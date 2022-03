Deze week… ‘We zitten hier gevangen en kunnen alleen hopen’

In Oekraïne is niets meer zoals het was sinds 24 februari, de dag dat Poetin zijn troepen de opdracht gaf Oekraïne binnen te vallen. Meer dan een miljoen Oekraïners namen inmiddels de vlucht naar het westen. Voor mensen met paarden uit de getroffen gebieden is die vlucht praktisch onmogelijk. De Paardenkrant sprak met Oleg Kyshchuk over de situatie, hij heeft een stal heeft zo’n vijftien kilometer buiten het centrum van Kyiv (Kiev).

Oleg Kyshchuk is een Oekraïense springruiter en staleigenaar. Zijn stal Knyazhichi ligt ongeveer vijftien kilometer oostwaarts van het stadscentrum van de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Ten zuiden van de voorstad Brovary, een regio waar veel stallen zijn. De afgelopen dagen zijn de gevechten rond Kyiv weer toegenomen, nadat het eerder een paar dagen relatief rustig was. Op dit moment wordt er heftig gevochten aan de westkant van Kyiv. “Een rijschool in Bucha, ver van alles dat militair maar enigszins van waarde is, is daar gebombardeerd en veertien paarden zijn daarbij omgekomen”, vertelt Kyshchuk. Maar ook in het Oosten rukt Poetins leger op om zo Kyiv te omsingelen. En dat maakt Kyshchuk ongelooflijk bang. “Ik probeer er niet te veel aan te denken, maar eerlijk gezegd weet ik niet of ik er morgen nog ben.”

Guusje ter Horst en Mieke Theunissen, de ‘anderhalve man en een paardenkop van de SRP’, over de Haagse paardenlobby

Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat de Sectorraad Paarden kort na elkaar met twee teleurstellende gebeurtenissen in politiek en bestuurlijk Den Haag te maken kreeg. Guusje ter Horst is nu ruim een jaar voorzitter van de SRP en haar rechterhand Mieke Theunissen nam namens LTO Nederland nog maar enkele maanden geleden het secretariaat over. En nu al worden de ‘anderhalve man en een paardenkop’ van de Sectorraad met een paar fikse tegenslagen geconfronteerd.

Uitstekende start van de Nederlanders in GCT/GCL

.Op het Arabische schiereiland wordt al enkele weken op vier- en vijfsterrenniveau gesprongen. Kers op de taart was afgelopen week de eerste wedstrijd van de GCT/GCL, jaargang 2022. Die leverde meteen spetterende springsport op, met een hoofdrol voor de Nederlanders. Jur Vrieling en zijn machtig springende Long John Silver (v. Lasino) raakten het hele concours geen balk en eindigden op de derde plaats in de GP. Samen met Bart Bles sprong Vrieling ook nog naar de tweede plaats in de Global Champions League (Hamburg Giants). Maikel van der Vleuten maakte deel uit van Madrid in Motion, die als derde eindigde.

Z1-kampioene Miranda Rongen: ‘Ik leg de lat heel hoog’

Miranda Rongen werd in het verleden al vaker Nederlands kampioen en voegde afgelopen zondag nog een titel aan haar palmares toe. Met haar eigen Kir Royaal O (Desperado x Hemmingway) won ze met 70,98% de KNHS-titel in de klasse Z1 dressuur. “Winnen verveelt nooit en het is altijd weer spannend”, vertelt de amazone.

