Deze week … WBFSH probeert Interstallion te reanimeren

De World Breeding Federation of Sporthorses (WBFSH) lijkt vorige week op zijn jaarvergadering in Saumur een stap te hebben gezet in de richting van de heroprichting van Interstallion, oftewel een internationale fokwaardeschatting. Ruim tien jaar geleden trokken het KWPN en de Duitse FN de stekker uit deze werkgroep en daarmee uit het streven om te komen tot één grens- en stamboekoverschrijdend fokwaardesysteem. Nu proberen vooral de Scandinavische stamboeken nieuw leven in dat loffelijke streven te blazen.

De vraag is of alle welwillende woorden, die bij het WBFSH-treffen in Saumur werden gesproken, ook daadwerkelijk tot een International Breeding Value gaan leiden. Zelfs die noordelijke stamboeken (SWB, DVB, NWB en FWB) zijn er nog niet in geslaagd om tot een ‘Nordic breeding value’ te komen. De Scandinavische voortrekkers willen dolgraag, maar je kunt niet zomaar data op één hoop gooien, vier verschillende systemen bij elkaar optellen en door vier delen. Het kost geld om onderling verschillende berekeningen samen te voegen en daar een zinvol resultaat uit te destilleren. De Scandinavische wil om tot een grensoverschrijdende fokwaardeschatting te komen strandde tot dusverre op gebrek aan geld. Verder lezen kan nu al online.

Op jacht naar ticket voor Las Vegas

Welke Nederlanders mogen in april van volgend jaar afreizen naar Las Vegas voor de Wereldbekerfinale springen? De plekken worden in ieder geval duur, want tot eind van dit jaar heeft Nederland voor elke wedstrijd maar recht op één startplek. Al zijn er natuurlijk ook ruiters die op uitnodiging naar een wedstrijd kunnen. Zoals Maikel Van der Vleuten afgelopen weekend in het Noorse Oslo.

KWPN’ers redden Nederlandse eer op WK Jonge Eventingpaarden

Op het WK voor jonge eventingpaarden waren het niet de Nederlandse ruiters die de vaderlandse eer hoog hielden, maar wel twee in Nederland gefokte paarden. De door A. Rijpma gefokte Indoctro-zoon Happy Boy veroverde met Nieuw-Zeelander Tim Price het goud bij de zevenjarigen en Inchello DHI (v. Chello III) won brons bij de zesjarigen, met de Noorse amazone Yasmin Nathalie Sanderson in het zadel.

Dana van Lierop knokt zich terug na depressie

Dana van Lierop verscheen onlangs na een lange periode van afwezigheid weer voor het eerst in de wedstrijdring. De amazone maakte vorige week haar rentree met Dodge Raider in het ZZ-Zwaar en stuurde de Desperados-zoon afgelopen weekend naar de overwinning in zijn Lichte Tour-debuut. “We kregen in het ZZ-Zwaar ruim 68 procent van de jury, terwijl er echt een paar dikke fouten in zaten. Maar hij ging wel zo fijn dat ik de week erna gelijk maar Prix St. Georges heb ingeschreven”, vertelt Van Lierop, die het afgelopen jaar door een diep dal is gegaan.

Fokstal Wilcas toont zich weer succesvol

Passievolle én echte liefhebbers van de Shetlandpony, zo zijn Caspar en Wilma Gubbels uit het Gelderse Altforst het best te omschrijven. Met hun kleine, maar zeer succesvolle fokstal Wilcas blijven ze reeds jarenlang aan de top. Door kritisch te zijn op eigen materiaal en niet snel tevreden zijn, bemachtigde Stal Wilcas zaterdag de nationale titel op de keuring van het Nederlands Shetland Pony Stamboek in Lunteren. First Love of Born van Stal Wilcas (v. Levi van de Schaapshoeve) behaalde niet alleen de nationale titel in de grote maat, maar ook de algemene kampioenstitel.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »