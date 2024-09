Deze week… ‘We mogen meer zelfvertrouwen uitstralen als sector’

In de Paardenkrant nr. 38 lees je onder andere een verslag van het Ondernemerscongres op Horse Event. Een belangrijke boodschap was toch wel dat we als sector trots mogen zijn op wat we met onze paarden hebben bereikt. “We mogen meer zelfvertrouwen uitstralen. Het is niet vijf voor twaalf. Paarden gaan al eeuwenlang samen met mensen, we moeten een goed beeld blijven uitdragen”, aldus Gerda Verburg, voorzitter van de Sectorraad Paarden. Verder onder andere en uitgebreid interview met endurance-amazone Marijke Visser (die knap zevende werd op het EK Endurance), een verhaal over de dopingzaak Tine Magnus, de Centrale Keuring van het KFPS en een interview met de zusjes De Weert.

Daarnaast kwam naar voren dat het blijven ontwikkelen met behulp van kennis ook in deze conservatieve sector belangrijk is.

Dagvoorzitter Maria Henneman gaf aan als motto dat je je als ondernemer in de paarden moet blijven verwonderen en dat je je via kennis moet blijven vernieuwen. “En blijf een positief beeld van de sector uitdragen. Dat moet toch kunnen, we hebben allen een warm hart voor de paarden!”

Lees alles over het ondernemerscongres in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Roelien V. fan de Miedwei nieuwe KFPS-kampioene

De beste Friese merries verschenen vorige week op de Centrale Keuring van het KFPS bij Manege Gaasterland in Harich en daarvan werd de driejarige Roelien V. fan de Miedwei (Tiede 501 x Haitse 425) gekroond tot dé beste merrie. De algemeen kampioene is een royale, evenredig gebouwde merrie met een taktmatige stap en een goede draf op eigen benen. Roelien is gefokt door René Veenstra uit Surhuizum en kwam via de kerstveiling in Lunteren in handen van de familie Tanck uit Vragender.

Lees alles over de Centrale Keuring van het KFPS in de Paardenkrant nr. 38.

Voorbarige conclusies in dopingzaak Tine Magnus

‘Dopinggeval op Olympische Spelen, Belgisch eventingteam gediskwalificeerd’ kopten Horses.nl en andere media rond 4 september. Het middel Trazedon werd gevonden in het op 27 juli, na de dressuur, afgenomen bloed van Dia van het Lichterveld, het paard van de Belgische eventingamazone Tine Magnus, en de FEI publiceerde die bevinding op haar website. De amazone en de Vlaamse en Belgische federatie reageren verbaasd en geschokt, maar geven ook aan dat de uitslag niet definitief is en de teamplaats (vierde) nog niet is afgenomen.

Lees meer over de opmerkelijke kwestie in de Paardenkrant van deze week.

Marijke Visser: ‘Goud is bijzaak, ik wil de beste ruiter zijn voor mijn paarden’

Ze is pas 31, maar Marijke Visser rijdt al zo lang mee op het hoogste niveau in de endurancesport dat ze bijna voor veteraan door kan gaan. Op het onlangs verreden WK Endurance, waar ze betiteld werd als ‘Dutch Wonderwoman’, behaalde ze in het individuele klassement de zevende plaats met Chaitana de Chaises, kortweg Chaitana. Op de terugweg vanuit Zuid-Frankrijk gaf ze uitgebreid antwoord op de vragen van de Paardenkrant.

Lees het interview met Marijke Visser in de Paardenkrant nr. 38

Dana van der Meer: ‘Niet alleen maar ‘de dochter van’’

Dressuuramazone Dana van der Meer, de dochter van internationaal Grand Prix-ruiter en bondscoach Patrick van der Meer, timmert zelf ook hard aan de weg om haar dromen en ambities na te streven. Met de Vivaldi-zoon Chicago hoopt ze over niet al te lange tijd haar Grand Prix U25-debuut te maken. Daarnaast start ze Kasimir K (v. Cupido) succesvol in de klasse ZZ-Zwaar.

Lees een interview met Dana van der Meer in de Paardenkrant van deze week.

Nederlandse children prolongeren winst Nations Cup finale

Het Nederlandse childrenteam heeft onder leiding van bondscoach Edwin Hoogenraat op sublieme wijze de finale van de Nations Cup gewonnen. Alle vier de combinaties presteerden zowel in de kwalificatieproeven als in de finale ijzersterk, waardoor het childrenteam met een eindscore van nul strafpunten de hoogste trede van het podium in Lier mocht betreden. “We hebben het zeker goed gevierd”, jubelt een enthousiaste Stella Heijligers, één van de vier teamleden.

Lees alles over de Nations Cup Finale in Lier in de Paardenkrant nr. 38

‘Brons winnen op het WK jonge springpaarden was echt een lot uit de loterij’

Twee zussen, één gezamenlijk liefde. En dat is het opleiden van jonge springpaarden. Stal van den Broek in Sevenum is dan ook al zo’n vijfenhalf jaar de thuishave voor Renée de Weert, daar waar zusje Maxi sinds maart dit jaar vertrokken is naar Hoevelaken om bij familie Van der Mheen aan de slag te gaan. Met twee zussen die fulltime in de paarden werken zou je denken dat de liefde voor de viervoeters er met de paplepel is ingegoten. Maar niets is minder waar.

Lees een interview met de zusjes De Weert, aankomend weekend weer in Lanaken, in de Paardenkrant van deze week.

En verder:

Friese twenter Tessa fan de Marren nieuwe jeugdkampioene

Jelmer Hoekstra: ‘Op concours en te paard leg ik meer contacten’

Arie Dibbits en Hindriëtta Lamein grossieren in kampioenslinten

Dana van der Meer: ‘Niet alleen maar ‘de dochter van’’

Marijke Visser: ‘Goud is bijzaak, ik wil de beste ruiter zijn voor mijn paarden’

Zusjes De Weert maken zich klaar voor WK jonge springpaarden

Rijderij wordt steeds belangrijker in Warendorf

Sophie Hinners: ‘De kracht ligt in onze samenwerking’

Shetlandmerrie Paddy van ’t Minihoefke loopt eruit in Kaatsheuvel

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop