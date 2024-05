Deze week… Van der Schans en Mathijs van Asten grootmeesters op CSI Eindhoven

Het eerbetoon voor de stille kracht achter CSI Eindhoven, de eind vorig jaar overleden Wim van der Leegte, bezorgde alle omstanders kippenvel. De overwinning van Mathijs van Asten, broer van CSI-bestuurslid en ruiter van Wims Stoeterij Duyselshof Leopold van Asten, was voor de organisatie dan ook de kers op de taart. “Alle lof voor de organisatie die zo’n mooi concours heeft neergezet ondanks de slechte weersomstandigheden van de afgelopen periode. Het was abnormaal, echt abnormaal”, aldus de kersverse Grote Prijs-winnaar Mathijs van Asten.

Twee jaar geleden werd de Karpendonkse Plas voor het laatst omgebouwd tot springarena voor de internationale paardensport; vorig jaar ging het niet door in verband met een festival op het terrein te kort van tevoren. De editie van dit jaar stond in het teken van de nagedachtenis aan de voormalig VDL-topman en oprichter van Stoeterij Duyselshof, Wim van der Leegte. Van der Leegte overleed november vorig jaar. GP-winnaar Mathijs van Asten is vol lof over het evenement: “Eindhoven is echt een fantastisch concours, het is belangrijk dat het behouden blijft voor de Nederlandse topsport.”

Gertjan van Olst: ‘Phelicity heeft het hele pakket’

‘Een geweldig bewegingsmechanisme’, ‘een machtige merrie’ en ‘een zeer makkelijk karakter’. Dit zijn enkele uitspraken over de vierjarige Kjento-dochter Phelicity na afloop van de IBOP in Oirschot. Met 90 punten slaagde het fokproduct van Ad Strik vorige week woensdag ruimschoots voor de aanlegtest en voert daarmee voorlopig het KWPN-klassement ‘goed getest’ voor het jaar 2024 aan.

Fokker Ad Strik was aanwezig bij de IBOP in Oirschot. “Het is heel apart, ik stond ervan te kijken. Als veulentje was Phelicity al een aparte, vooral in haar houding en in het karakter. In Oirschot stond ik erbij toen ze haar aan het opzadelen waren. Ze zetten haar neer, ze stond muisstil, ik dacht nog: wat ben je een dooie Tinus. En ze gaan erop zitten en dan komt ze voor de dag. Haar moeder fokt heel bijzonder, ze geeft heel grote paarden met heel goede karakters. Haar Lantanas-veulentje van dit jaar heeft ook zo’n makkelijk karakter. Die is drie weken oud en heb ik een halstertje omgedaan, die komt gewoon bij je staan om dat te kunnen doen, echt speciaal.”

Spoor terug Jägerbomb: ‘Ik had nooit gedacht dat hij mijn toppaard zou worden’

Zelf gefokt, zelf opgeleid, zelf naar de wereldtop gereden: Jägerbomb (Dante Weltino x Jazz x Horatio) is compleet ‘homemade’ door de 44-jarige Becky Moody. Moody maakt dankzij Jägerbomb grote kans om (als reserve) mee te gaan naar de Olympische Spelen in Parijs, zelf had de Britse dat niet verwacht. “Ik vond hem eigenlijk maar saai als jong paard, mijn zus Hannah heeft ervoor gezorgd dat we hem hebben gehouden, ik wilde verkopen.”

Lammert Vinke ijzersterk terug in strijd met stoere Orbison

De hoofdrubriek op het jubilerende tuigpaardenconcours afgelopen zaterdag in Doornspijk was toch wel die van de nieuwelingen, met maar liefst twaalf deelnemers. De rubriek zorgde voor meerdere verrassingen, zoals de zege die werd opgeëist door de stoere Orbison (Bocelli x Atleet) gereden door Lammert Vinke. Orbison verscheen nog niet eerder in de baan en zijn rijder was al jaren niet meer actief op de concoursvelden.

Indrukwekkende Onana beste nieuweling op Hemelvaartsdag

Op de fraaie Kasteelweide van Landgoed Hoekelum in Bennekom werd vorige week donderdag het eerste grote nationale concours hippique van dit jaar gehouden. Het was de 117e keer en daarmee is Bennekom één van de oudste concoursen van Nederland. Vanaf negen uur kon het publiek genieten van de aangespannen sport afgewisseld met springwedstrijden. Bij de tuigpaarden vormde de nieuwelingenklasse, voor zowel deelnemers als publiek, het hoogtepunt van dag. De schimmelhengst Onana (v. Idol) stak letterlijk met kop en schouders boven de rest uit en won zijn eerste wedstrijd met een imponerend optreden.

Aangewezen Action Quality Pavarotti aan kop bij nieuwelingen

De tuigpaard- en Hackneyrijders van regio Noord hadden een druk Hemelvaartsweekend. Vorige week donderdag begon voor hen het buitenseizoen in Grootegast en afgelopen zondag was men op de slotdag van drie dagen paardensport in Roden aanwezig. Niek en Manon Alting uit Sellingen deden op beide evenementen goede zaken. Zo werden in Grootegast vier oranje rozetten in de wacht gesleept en in Roden drie. De belangrijkste overwinning boekte Niek Alting in Roden in de nieuwelingenklasse met de aangewezen zwarte hengst Action Quality Pavarotti (v. Bocellie) van zijn schoonvader Leendert Veerman.

