Deze week… Verkorting KWPN VO levert nieuwe vragen op

Het KWPN-voorjaarsonderzoek werd dit jaar voor het eerst afgewerkt in vijftig dagen. Waar de hengsten voorheen in het voorjaar zeventig dagen op het KWPN Centrum in Ermelo verbleven, moesten ze hun kunnen nu in vijftig dagen laten zien. Dit traject zal de komende tijd uitvoerig geëvalueerd worden door beide keuringscommissies. De nieuwe opzet leverde zaterdag in ieder geval negentien nieuw-goedgekeurde hengsten op, waarbij de absolute topper uit de springrichting komt. Met bijna alleen negens op zijn eindlijst en een totaalscore van 88 punten sprong Grandorado TN-zoon Le Quirky Jr. zich in de kijker.

De opzet van het KWPN-verrichtingsonderzoek ligt al een aantal jaren onder vuur. Is het werkelijk nodig om jonge paarden zeventig dagen lang te testen om een goed beeld te krijgen van hun aanleg? Dat is de vraag die veel mensen bezighoudt. Het kost een eigenaar een behoorlijke duit om deel te nemen aan het onderzoek en bovendien wordt het welzijn van paarden een steeds heter hangijzer.

In Duitsland is men met onder meer de sporttesten al overgegaan op een andere manier van beoordelen en het KWPN moet wat dat betreft ook mee in de ontwikkeling. Als test werd het voorjaarsonderzoek verkort. Verder lezen over het eindexamen kan nu al online.

Van der Harst: ‘Parasport geen ondergeschoven kindje

Al decennialang geniet Jacques van der Harst bekendheid als dressuurjurylid tot en met de Grand Prix. Minder bekend is zijn inzet voor de para-dressuur. Hoewel Van der Harst de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels ruimschoots is gepasseerd doet hij het allesbehalve rustig aan. De 72-jarige gepassioneerde paardenman zet zich onverminderd in voor de sport en heeft daarbij een speciale plek in zijn hart voor de mindervaliden.

Aangewezen Knaller lost als nieuweling eerste schot op doel

Het doel van (mede-)eigenaresse Corrie Pos-Kippersluis is om Knaller PSH (Cizandro x Talos), gefokt bij Fleurstables in Zuidschermer, goedgekeurd te krijgen. In 2018 verliet hij als sterhengst Ermelo, in 2019 gooide een scheurtje in de hoef in de eerste week van het voorjaarsonderzoek roet in het eten, maar op CH Bennekom liet rijder Marcel Ritsma op Hemelvaartsdag zien dat in het najaarsonderzoek het nodige van hem verwacht mag worden. Het eerste schot op doel van Knaller was raak.

Kettingbrief: Van Esch: ‘Op zoek naar atletische hengsten’

In deze editie geeft fokker Sjefri van Esch uit het Brabantse Heeswijk-Dinther antwoord op de vragen van de Australische paardentrainer en Grand Prix-dressuurruiter Tristan Tucker. Zijn zelfgefokte goedgekeurde KWPN-dressuurhengst Zambuka (v. Scandic) heeft in het verleden onder het zadel gelopen van Tucker. In de Kettingbrief spreekt Van Esch zijn gedachten uit over de KWPN-fokkerij. Welke kwaliteit moet volgens hem voorop staan wanneer je een dressuurpaard fokt? Zijn er eigenschappen die van nut kunnen zijn in de huidige KWPNdressuurpaardenfokkerij? Ook de invloedrijkste dressuurhengsten komen aan bod. De volgende penvoerder is Steffi Verhagen van Verhagen Horse Service uit Boekel.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »