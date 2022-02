Deze week… Wat moet er volgens professionals veranderen in de springsport?

De beruchte beelden van springruiter Ludger Beerbaum kwamen ook in Nederland hard aan. En hoewel het voor ons als buren makkelijk is om er afstand van te nemen – ‘onacceptabel, in Nederland is dat niet toegestaan’ – en de manier waarop te bekritiseren – ‘sensatiebeluste media, zo slecht voor de sport’ – is het ook hét moment om eens kritisch in de spiegel te kijken. Zijn er dingen die anders kunnen of moeten in de springsport? De Paardenkrant ging erover in gesprek met topruiter en -trainer Piet Raijmakers, steward, jurylid en jury-opleider Anita van Os, springruiter Wesley Mulder en Roy van den Hoogen, voorzitter van het KNHS Springforum.

Wat zou er wat jullie betreft echt moeten veranderen in de springsport? Wat staat voor jullie op één?

Piet: “Ik zie de meeste problemen in de overgang van ZZ naar internationaal. Vroeger moest je een bepaald aantal winstpunten halen voordat je internationaal mocht starten, maar dat is losgelaten. Daardoor zie ik te vaak combinaties in die rubrieken die er niet klaar voor zijn. Dat is voor niemand goed en levert verkeerde beelden op. Ik zeg niet dat we terug moeten naar hoe het was, maar er moet wel een bepaalde test komen om te controleren of combinaties klaar zijn voor dit niveau.”

Anita: “Ik zou het wat breder willen trekken. Ik vind dat we ons gedrag moeten veranderen: van gewoontegedrag naar welzijnsgedrag. Is wat we doen echt oké, of verleggen we onze grenzen? Ik vind dat we kritischer naar onszelf moeten kijken en elkaar ook moeten aanspreken, zodat we onszelf verbeteren. Nu roepen we van alles, draaien ons om en gaan op dezelfde voet verder. Er verandert eigenlijk weinig.”

Wesley: “Je moet altijd beginnen bij jezelf, maar er is ook altijd een groep die dat niet doet. Er zijn ruiters bij wie je vanaf de kant denkt: ‘zoals die met zijn paard omgaat… daar zou ik geen paard willen zijn’. Maar zij rijden wel rond in de ring. Iedereen vindt er wat van, maar niemand zegt wat.”

Lees het hele rondetafelgesprek in de Paardenkrant van deze week, die nu in onze webshop te bestellen is.

Sectorraad Paarden nog bezig om langere garantietermijn tegen te houden

De teleurstelling in de paardensector is groot na het besluit in de Tweede Kamer over de verlengde garantietermijn bij verkoop aan consumenten. Tot een jaar kunnen zij een paard vrij eenvoudig terugbrengen als ze van mening zijn dat het ‘product’ niet voldoet, en handelaren verwachten dat er absoluut kopers zijn die daarvan gebruik zullen maken. De wet moet echter nog door de Eerste Kamer en de Sectorraad Paarden legt zich nog niet neer bij de beslissing. “We zijn er volop mee bezig”, vertelt Mieke Theunissen, sinds kort secretaris van de Sectorraad.

Dressuuramazone Laurien van der Meer emigreert naar Spanje

Na vijf jaar Sportstal Het Podium gerund te hebben in het Noord-Hollandse Starnmeer en vervolgens een jaar op de Veluwe gewoond te hebben, besloot meervoudig Grand Prix-amazone Laurien van der Meer recent om naar Spanje te emigreren. Inmiddels zijn zij, haar man en haar twee paarden aangekomen en is de zoektocht naar een permanente woning in Spanje in volle gang. “Het is een heel avontuur, maar ik was de paardenwereld en het drukke leven in Nederland wel een beetje zat”, zegt Van der Meer lachend.

Het hele interview met Laurien van der Meer lees je deze week in de Paardenkrant.

Hoe worden verrichtingstesten toekomstbestendig?

In Duitsland wordt er weer volop gediscussieerd over de verrichtingstesten voor jonge hengsten. Het DSP en het Trakehner Verband willen driejarige hengsten zonder test tot de fokkerij toelaten met het oog op welzijn. De FN is het daar niet mee eens; die wil dit jaar kijken of de 14-daagse test niet ingekort kan worden tot een driedaagse. De grotere vraag in dit geheel is: hoe toekomstbestendig zijn de verrichtingstesten of hoe kunnen ze dat worden? De Paardenkrant dook in de materie.

Lees de uiteenzetting in de Paardenkrant van deze week.

Jean Dresen: ‘Ik wil hoofdzakelijk fokken voor de sport’

“Het was voor het eerst dat er een door mij gefokte hengst op de keuring werd voorgebracht, en dan gelijk twee, die beide ook nog eens werden aangewezen. Dat maak je maar één keer in je leven mee”, vertelt Jean Dresen (69) uit Valkenburg. De springpaardfokker, die vooral voor de sport gaat, zag via de livestream op de KWPN Hengstenkeuring twee door hem, uit twee verschillende moederlijnen, gefokte nakomelingen van Cape Coral RBF Z aangewezen worden. Beide werden voorgesteld door HX Breeding en één van de twee, Oska JDV, pakte zelfs een premie mee.

