Deze week… Van der Vleutens Elwikke lijkt klaar voor allerhoogste niveau

Tien jaar is ze intussen. Of beter: nog maar. De bruine merrie Elwikke zet elke week nog stappen onder Maikel van der Vleuten en groeit er steeds beter in. Met een overwinning in de Grote Prijs van Maastricht lijkt ze stilaan klaar voor het allerhoogste. Na winst in een GP2*, GP3*, een 1,55 m-proef in het GCT/GCL-circuit en nu ook een GP4*, lijkt het enige wat nog rest een Grote Prijs op vijfsterrenniveau. Met haar genetisch potentieel behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Ook Maikel van der Vleuten gelooft rotsvast in haar kwaliteiten.

Het lijkt dat Elwikke stilaan klaar is om de kar te gaan trekken, samen met Beauville en Dywis HH (v. Toulon). “We hebben de merrie altijd heel rustig en voorzichtig opgebouwd, juist omdat ze zoveel kwaliteit had. Elke volgende stap die we haar hebben aangeboden heeft ze vervolgens wel heel goed opgepakt. Het belangrijkste is daarbij toch het constante in haar prestaties. Ze heeft zelden meer dan één fout. Nu lijkt ze stilaan klaar om echt die stap naar het allerhoogste te zetten, voor zover ze die al niet gezet heeft.”

Boyd Exell ook heer en meester in WB-wedstrijd Maastricht

‘Je moet eerst leren om te verliezen, voordat je kunt leren hoe je moet winnen’, waren de wijze woorden die de Britse vierspanrijder George Bowman ooit aan Boyd Exell meegaf. De Australiër deed er zijn voordeel mee en lijkt dit seizoen niet te kloppen in de Wereldbekerwedstrijden. Na Lyon won hij afgelopen weekend ook op indrukwekkende wijze alle rondes in Maastricht.

Denise van den Dries: ‘Toevallig pakt het iedere keer goed uit’

Met eigengefokte en zelfopgeleide paarden was dressuuramazone Denise van den Dries eerder succesvol in de Zware Tour, maar de laatste vier jaar was het stil rondom de amazone. Stilzitten deed ze echter allerminst. In die tijd leidde Van den Dries, die de paarden naast haar baan puur als hobby heeft, Iniësta (v. Armani) op en onlangs debuteerde het duo succesvol in het ZZ-Zwaar. Daarmee heeft de amazone haar vierde paard op rij in de Subtop. En volledig selfmade: Van den Dries heeft geen trainer en fokte Iniësta ook zelf.

Richard Hofstra: ‘Niks mooiers dan tuigpaarden’

De pas 23-jarige Richard Hofstra springt steeds meer in het oog op de concoursvelden. De ‘selfmade man’ is naast een baan van twintig uur in de week voor zichzelf begonnen in de tuigpaarden en heeft er lol in. “Tandem, vierspan, ik vind het allemaal leuk. Hoe meer ervoor, hoe mooier!”

Krachtpatser Leonola laat kwaliteit zien in IBOP

“Een fantastisch paard om op te mogen zitten”, zegt Nathalie Slot lachend over springmerrie Leonola (v. Connect) die ze vorige week op de IBOP in Luttenberg naar 84 punten reed. Daarmee was de zesjarige kersverse elitemerrie over de twee IBOP-dagen, met vooral veel springpaarden, de uitschieter. Daarnaast scoorden drie paarden 80 en één 81 punten.

