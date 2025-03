Deze week… VDL Stud speelt cruciale rol voor Jur Vrieling: ‘In goede en in slechte tijden’

Met een eerste plaats in de 1,45 m.-hoofdrubriek met VDL Kelton (v. Bubalu), een eerste plaats in het 1,40 m. met McAllister VDL (v. Inaico) en podiumplaatsen bij de zevenjarigen kon het driesterrenconcours in Herning afgelopen weekend niet beter verlopen voor Jur Vrieling. Ook de weken ervoor wist de ruiter uit Holwierde zich keer op keer in de kijker te rijden. Bijzonder knap, zeker gezien het vertrek van sponsor SF Equestrian en meer persoonlijke tegenslag. VDL Stud speelt een cruciale rol: “Ze zijn er voor me, in goede en slechte tijden.”

Twee talentvolle paarden van VDL Stud, waarmee de samenwerking nooit is gestopt maar die, na het vertrek van SF Equestrian, wel weer is geïntensiveerd. “Op het moment dat SF zich destijds meldde om te gaan sponsoren, heb ik tegen VDL gezegd dat ik dat heel graag wilde doen. Daar stonden ze helemaal achter.” Lachend: “Ik mocht altijd later terugkomen om les te geven.”

Serieus vervolgt hij: “Nee onzin, de band met Van de Lageweg is heel sterk, ze zijn er voor me in goede en slechte tijden. Het zijn fantastische mensen, zo recht door zee en zo nuchter. Ik ben als vijftienjarige bij hen begonnen met zadelmak maken en eigenlijk altijd voor ze blijven rijden. Zo lang ik paardrijd, zal ik voor VDL rijden. En als zij ermee ophouden, stop ik ook!”

Het verhaal van familie Maathuis over het stoppen van CSI Twente

Onlangs werd bekend dat het doek gevallen is na maar liefst vijftig jaar CSI Twente. Wat rest is een groot archief en vooral mooie herinneringen aan het evenement. “We hebben er in onze optiek het optimale uit gehaald”, vertelt Rob Maathuis. Samen met zijn zus Daniëlle vormde hij jarenlang de drijfveer achter het CSI Twente. Dat ze na de bekendmaking van het besluit om te stoppen met het evenement vele verwijten kregen, achten ze onterecht en het getuigt volgens hen van een gebrek aan kennis en inzicht over hoe het gaat bij zo’n organisatie.

Persoonlijk vinden ze het ook respectloos naar de familie Maathuis. Samen gaan we terug in de tijd, naar de gloriejaren en waarom het moeilijke besluit uiteindelijk genomen is. “Er was helaas geen toekomstperspectief.”

Anniek van Dulst: ‘Het is in sneltreinvaart gegaan’

Op de slotdag van de KNHS Indoorkampioenschappen dressuur werd in het Z2 voor paarden de dienst uitgemaakt door drie jonge, talentvolle amazones die elkaar het vuur aan de schenen legden. De strijd om het goud werd beslist in het voordeel van Anniek van Dulst, die met My First Choice D’Utopia (v. First Choice) een ijzersterke klassieke proef neerzette en daarmee zo’n voorsprong opbouwde, dat ze zich een derde plaats in de Kür kon permitteren. Lara van Nek en de KWPN-hengst Obsession Taonga (v. Vitalis) wonnen zilver, het brons ging naar Thalia Rockx en Naomyi de la Fazenda (v. Secret).

Gouden Esmae Niessen slaat gat naar concurrentie

Twintig Z2-combinaties in de categorie DE stonden afgelopen zaterdag op de startlijst van de KNHS Indoorkampioenschappen. Drie van de vier Topsportkaderleden kwamen in actie, de vierde – Isabella Karajkovic – reed kortgeleden mee op CDI Lier. Hoewel het Topsportkader nog niet bijzonder goed gevuld is, keek bondscoach Loes Corsel positief terug op het kampioenschap, dat in Esmae Niessen een afgetekende kampioene kreeg. Met haar vos Strandgaards Do it My Way bleef ze zowel in de kwalificatie als de Kür ruimschoots voor op de concurrentie.

Anky van Grunsven: ‘Het beste uit twee werelden’

The Dutch Masters en Anky van Grunsven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet alleen haar thuisconcours, maar ook het concours dat haar zo veel bracht. Ze won er maar liefst tien keer de Wereldbekerwedstrijd en werd acht keer uitgeroepen tot Ruiter van het Jaar. En ook liet ze op het topevenement in de Brabanthallen haar Olympische kampioenen Bonfire en Salinero afscheid nemen van het publiek. Toch zijn het niet de sportieve prestaties met deze twee toppaarden waar Anky haar mooiste Bossche herinneringen aan bewaart.

Het was in 2010 dat Anky van Grunsven voor het laatst als deelnemer actief was op The Dutch Masters, dat toen nog, en bij velen eigenlijk nog steeds, Indoor Brabant heette. Toch kan Anky zelfs haar allereerste deelname aan het concours zich nog herinneren. “Ik weet het nog goed, ik was zestien jaar en reed bij de young riders in het tweede halletje. Toen won ik twee fietsen waaronder een herenfiets. Ik denk dat ik sindsdien elk jaar meegereden heb, eerst bij de young riders en toen door”, vertelt Van Grunsven, die een enorme erelijst opbouwde en daarvoor in 2001 werd uitgeroepen tot Ruiter van de Eeuw. “Ook weet ik nog dat ik in één jaar alles won, zeven proeven. Ik denk onder andere met Cocktail en Partout.”

Rob Ehrens vond in Oscar Drum zijn kameraad

Oscar Drum is een van de paarden waarmee Rob Ehrens als twintiger doorbrak in de internationale springsport. De combinatie schreef historie door als eerste en een van de weinige Nederlanders de Wereldbekerwedstrijd op Indoor Brabant te winnen. Het was de editie van 1982. “Oscar Drum had een topkarakter. Hij wilde altijd springen en er voor gaan. Daar kon je de klok op zetten. Voor mij was hij een echte kameraad.”

Helgstrand gevierd als held, maar imperium brokkelt af

Andreas Helgstrand koos met zijn internationale rentree op Jovian op de Deense hengstenkeuring voor een veilig podium. Voor veel Deense fokkers en het Deense stamboek – dat zich alleen op papier distantieerde van Helgstrands trainingspraktijken en in de praktijk niets veranderde na de TV2 documentaire – is hij een held en zo werd hij ook onthaald. Na de Grand Prix gaf een groot deel van het publiek een staande ovatie aan de man die tot voor kort nog geschorst was.

Helgstrand won niet alleen de Grand Prix in Herning, maar was ook de grote winnaar van de keuring en kreeg een grote rehabilitatieshow. Hij kreeg tien hengsten goedgekeurd (acht dressuurhengsten en twee springhengsten) en daarvan werden er vier geprimeerd: de in Hannover geprimeerde en voor 135.000 euro aangekochte Bronzite (v. Bonds), de voor twee miljoen in Hannover aangekochte Daan G (Hesselhoj Donkey Boss x Don Olymbrio), de Deense Invictus IWE (Iron x Quaterback) en de vijfjarige V-Power (Viva Gold OLD x Fidertanz).

Bij de vierjarige hengsten was de kampioenstitel voor Helgstrands Dynamic Dancer (Dynamic Dream x Dresemann), die in de test de hoogste punten scoorde. En Revolution werd tot slot ook nog uitgeroepen tot Hengst van het Jaar. De voormalige Helgstrand-hengst werd zelf op vijfjarige leeftijd kampioen onder Helgstrand op het WK Jonge Dressuurpaarden en liep (één keer) internationaal Grand Prix. Valerie B is een van zijn bekendste nakomelingen. De merrie van Helgstrand werd twee jaar op rij vierde op het WK Jonge Dressuurpaarden.

HK BWP: 27 hengsten goedgekeurd, weinig typische Belgen

De derde fase van de BWP-hengstenkeuring heeft 27 nieuw goedgekeurde springhengsten opgeleverd en vijf dressuurhengsten. Van de 39 doorverwezen springhengsten verschenen er 25 in de derde fase, meer en meer eigenaren kiezen ervoor om een jaartje te wachten en zo kwamen er achttien vierjarigen (en ouderen) bij. Bij de driejarigen werden 17 springhengsten goedgekeurd en 10 oudere hengsten, waaronder de sporthengst Alaska Z (Asca Z x Utrillo vd Heffinck) die op een thuiskeuring werd goedgekeurd.

Van den Oetelaar: ‘Het ‘Belgische paard’ verdwijnt zo langzamerhand’

Kees van den Oetelaar is nog niet zo enthousiast over de nieuwe Belgische jaargang van 27 hengsten. “De kampioen vond ik zeker een heel fijn springpaard, maar aan hem miste ik wel een beetje het typisch Belgische: maat, formaat en kader. Sowieso was de spoeling erg dun als je op zoek bent naar een echt Belgische hengst.”

V-Power steelt de show, Deense fokkerij voert de boventoon

Op de DWB Hengstenkeuring in Herning zijn afgelopen weekend achttien van 28 voorgestelde driejarige dressuurhengsten goedgekeurd met een deklicentie voor een jaar, bij de springers werden elf van de dertien hengsten goedgekeurd, plus twee ouderen. Behoorlijke aantallen dus, waarbij opvalt dat steeds meer hengsten uit de Deense fokkerij komen (deels ook elders geregistreerd).

Voor zeven dressuurhengsten (inclusief de vijfjarige V-Power) en twee springhengsten was er een premie. Kampioen werd de vierjarige Dynamic Dancer (v. Dynamic Dream), die eind vorig jaar de hoogste punten scoorde in de Deense test.

