Deze week… VSN-winnaar Oliver R Tambo heeft het hele pakket

Met – naar eigen zeggen – veel plezier beoordeelde Grand Prix-dressuurruiter Sönke Rothenberger afgelopen zaterdag samen met zijn stalamazone Philly Roberts de dressuurpaarden in de VSN-Trofee. In de accommodatie van Manege Voorwaarts te Kootwijkerbroek kreeg de jury 24 paarden te beoordelen, waarvan de beste vier overgereden werden. “In de top was echt sprake van kwaliteit. Het gaat om paarden voor de toekomst, al kun je op deze jonge leeftijd nog niet zeggen of het een paard is voor het hogere werk.” De hoogste score was voor Just Wimphof-zoon Oliver R Tambo SV, die eind vorig jaar een IBOP liep voor 87,5 punten en eerder al succesvol was in verschillende jonge paarden-wedstrijden.

Rothenberger constateerde dat er veel kwaliteit aanwezig was onder de deelnemende paarden, met soms een spectaculaire draf, maar dan bijvoorbeeld wel weer een mindere stap. Een compleet dressuurpaard met drie goede basisgangen en het juiste karakter is volgens hem nog wel moeilijk te vinden. “Het gaat uiteindelijk om het hele pakket.” Dat hele pakket zag men zeker bij de overtuigende winnaar: Oliver R Tambo SV – gefokt door Marja en Simon Spaans uit Lichte Tour-merrie Enjoy SV (Spielberg x Ferro) – van Sharona Vrijbloed en amazone Mercedes Verweij. “In het begin was hij nog wat onzeker, maar toen hij eenmaal gesetteld was, deed hij alles heel makkelijk.”

Belgische springpaardenfokkerij manifesteert zich in VSN-Trofee

Dat de invloed van de Belgische fokkerij steeds bepalender wordt bij de springpaarden was afgelopen zaterdag ook te zien in de finale van de VSN-Trofee in Kootwijkerbroek. Daar werd het complete podium ingenomen door paarden die veel Belgisch bloed voeren. Ivan Okkerman, fokker en eigenaar van de bij het AES geregistreerde winnaar Mosita van Polderzicht (v. Mosito van het Hellehof), is dan ook erg gecharmeerd van de fokkerij van onze Zuiderburen. “Vanwege de instelling en het vermogen. Dat spreekt me aan.”

‘Moeilijk’ Gothenburg brengt ook Smolders naar WB-finale

Er moest wat rekenwerk en naslag van de reglementen aan te pas komen, maar dankzij een zesde plaats in de laatste Wereldbekeretappe op het Europese continent krijgt Harrie Smolders – net als Jur Vrieling – een uitnodiging voor de Wereldbekerfinale in Omaha in april.

Register B-boete: ‘Dit komt uit de tuigpaardenwereld zelf’

Het KWPN kondigde vorig jaar al aan dat er per 2023 nieuwe tarieven zouden worden gehanteerd bij de tuigpaardenregistraties. Voor fokkers die ‘vreemdgaan’ en met een niet-KWPN goedgekeurde (of Hackney-)hengst dekken en zo bij een register B-papier uitkomen volgt een ‘registratieboete’ van 100 euro.

Rob Ehrens: ‘Dreigend tekort aan gemotiveerde medewerkers’

“Ik maak me oprecht zorgen of we in de toekomst wel genoeg gemotiveerde medewerkers kunnen vinden in onze sector die ook een stal willen uitmesten en een keer een weekenddienst willen draaien”, aldus Rob Ehrens vrijdag tijdens een presentatie op de inspiratiedag van Zone.college op de praktijklocatie ‘t Twentsche Veld. Dat alles begint volgens hem bij het enthousiasme van de student en daar springt de school met zo’n dag dan ook op in.

