Deze week… ‘Verden’ schat kans op doorgang WK hoog in

Menig paardensportliefhebber vraagt zich af of het WK Jonge Dressuurpaarden van 9 tot en met 13 december ondanks de coronacrisis wel door kan gaan. Grote evenementen over de hele wereld worden gecanceld, maar de organisatie van het prestigieuze kampioenschap ziet mogelijkheden om het evenement in Verden toch te laten plaatsvinden. Ook de Nederlandse afvaardiging houdt de moed erin, maar is tegelijk realistisch dat het alleen kan als het verantwoord is.

Tegen een eventuele tweede lockdown zou de concoursorganisatie natuurlijk niet bestand zijn, maar event-directeur Ulrike Kubelke is optimistisch over de doorgang van het WK. “Mijn inschatting is dat er goede kansen zijn dat het wereldkampioenschap in december gewoon plaatsvindt. We bereiden ons goed voor. Met andere evenementen hebben we al ervaring opgedaan met hygiëneprotocollen en andere regels rondom het coronavirus.”

Eventingfokkerij: specialiseren op veelzijdigheid

Uit de Nederlandse springfokkerij, een grote categorie, komen ook een aantal heel goede eventingpaarden. Toch is René van der Leest voorstander van een gespecialiseerde fokkerij. De vraag naar eventingpaarden neemt al toe, maar er is volgens de bevlogen fokker nog veel werk aan de winkel om de eventingsport en -fokkerij in Nederland echt naar een hoger plan te brengen. “Pas als je heel specialistisch fokt, zal de waarde van de fokproducten echt stijgen.”

Fotoserie aanlevering dressuurhengsten voor verrichtingsonderzoek

In totaal stonden afgelopen maandag 28 dressuurhengsten op de startlijst in het kader van de aanlevering voor het KWPN-najaarsonderzoek. Twee werden op voorhand al afgemeld. Nadat bij een enkeling de entingen niet op orde bleken te zijn, voor twee hengsten bij de veterinair het doek viel en één door de eigenaar zelf werd teruggetrokken, startte het onderzoek met twintig hengsten. Voor het eerst beslaat het onderzoek slechts drie weken, want op vrijdag 30 oktober staat de eindpresentatie al op de planning. Paardenkrant-fotograaf Melanie Brevink-van Dijk was ter plekke op deze door corona voor publiek niet toegankelijke dag en legde één en ander vast.

De Stijger van de Maand: Emerald

“Emerald heeft mij als ruiter en ons als stal naar de nummer één positie van de wereld gebracht, nu gaan we hem de nummer één hengst van de wereld maken.” Dat zei Harrie Smolders bij het afscheid van Emerald uit de sport begin 2019. Anderhalf jaar later is dat gelukt: Emerald staat op drie van de vijf HorseTelex-rankings aan kop. Namelijk op de A-, B-, en C-ranking.

Enkele oranje linten op laatste KFPS-keuring coronaseizoen

De laatste Friese merries van het ‘coronakeuringsseizoen’ werden afgelopen weekend gekeurd in de binnenhal van de paardensportaccommodatie aan de Wezenland in Nunspeet. Naast de keuring van enkele merries, verscheen een aantal veulens voor de jury. Voorafgaand aan de keuring beoordeelde de jury drie paarden die met het oog op de herkeuring in de baan kwamen.

