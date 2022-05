Deze week … Van Liere grijpt goud op uitgekleed NK

Het NK Dressuur met de beloofde ‘nieuwe namen’ kwam er afgelopen weekend niet. Tel daar nog enkele afmeldingen voor én tijdens het kampioenschap bij op en je hebt een aardig uitgekleed kampioenschap. Dinja van Liere won het NK in de Zware Tour met KWPN-hengst Hermès (v. Easy Game), maar met in totaal 10% verschil ten opzichte van de nummers twee en drie was er van een spannende strijd geen sprake. Emmelie Scholtens won met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) de Grand Prix, maar moest vanwege een dik been bij de hengst afmelden voor de Kür.

Gezegd moet worden: Emmelie Scholtens en Dinja van Liere hadden hun paarden beiden in absolute topvorm, waarmee ook de strijd om de Nederlandse titel volledig open leek te liggen. Nadat Scholtens met Desperado N.O.P. 79,30% neerzette in de Grand Prix, wist Van Liere al dat ze alles uit de kast zou moeten halen. Dat deed ze, maar enkele kleine hakkels en een grotere storing op de laatste lijn gooiden roet in het eten. Het werd 77,95%. Het leek dit NK tussen Scholtens en Van Liere te gaan, die zich beiden ook met een tweede paard de top vijf in reden. Scholtens met KWPN-hengst Indian Rock (v. Apache – 76,50%) en Van Liere met Hartsuijker (v. Johnson – 73,89).

De nieuwe KWPN-fokwaarden: specifieker, betrouwbaarder en sneller

Na enig oponthoud worden de nieuwe KWPN-fokwaarden deze zomer gepubliceerd. Wat verandert er precies en wat heeft de individuele fokker daar aan? De Paardenkrant ging daarover in gesprek met foktechnisch specialist Daniëlle Arts.

Gitte Bogerd geeft eigen draai aan O’Brien-filosofie

‘Hengsten moeten wat extra hebben, een goede instelling en atletisch zijn’

De in 2016 op twintigjarige leeftijd overleden Grand Prix-springhengst Blauwendraad’s O’Brien speelt een belangrijke rol in het leven van de 23-jarige Gitte Bogerd. Ze groeide met hem op, ging samen met haar ouders met hem mee naar grote wedstrijden en mocht hem later zelf nog een tijdje landelijk rijden. Haar ouders zetten de fokkerij op waarin O’Brien de hoofdrol kreeg. Gitte gaat verder met die filosofie, al geeft ze er met een bredere kijk op onder andere de hengstenkeuze wel een eigen draai aan. Dit jaar worden er in totaal drie veulens verwacht, waarvan de eerste twee zich al gemeld hebben.

Roy van den Hoogen: ‘Er worden onjuiste verbanden gelegd’

Voorzitter Springforum reageert op kritiek reglementswijziging tijdsoverschrijding

In een scherpe ‘Laat je horen’ op Horses.nl liet Bianca Schoenmakers afgelopen week weten het niet eens te zijn met één van de wijzigingen die per 1 april zijn doorgevoerd in de KNHS-springreglementen. Namelijk de regel dat één seconde tijdsoverschrijding nu één strafpunt oplevert (in plaats van een strafpunt per vier seconden). ‘Alle voornemens die de KNHS heeft/had om de sport leuker te maken worden hiermee van tafel geveegd’, aldus Schoenmakers, die op social media veel bijval kreeg. Roy van den Hoogen, voorzitter van het KNHS Springforum, licht toe hoe die reglementswijziging tot stand is gekomen.

Rixt van der Horst springt met Eisma’s Akuna Matata op een nieuwe trein

‘Plezier is essentieel om topsport te blijven doen’

Met Uniek, Caraat en Findsley had Rixt van der Horst al gegrossierd in medailles. En toen was daar die Paralympische finale in Tokio die niet bracht wat Rixt van der Horst had gehoopt: geen plek in de Kür en na afloop van het kampioenschap moest ze, volgens afspraak, afscheid nemen van haar topper Findsley N.O.P..

