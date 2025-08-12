Deze week… Verden brengt Nederland meer succes dan Ermelo

Met twee gouden medailles, zilver en brons én twaalf paarden in de finales deed het KWPN afgelopen weekend op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden van alle stamboeken de beste zaken. Daarbij is het wel goed om op te merken dat drie van de vier medailles werden behaald door Nederlandse paarden met buitenlandse ruiters op hun rug. De Nederlandse dressuurkopvrouw Dinja van Liere reed Red Viper naar goud bij de zesjarigen, de Deense Mette Sejbjerg Jensen won goud bij de vijfjarigen met Proud James en bij de zevenjarigen was er zilver voor Most Wanted Nero von Bellin met de Duitse Leonie Richter en brons voor Ilegro onder de Britse Charlotte Fry.

Het WK Verden 2025 was het succesvolste jonge paardenkampioenschap ooit voor Nederland. In het tijdperk Ermelo (2016-2019 en 2022-2024) waren er weliswaar elk jaar medailles, maar vier werden er nog nooit behaald. Het succesvolste WK in die periode was overigens ook het eenmalige WK in Verden (2021), waar Kjento en Jovian goud wonnen en er brons was voor Lightning Star.

Selectie opgeschud

In aanloop naar Verden zei selecteur Johan Hamminga al dat Nederland zelden zo’n sterke selectie had gehad. Die selectie moest in aanloop naar het kampioenschap ook nog worden aangepast in verband met de FEI-regels. Vier paarden vielen uit en dat waren niet de minsten: Pavo-kampioen Perfect Ritme bij de vijfjarigen, Pavo-reservekampioen Odi Murona en Opoque bij de zesjarigen en Hexagon’s Nachtwacht bij de zevenjarigen. Met die paarden had het KWPN op papier nog meer medailles kunnen verzamelen in Verden.

Lees alles over de Wereldkampioenschappen in Verden in de Paardenkrant nr. 33, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Keuringsrubrieken Nationale Tuigpaardendag: tuigtypisch bewegen met allure

Sinds 2024 wordt bij de stamboekopname van de tuigpaardmerries, naast het exterieur, de waardering van de beweging bepaald door het gemiddelde van de scores op front, lichaamsgebruik, actie voorbeen- en achterbeengebruik. Daarmee wordt duidelijk gemaakt waar de sterke en minder sterke punten qua beweging liggen. Kortom: de waardering van beweging (richting het concourspaard) heeft meer gewicht gekregen aan stamboekzijde. Op de NTD 2025 ging het afgelopen zaterdag niet om het complete mooie plaatje, maar om een ‘tuigtypisch optreden met allure’.

Bij de tweejarigen won daarom Toletta en niet Toline S, bij de driejarigen versloeg door haar stoere en looplustige optreden Selvira van Toos de kampioen van vorig jaar Symylady en bij de veulens werd het blije en vrije, keer op keer sterkere optreden van Versneller gewaardeerd boven de extra gemodelleerde Valerio W.

Verleden en heden vinden elkaar moeiteloos op 40ste editie Nationale Tuigpaardendag

Verleden en heden vonden elkaar moeiteloos op de veertigste editie van de Nationale Tuigpaardendag, waar de toeschouwers afgelopen zaterdag konden genieten met een gratis bakje ‘Schepijs’ tussendoor. De zege van Richard Hofstra met Mureda in de Finale der Nationale kan symbool staan voor de jeugd die de tuigpaardensport verder richting de toekomst zal dragen, terwijl in het programma van deze jubileumshow ook het verleden op aantrekkelijk gebrachte wijze aandacht kreeg.

Dat ging bij de paarden aan het touwtje middels een speciale keuring van tweejarige hengsten, uitgebreid toegelicht door Jan Schep (één van de zeven nog levende oprichters van de Tuigpaardendag) met verhalen over voorbrengers en eigenaren. Winnaar Tironno, gefokt door De Man en eigendom van Ule Haarsma, is van Magnifiek uit een moeder van Cizandro x Uromast. Als tweede eindigde Thomas BFT (Norbert FS x Manno x Koblenz) van fokker Franken en in eigendom van Freek Saris.

Lees alles over de Nationale Tuigpaardendag in de Paardenkrant nr. 33



Meewerkende Spice Girl doet naam eigenlijk geen eer aan

“We dachten toen Spice Girl net geboren was, dat het een pittig dametje was, vandaar de naam. Maar dat valt alles mee, ze is heel handelbaar en werkwillig”, vertelt fokker en eigenaar Anton van Ballegooijen trots. Op het EPTM-examen verdiende de Total Hope-dochter afgelopen vrijdag 85,5 punten, de hoogste score van deze editie, met onder meer een negen voor de rijdbaarheid.

Lees alles over de EPTM in de Paardenkrant van deze week

Maarten Koele: ‘Ontzettend blij met Turfhorst Celeste’

De vierjarige Welsh sectie C-merrie Turfhorst Celeste veroverde onlangs op de regionale keuring van het NWPCS al het dagkampioenschap en dat deed ze afgelopen zaterdag op de Dragon Welsh Pony Show nog eens dunnetjes over. Ze veroverde het volwassen- en sectiekampioenschap en werd ook uitgeroepen tot overall supreme champion. De driejarige sectie A Hyfwyn Hege werd reserve overall supreme champion. De beoordeling lag dit jaar in handen van Jakob Kristoffer Larson van de Fjordglimt Stud en Rhydian Davies van de Bryngwenlli Stud.

Els van Stappershof springt er bovenuit op JTPF-keuring

“Een heel aangename keuring met een goede sfeer”, vertelt de Belgische Annelies De Brabander die vorige week zondag samen met Henk Butz de jury vormde op de jaarlijkse keuring van de Jongeren TrekPaard Fokkers (JTPF) bij het Boerenbondsmuseum te Gemert. Het jurylid was vooral onder de indruk van de groep jaarlingen, waar Els van Stappershof (v. Gentil van de Vendoorn) zegevierde en tevens het jeugdkampioenschap opeiste.

Moderne jeugdkampioen Ro-Linn toekomstmerrie familie Visschers

Op de Haflingerkeuring van de KVTH afdeling Oost op het Hippisch Centrum in Lathum was het vorige week zaterdag Carmen die middels haar nafok opnieuw van zich liet horen. De oud-dagkampioene van Gelderland (2017) leverde al meerdere kampioenen en dit keer was het haar driejarige dochter Ro-linn V (v. Nachtwind) die de jeugdtitel veroverde. Zij verdiende daarmee een ticket voor de elitekeuring in Lunteren. In totaal kregen drie merries groen licht voor deze keuring.

Lees alles over de keuringen bij de pony’s, haflingers en trekpaarden van afgelopen week in de Paardenkrant nr. 33, met daarin verder:

Red Viper ook onder Dinja van Liere naar de wereldtitel

WK zevenjarigen mede door jurering beste kampioenschap

Drie paarden uit stal Helgstrand stelen de show

Nationale Tuigpaardendag: Selvira van Toos eist met haar bewegingsmechanisme titel op

Richard Hofstra grijpt kans met Mureda in Finale der Nationale

Spannende ontknoping bij tweejarige tuigpaardmerries op NTD

Harrie Smolders maakt het in Dublin af voor TeamNL

Na intense weken wint Christian Kukuk GCT GP Londen

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop