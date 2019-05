Deze week… Van der Vleuten en Bles nipt geklopt door Fuchs

De Oranje afvaardiging kwam ijzersterk voor de dag op de vijfde Global editie in Madrid. Zowel Maikel van der Vleuten als Bart Bles mochten na dubbele nulritten het podium bestijgen. Al konden ze de ontketende laatste starter Martin Fuchs niet van zich afhouden. Met Chaplin (v. Verdi), als veulen geveild op de veulenveiling Midden-Nederland, greep hij alweer zijn tweede Global overwinning en plaatste zich daarmee voor de Super Grand Prix in Praag.

Twee jaar geleden liet Maikel van der Vleuten voor het eerst van zich horen met Dana Blue. De merrie werd naar de winst in de Grand Prix van de Wolden gestuurd. Het bleek een voorbode voor meer. Want na twee optredens op vijfsterrenniveau kwam de Vleut slechts een fractie tekort voor zijn eerste Global-winst met de witte Mr. Blue-dochter. “Ik ben super tevreden”, laat Van der Vleuten optekenen. Om daar toch gelijk een kanttekening bij te plaatsen. “Ik had hier natuurlijk wel heel graag willen winnen. Als je zo dichtbij komt mag je daarvan dromen. En winst had me een plek in de Super Final opgeleverd. Nu moeten we daarvoor blijven strijden. Al is er in deze vorm van alles mogelijk.” Verder lezen over de vijfde Global Editie kan nu al online.

Floor Dröge: ‘Al mijn passies komen samen’

Floor Dröge reed met Astrid Sollenburg (v. OO Seven) in de Grand Prix, voordat zij verkocht werd. Met haar dochter, de zevenjarige elitemerrie Hera Sollenburg (v. Bretton Woods), kwam ze daarna in de jonge paardenrubrieken aan de start. In Schijndel was ze afgelopen vrijdag weer in de Subtop te zien. Dit keer met de Jazz-dochter Elma, waarmee ze vierde werd in de Prix St. Georges met ruim 65%. Een mooie nieuwe sportieve uitdaging, naast haar fulltime baan als inspecteur bij het KWPN en haar gezin met drie dochters.

Blij showende India smaakmaker met Michel Verwoolde

Met veel machtsvertoon pakte de zesjarige India (v. Cizandro) van Anton Kogelman afgelopen zaterdag de overwinning in de tussenlimietklasse op het traditionele concours hippique in Rouveen. Schoonzoon Michel Verwoolde (42) liet de vosmerrie groots showen met veel kracht en ruimte in haar bewegingen. Het publiek was euforisch! Harry van Middelaar heeft in Delviro HBC de opvolger van Brandy gevonden en won de ereklasse.

Run op niet-goedgekeurde kampioenshengst Le Formidable

Op de afgelopen KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch werd Bordeaux-zoon Le Formidable tot kampioen gekroond. Een onomstreden beslissing van de hengstenkeuringscommissie, hij was de favoriet van velen. De hengst werd dit voorjaar nog niet aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek, liep geen test in Duitsland en nog bijna niemand heeft hem onder het zadel gezien. Toch weet een enorm aantal fokkers (rond de driehonderd) hem te vinden. Wat maakt dat fokkers dat risico nemen? De Paardenkrant sprak met drie van die ‘waaghalzen’.

Stamboek wil meer Friese veulens, maar hoe?

Begin deze maand presenteerde het KFPS de strategie voor de komende jaren. Het Friese stamboek streeft naar meer veulens en meer fokkers om de populatie duurzaam op peil te houden. De Paardenkrant sprak KFPS-directeur Ids Hellinga over de stamboekstrategie, het stimuleren van het aantal geboortes en de geconstateerde kloof tussen fokkerij en sport.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »