Deze week… Veel vragen over nieuwe I&R-regelgeving

Nog maar heel even en dan is het zo ver: vanaf 21 april staan alle paardachtigen in Europa in een centrale database van de lidstaten. Zodat we op ieder moment weten welk paard en welke pony of ezel zich waar bevindt. Althans, dat is het idee. Hoe staat het met de voorbereidingen en zijn we er klaar voor? Paardenkrant zocht het uit.

De recente rhino-uitbraak in Valencia illustreert het belang van een goed I&R-systeem in Europa. Want hoewel alle paarden op de startlijst gekoppeld zijn aan een ruiter, weten we niet waar die honderden paarden normaal gesproken exact gestald staan. En ook is niet bekend welke andere paarden zich op die locatie bevinden. En dus zijn de FEI en de nationale bonden dat handmatig aan het uitzoeken. “Dat is inderdaad de reden dat de Europese Unie deze wetgeving implementeert”, aldus Mieke Theunissen, specialist Paardenhouderij bij LTO Nederland. “Uit de vragen die wij krijgen merken we dat veel paardenhouders zich zorgen maken over de koppeling met andere wetgeving, zoals die van de Belastingdienst en de milieuwetgeving. Ik snap die bezorgdheid en sluit het niet uit. Maar de insteek van deze Europese verordening is diergezondheid. Je kunt de parallel met corona trekken: overal in Europa voeren landen hun eigen beleid waardoor de aanpak heel versnipperd is. Terwijl een virus zich niks aantrekt van een landsgrens.”

Hoe de nieuwe I&R-registratie werkt? Je leest het in de Paardenkrant van deze week!

Geen woord op papier over hengst van 9,5 miljoen

Het Landgericht Oldenburg heeft Paul Schockemöhle gelijk gegeven in diens eis, dat Kees Visser zijn diepvriessperma van Totilas niet mag verkopen. Bij de verkoop van de hengst in 2010 werd het overgrote deel van het diepvriessperma aan Schockemöhle geleverd, Visser mocht toen een klein deel behouden. Bij haar overwegingen liet rechter Struck onder meer de aankoopprijs van Totilas meewegen: 9,5 miljoen euro. Met de vermelding van dit bedrag in het vonnis kwam een eind aan speculaties over de hoogte van het tot dusverre geheim gebleven bedrag.

Rhino-werkgroep FEI: ‘Risico blijft aanwezig’

Half maart stelde de internationale paardensportbond FEI een epidemiologische werkgroep in, om te helpen bij het management van de uitbraak van rhinopneumonie (EHV-1). In haar eerste verslag waarschuwt de werkgroep, waarin onder meer een aantal gespecialiseerde diervirologen zitten, dat de uitbraak nog niet voorbij is. Ook blikt de groep vooruit op de herstart van de internationale concoursen.

Jonge paarden opleiden: er liggen kansen voor ruiters

Egbert Schep, Ralph van Venrooij en Teus van den Brink signaleerden het de afgelopen weken los van elkaar in de Paardenkrant: goede opleiders van jonge (spring)paarden vinden is ontzettend lastig. We hebben zeker wel goede ruiters in Nederland, maar zij richten zich liever op de wat oudere paarden en de bijbehorende wedstrijden dan op het opleiden van de drie-, vier- en vijfjarigen. Het probleem vaststellen is één, maar is er ook een oplossing?

Acht kleine maat en twee grote maat Hackneyhengsten verdienen dekbrevet

Nadat vorig jaar het coronavirus roet in het eten gooide, kon het Nederlands Hackney Stamboek afgelopen zaterdag wel weer een hengstenkeuring organiseren. In manege de Nieuwe Heuvel te Lunteren verschenen veertien kleine maat Hackneyhengsten voor de keuringscommissie en daarvan konden er acht ingeschreven worden in het stamboek. In vergelijking met de kleine maat, was het aantal gepresenteerde grote maat Hackneyhengsten heel minimaal te noemen. Van de zeven aangemelde hengsten kwamen er uiteindelijk maar drie voor de keuringscommissie. Twee van de drie vierjarige en oudere hengsten mochten door naar de tweede bezichtiging en werden allebei goedgekeurd.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »