negen mogen er naar de hengstenkeuring.

Toulouse-dochters succesvol in IBOP Velddriel

Fokkers Jan Streppel en Stephan Haarman uit Wilp verloren twee jaar geleden hun topfokmerrie Toulouse (v. Jazz), maar konden afgelopen vrijdag op de IBOP voor dressuurpaarden in Velddriel gelukkig nog genieten van twee van haar dochters. Ferguson-nazaat Magic Lady-STRH liep naar de hoogste dagscore van 82 punten. Halfzus Lisieux-STRH (v. Bordeaux) slaagde met 77 punten.

Negen doorverwijzingen op eerste KFPS-keuringsdag

Na enkele hectische weken binnen vereniging het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek is de rust inmiddels weer wat teruggekeerd. Bij de eerste dag van de eerste bezichtiging was het afgelopen maandag bijna letterlijk en figuurlijk ‘rust’, want een keuring zonder publiek is even wennen. Voor Piet Bergsma als nieuwe voorzitter van de hengstenkeuringscommissie was het ook wennen. Samen met een heel nieuw team liet hij vele fokkers en eigenaren niet in de kou staan en begon ietwat zenuwachtig aan de grote klus. Dag één leverde uiteindelijk negen doorverwijzingen op.

