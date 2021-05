Deze week… VDL Stud heerst in nieuwe jaargang

Met zes VDL-springhengsten uit de groep van elf die vrijdag met succes examen deden in voorjaarsonderzoek, kan VDL Stud spreken van een uitzonderlijk goede jaargang. Maar het werd nog mooier met de kampioen in de dressuurrichting: Merlot VDL (v. Bordeaux) en de kampioen in de springrichting New Pleasure (v. For Pleasure) die gedurende de verrichtingen werd aangekocht en nu ook het achtervoegsel VDL voert.

“Het blijft altijd bijzonder, maar dit jaar was het wel heel apart. Je probeert altijd samen met andere fokkers goede paarden te maken, maar het moet ook maar net lukken. Want vaak lukt het ook net niet”, relativeert een tevreden Wiebe Yde van de Lageweg, die het examen volgde via appjes van broer Janko of telefoontjes van zijn vader. “Het dekseizoen is in volle gang en dat moet ook doorgaan”, klinkt het nuchter.

Drie van de nieuw goedgekeurde springhengsten zagen het levenslicht in Bears, maar de familie heeft ook altijd oog voor iets goeds uit andere hoeken en kocht zodoende New Pleasure aan.

RVO over toezicht op paspoortuitgevende instanties

Met ingang van 21 april jongstleden is er een registratieplicht voor paarden en pony’s. Vanaf deze datum moet bekend zijn waar paardachtigen zich ophouden. Een belangrijke stap in het volwassen worden van de Nederlandse paardenhouderij. Maar sommige paspoortuitgevende organisaties lijken niet mee te groeien in deze ontwikkeling richting professionaliteit. Terwijl het sinds 21 april extra belangrijk is dat stamboeken naar behoren hun werk doen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de toezichthouder, die organisaties het recht verschaft om paspoorten uit te geven. Én toeziet op een ordelijke uitvoering van dit recht. Maar de voorbeelden van gebrek aan orde en puur amateurisme liggen in stamboekland voor het opscheppen. Wat zegt het RVO hierover? Dat is deze week te lezen in de Paardenkrant.

NRW Landstallmeisterin Kristina Ankerhold onder vuur in Duitsland

Kristina Ankerhold, directrice van het NRW Landgestüt in Warendorf, ligt flink onder vuur. De reden daarvoor: onder toeziend oog van Ankerhold werden op 13 april twee jonge hengsten getraind op een manier die veel weg had van rollkür. En dat in het kloppende hart van de (klassieke) Duitse ruitersport, de Duitse rijschool is namelijk ook gevestigd op de staatsstoeterij. Volgens insiders zijn de dagen van Ankerhold daarmee geteld. Voor nu heeft ze drie weken vrij genomen.

José Kouwenhoven na elf jaar weer in de ring

Dressuuramazone José Kouwenhoven draaide jarenlang mee in de Subtop en bereikte met Grand Ami (v. Rechter) en Newton (v. Einstein) de Grand Prix. Toen de amazone zwanger was van haar eerste kindje besloot ze te stoppen met rijden en zich verder te richten op haar hippische merk Couture Hippique. Het overlijden van haar vader zette Kouwenhoven aan het denken en zo pakte ze het rijden weer op. Na de wedstrijdpauze van elf jaar, maakte ze onlangs een succesvolle terugkeer in de ring.

Nederlandse menners sterk van start na lange coronabreak

Met een tweede, derde en vierde plaats is Nederland goed uit de startblokken gekomen bij de start van het internationale seizoen voor de vierspannen in Kronenberg. Boyd Exell greep weliswaar de winst in de Wereldbekerkwalificatie, maar Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Bram Chardon lieten duidelijk zien dat ze het afgelopen jaar niet stilgezeten hebben.

