Deze week… Van podiumplaats tot record: de cijfers achter Harrie Smolders

Onder de fonkelende lichten van het King Abdullah Financial District in Riyad kwam het Longines Global Champions Tour-seizoen 2025 afgelopen weekend tot een einde. Gilles Thomas werd gekroond tot de jongste LGCT-kampioen ooit, terwijl Jana Wargers met haar merrie Dorette OLD (v. Dollar du Murier) de LGCT Grand Prix van Riyad op haar naam schreef. Tegelijkertijd bevestigde Harrie Smolders zijn indrukwekkende seizoen met de tweede plaats in het eindklassement, ondersteund door ongekende cijfers.

“Ik ben heel blij,” vertelt Smolders. “Mijn paarden zijn al wat ouder, maar ze hebben het fantastisch gedaan. Ik ben echt trots op de consistentie die we hebben kunnen laten zien. Hopelijk doen ze het volgend jaar nog een keer voor mij. Daarna zit er een klein gat tot mijn volgende generatie paarden, maar we komen zeker terug.”

Smolders reed in totaal zeven GCT’s en was zes keer foutloos. “Het was een ongelooflijk seizoen voor mij en mijn team. Ik heb nog nooit drie overwinningen gehad in één seizoen – het kon niet beter.”

Monaco, bijgenaamd mr. Consistentie, bevestigt zijn reputatie niet alleen met overwinningen, maar ook met indrukwekkende cijfers. Binnen een jaar tijd sprong de Holsteins gefokte ruin meer dan één miljoen euro bij elkaar. De teller begon in december vorig jaar in Genève, waar hij de Rolex Grand Prix won, en groeide sindsdien gestaag dankzij een reeks foutloze prestaties en podiumplaatsen in Grand Prix’ en LGCT-etappes. Inmiddels staat het precieze wintotaal op 1.037.467 euro, een bewijs van Monaco’s vermogen om constant topresultaten te leveren.

Justin Verboomen en Zonik Plus gaan verder waar ze gebleven waren, Thamar Zweistra scoort twee PR’s

De Belgische dressuurruiter Justin Verboomen kwam afgelopen weekend voor het eerst weer internationaal in actie met zijn toppaard Zonik Plus na het voor hen zo succesvolle EK in Crozet. Het duo heeft niet stilgezeten en op de Wereldbekerwedstrijd in Lyon werd gelijk het PR in de Grand Prix aangescherpt. Het duo won zowel de Grand Prix als de Kür en haalde zo de volle mep aan Wereldbekerpunten binnen.

Op zijn allereerste Wereldbekerconcours liep Hexagons Luxuriouzz N.O.P.T. (v. Johnson) onder Thamar Zweistra naar twee nieuwe PR’s: 71,565% in de Grand Prix en 78,220% in de Kür. Daarmee werden Zweistra en haar negenjarige toptalent zesde en vijfde.

Lees het interview met Thamar Zweistra over de Wereldbeker in Lyon in de Paardenkrant nr. 45, waarin ze ook beschrijft hoe het is om zonder Leunus van Lieren op concours te gaan.

IJsbrand Chardon: ‘Het draait echt om de details’

Het Wereldbekerseizoen voor vierspannen is afgelopen weekend van start gegaan en dat gebeurde traditiegetrouw spectaculair in Lyon. In een tot de laatste stoel gevulde arena was het de Australiër Boyd Exell die de eerste overwinning van het seizoen naar zich toetrok, maar IJsbrand Chardon liet met zijn tweede plaats zien dat hij ook in topvorm verkeert.

Met zijn tweede plaats begint Chardon sterk aan het seizoen. “In de hindernissen hadden Boyd en ik eigenlijk exact dezelfde tijd, maar op de simpele, lange stukken pakte hij me met anderhalve seconde. Daar moet ik aan werken: aan de acceleratie en het basistempo moet omhoog. Het is nu een kwestie van perfectioneren.”

Hoe IJsbrand Chardon zijn ritten analyseert en daarover overlegt met zoon Bram, lees je in de Paardenkrant nr. 45.

Nederland min of meer terug naar Rutte IV

De definitieve uitslag van de verkiezingen staat nog niet vast, maar duidelijk is dat D66 de grootste is geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober. Duidelijk is ook dat de uitslag een stabiele regering ook niet per se eenvoudiger heeft gemaakt. Rond 50 zetels zijn in bezit van partijen waarmee hoogstwaarschijnlijk niet geregeerd gaat worden. Van de 150 zetels in de Tweede Kamer blijven er dus 100 over waarmee D66 (26 of 27) eruit moet komen: die van de VVD (22), GL/PvdA (20), CDA (18), JA21 (9), CU (3) en Volt (1). Wat betekent deze uitslag voor de hippische sector?

Je leest het in een analyse in de Paardenkrant van deze week.

Pieter van den Hoogenband: ‘Nieuwsgierig blijven om vooruit te gaan’

In de vorige Kettingbrief gaf Harrie Smolders de pen door aan Pieter van den Hoogenband. De aanwezigheid van Van den Hoogenband als chef de mission bij de paardensport op de Olympische Spelen van Parijs is niet stilletjes aan internationaal springruiter Harrie Smolders voorbijgegaan. Diezelfde rol vervulde Van den Hoogenband ook in Tokio, maar we kennen hem natuurlijk als drievoudig olympisch zwemkampioen (van Sydney en Athene). Op verzoek van Smolders evalueert hij Parijs. Met het oog op de toekomst vertelt Van den Hoogenband ook of er na Los Angeles van koers gewijzigd moet worden om een olympische sport te blijven.

Lees de Kettingbrief van Pieter van den Hoogenband in Paardenkrant nr. 45

