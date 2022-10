Deze week… WBFSH-vergadering in teken van paardenwelzijn

De jaarvergadering van de WBFSH in Dresden stond vorige week vooral in het teken van een actueel thema. Een onderwerp dat mondiale hippische bestuurders tot nu toe vooral ingewikkeld vonden, maar dat nu dan toch op de bestuurstafel van de FEI én de WBFSH ligt: paardenwelzijn.

De WBFSH had al wel een werkgroep gevormd. Deze heeft zich inmiddels aangesloten bij de FEI-werkgroep Equine Ethics & Wellbeing Commission (EEWB), waar onder meer de voorzitter van de European Equestrian Federation (en FEI-criticus) Theo Ploegmakers en dr. Kathalijne Visser zitting in hebben. Deze onafhankelijke groep van wetenschappers en sportbestuurders deed vergaande voorstellen (sporen en stang-en-trens optioneel in de Grand Prix, springjuryleden moeten een rit voortijdig kunnen beëindigen als het welzijn van het paard op het spel staat), die op de FEI-vergadering in Kaapstad op de agenda stonden. Er is dus wel degelijk wat gaande in bestuurlijk paardenland. En het WBFSH-bestuur heeft het signaal ook opgepikt: paardenwelzijn is niet langer iets dat zoetsappig gepromoot, maar sturend bewaakt moet worden, ook op bestuurlijk niveau.

Dinja van Liere en Hermès tonen indoor vormbehoud

De internationale rubrieken op Indoor Friesland kenden afgelopen weekend louter Nederlandse overwinningen. Het prachtig opgezette concours met internationale allure werd helaas nog door weinig internationale starters gevonden. De kwaliteit van de sport was er niet minder om. Dinja van Liere was in de winning mood en schreef met Hermès N.O.P. de Grand Prix en Kür op haar naam, werd twee keer tweede met Hartsuijker en won ook de Intermédiaire I Kür met Vita di Lusso.

WB-succes voor debuterende Lars Kersten smaakt naar meer

De maand oktober is een overgangsmaand in de springsport. Terwijl de outdoorconcoursen nog volop bezig zijn, vooral in de warmere contreien, is ook het indoorcircuit intussen uit zijn zomerslaap ontwaakt. De belangrijkste vaste waarde is uiteraard de Wereldbeker, die volgend jaar zijn finale heeft in het Amerikaanse Omaha. De eerste halte voor de ruiters vond afgelopen weekend plaats in Oslo. Met goed Nederlands resultaat. Lars Kersten en zijn KWPN’er Emmerton (v. Silvio I) tekenden in hun eerste Wereldbekerwedstrijd met een dubbele nulronde meteen voor plaats vier.

Iris Boelhouwer over eventing in Nederland: ‘Hoofd niet laten hangen’

Rond Military Boekelo had Iris Boelhouwer, directeur topsport bij de KNHS, een vol en lang eventingweekend. Op donderdag was er een bijeenkomst met wedstrijdorganisatoren, vrijdag een meeting over de toekomst van de sport en daarna natuurlijk de wedstrijd zelf. Voor Boelhouwer was het een weekend met een positieve afdronk. “Het is een fantastische discipline met een grote groep enthousiaste mensen die de sport verder wil brengen. Als Nederland succesvol zijn in de eventingsport is niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk.”

Extra dravende Shetlandmerrie Mila van de Casterhof nationaal kampioen

Hoewel zich voorafgaand aan de nationale kampioenschappen van het Nederlands Shetland Pony Stamboek al een aantal topkandidaten voor de diverse titels had gemeld, was het kampioenschap kleine maat én het algemeen nationaal kampioenschap geen simpele optelsom. De favorieten afgelopen zaterdag in Lunteren waren overduidelijk de driejarige Nenthe van de Bosrand (v. Ieme van Nieuwen Ampsen) van Arend Klaassens uit Donderen en de twee zwarte parels Mila van de Casterhof (v. Fonseca van Stal Brammelo) van Gijsbert van Gessel uit Dodewaard en Livigna van de Bikkeldam (v. Diego Beauty van Hedel) van Wout Vissers uit Horssen. Uiteindelijk werd Mila dankzij haar waanzinnige draf tot nationaal kampioen verkozen.

