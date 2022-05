Deze week… Voorjaarsonderzoek geeft stof tot nadenken

Het voorjaarsverrichtingsonderzoek van het KWPN is ruim een week aan de gang. Er werden slechts negen driejarige dressuurhengsten aangeleverd, waarvan er ongetwijfeld nog een paar zullen afvallen. Gertjan van Olst is na Joop van Uytert – die vier hengsten naar Ermelo bracht – topleverancier met drie aangeleverde driejarigen. “Ik vind het voorjaarsonderzoek van 35 dagen op zich een goed systeem, al zou het voor de dressuurhengsten zeker iets korter kunnen. Het is voor stamboeken zoeken naar een systeem waarin hengsten serieus getest worden en waarbij het toch aantrekkelijk blijft voor eigenaren. Dat geeft stof tot nadenken.”

Van Olst vindt het belangrijk dat zijn hengsten serieus worden getest, al moeten ze in zijn ogen wel klaar zijn voor een voorjaarstest. Zijn troef lijkt de Secret-zoon Secret Lover (mv. Fürstenball) die al in Oldenburg is goedgekeurd en met succes de tweedaagse test in Vechta liep. “Maar twee dagen onderzoek, vind ik echt te kort. Ik wil graag dat onze hengsten voor ze gaan dekken op een goede wijze zijn getest.” Voor zijn Fabiano (v. For Romance) kwam het voorjaarsonderzoek toch net te vroeg. “Ik heb hem weer opgehaald, hij was nog net te groen.”

Sanne en Mel Thijssen over hun NK-successen en toekomstdromen

De familie Thijssen was met vier gezinsleden sterk vertegenwoordigd op het Nederlands Kampioenschap in Deurne. De 21-jarige Mel veroverde goud bij de young riders en haar twee jaar oudere zus Sanne pakte de bronzen medaille bij de senioren. We spraken beide prijswinnende dames over het kampioenschap, de paarden en hun overeenkomsten, verschillen en ambities.

Pieter van der Raadt: ‘Verkopen hoort bij het vak’

De in Nederland geboren dressuurruiter Pieter van der Raadt runt al bijna dertig jaar lang zijn eigen dressuur- en trainingsstal op Martinushof in het Duitse plaatsje Zeutern. De Grand Prix-ruiter volgde zijn ruiteropleiding in Duitsland en begon daarna zijn eigen onderneming. Sindsdien richt hij zich op het opleiden van paarden tot het hoogste niveau, maar stiekem droomt hij ervan om ooit nog een keer drie- of viersterren Grand Prix te rijden.

Drie keer oranje boven voor Mekkes op Koningsdagconcours

Het was vorige week woensdag op Koningsdag weer een echt Oranjeconcours in De Bilt. Rondom terrein Jagtlust aan de Soestdijkseweg-Zuid in hartje De Bilt zat en stond bijzonder veel enthousiast publiek, al dan niet oranje uitgedost. Voor de tuigpaardrijders was het ook feest want eindelijk kon men beginnen aan een normaal buitenseizoen. Voor stal Mekkes uit Doezum kon het seizoen niet beter starten met drie overwinningen en drie tweede plaatsen. Meest verrassend en daarmee extra in het oog springend, was de overwinning van Derk Jan Mekkes in de lage limietklasse met de achtjarige Roelofsen Horse Trucks Jefferson.

Kathalijne Visser wil discussie met feiten voeden

Dr. Ir. Kathalijne Visser is onlangs geïnaugureerd als lector aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Haar lectoraat is gewijd aan een thema dat niet actueler zou kunnen zijn: human-animal interactions, datgene wat zich afspeelt tussen mens en dier. Een prima timing, als je kijkt naar het steeds intenser wordende maatschappelijke debat over vraagstukken rond dierenwelzijn.

